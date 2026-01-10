España

Rosario Flores se convertirá en abuela: su hija, Lola Orellana, embarazada de cinco meses

Lydia Lozano ha anunciado en ‘¡De Viernes!’ que la hija de la cantante se encuentra en la dulce espera de su primer hijo

Rosario Flores, en una fotografía
Rosario Flores, en una fotografía de archivo (REUTERS)

¡Los Flores están de celebración y el clan vuelve a sumar una buena noticia! Rosario Flores se convertirá en abuela por primera vez a lo largo de 2026, tal y como ha adelantado Lydia Lozano enj ¡De Viernes!,la noche de este viernes, 9 de enero. La cantante ve así cómo la familia crece gracias al embarazo de su hija mayor, Lola Orellana, fruto de su relación con Carlos Orellana. Una información que la colaboradora ha querido compartir con entusiasmo, no sin antes lanzar un mensaje preventivo cargado de humor: “Lolita, no te enfades. Rosario, no te enfades”, ha comentado, antes de reiterar públicamente su enhorabuena por el bebé que viene en camino.

Según el relato de la colaboradora de televisión en el espacio de Mediaset, Lola se encuentra actualmente de cinco meses de gestación, por lo que todo apunta a que dará la bienvenida a su primer hijo el próximo mes de mayo. Por el momento, no ha trascendido si será niño o niña, ni tampoco más detalles sobre el embarazo, algo comprensible teniendo en cuenta el carácter reservado de la joven. Tal y como ha afirmado la periodista, la futura mamá “se encuentra bien” y muy feliz en esta nueva etapa personal.

Lola Orellana, la ilustradora y
Lola Orellana, la ilustradora y fotógrafa hija de Rosario Flores, posa en una publicación en su Instagram (@indian.gypsy)

A sus 28 años, Lola Orellana se ha mantenido siempre alejada del foco mediático que inevitablemente acompaña a uno de los apellidos más ilustres del panorama artístico español. Primogénita de Rosario, es una de las integrantes más discretas del clan Flores y ha optado desde siempre por construir su camino profesional y personal lejos de los titulares. Por ello, no resulta extraño que haya decidido vivir este embarazo con la máxima intimidad, compartiendo la noticia únicamente con su círculo más cercano.

Su maternidad junto a Cosme Daniel

En el terreno sentimental, Lola mantiene desde hace varios años una sólida relación con Cosme Daniel de Juan, cantautor y productor ibicenco. Fue a principios de 2025 cuando la joven decidió compartir públicamente su historia de amor, fiel a su estilo sobrio y sin estridencias. Aprovechó una fecha muy especial para su pareja, su cumpleaños, para publicar una imagen conjunta acompañada de un mensaje sencillo pero revelador: “Feliz vuelta al sol, Te quiero”. Desde entonces, la pareja ha consolidado su relación, combinando su vida entre Ibiza y la península.

Lola Orellana en una imagen
Lola Orellana en una imagen de redes sociales (Instagram / @indian.gypsy)

Cosme Daniel, que reside en Santa Eulalia, está plenamente integrado en la familia Flores, tal y como pudo comprobarse durante una escapada estival a las costas gaditanas hace un par de veranos. Además, el músico ha reconocido en más de una ocasión que Lola es su gran fuente de inspiración. De hecho, ella es la musa de algunas de sus composiciones más románticas y ha llegado incluso a protagonizar el videoclip de uno de sus temas más virales, Madre, publicado en 2023.

Criada en una de las sagas artísticas más importantes de nuestro país, Lola ha heredado el talento, aunque lo ha canalizado por caminos diferentes a los de su madre y su célebre abuela. Aunque en su hogar las palmas y la guitarra formaban parte del día a día, Lola se ha decantado principalmente por las artes plásticas. Se dedica a la fotografía, la ilustración y la producción, una sensibilidad artística que, según se reveló en el documental Flores para Antonio, podría haber heredado de su tío Antonio Flores.

Lolita y Rosario Flores en
Lolita y Rosario Flores en una colaboración con Cruzcampo en el nuevo spot de la marca, que supone el regreso de Lola Flores reivindicando la importancia de nuestros acentos (EUROPAPRESS)

En el ámbito profesional, Lola cuenta también con experiencia en cine y televisión. Debutó como actriz en Eco (2020), de Miguel Serra, y ha trabajado tras las cámaras como asistente de casting en Dime quién soy, protagonizada por Irene Escolar, así como ayudante de dirección en Juego de Tronos, una de las series más exitosas de este siglo. Formada en Londres, donde se graduó en Artes Plásticas y Fotografía, regresó a España tras varios años para continuar desarrollando su carrera artística.

Su faceta más visible llegó en abril de 2025, cuando se convirtió en imagen de Ojo con el Duende, la tienda vintage que Rosario comparte con su gran amiga Mariola Orellana. Durante la sesión, Lola posó con naturalidad y soltura junto a Marina Carmona y Roberta Bertani, dos de sus mejores amigas, confirmando que el talento y la gracia siguen muy presentes en la nueva generación de los Flores. Ahora, con la llegada de su primer hijo, la familia suma un nuevo motivo para celebrar.

