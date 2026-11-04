Receta de pastela de pollo marroquí, una deliciosa torta que mezcla sabores dulces y salados

Para los amantes del pollo en todas sus versiones, la gastronomía marroquí cuenta con una maravillosa y desconocida joya que merece la pena probar en casa. Hablamos de la pastela o bastilla de pollo, una deliciosa receta tradicional que mezcla el dulce y el salado en un único y exquisito bocado.
Como indica su nombre, que procede del español, la pastela es una especie de pastel crujiente que combina una cubierta hojaldrada a base de masa filo con un relleno jugoso, especiado y ligeramente dulce. Para su interior, utilizaremos una combinación de pollo, cebolla, almendras, huevo y canela, para conseguir una mezcla de sabores dulces y salados de lo más especial. Suele servirse en celebraciones y ocasiones señaladas, y es un imprescindible en las bodas, donde tradicionalmente se toma antes del plato principal.
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La elaboración de la pastela marroquí implica numerosos pasos y la preparación de diferentes elementos por separado, pero todo esfuerzo merece la pena para conseguir esta receta sabrosa y dulce. Aunque la más común es la de pollo, lo cierto es que podemos variar su relleno y elaborar pastelas de marisco, pescado u otras carnes, incluso pastelas veganas utilizando verduras y setas.
Receta de pastela de pollo
La pastela es un pastel salado elaborado con varias capas de masa filo. El relleno se prepara con pollo guisado, cebolla reducida, huevo cuajado y almendras aromatizadas con canela y agua de azahar.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora y 30 minutos.
- Tiempo activo: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 1 hora.
Ingredientes
- 800 g de pollo, preferiblemente contramuslos deshuesados
- 1 kg de cebollas
- 100 ml de aceite de oliva
- 4 huevos grandes
- 250 g de almendras peladas
- 12 hojas de masa filo
- 50 g de mantequilla
- 1 cucharada de cúrcuma
- 1 cucharada de jengibre molido
- 1½ cucharaditas de canela molida
- 1 cucharadita de pimienta negra molida
- 7 u 8 hebras de azafrán
- 1 ramillete de perejil fresco
- 1 ramillete de cilantro fresco
- 2 cucharadas de azúcar glas
- 1 o 2 cucharadas de agua de azahar
- Sal
- Aceite para freír las almendras
- Azúcar glas y canela extra para decorar
Cómo hacer pastela de pollo, paso a paso
- Limpia el pollo y retira la piel si la tiene. Córtalo en trozos medianos.
- Pela y pica las cebollas muy finas. Colócalas en una cazuela junto con el pollo.
- Añade la cúrcuma, el jengibre, ½ cucharada de canela, la pimienta, el azafrán y la sal.
- Incorpora el perejil, el cilantro y el aceite de oliva. Mezcla bien.
- Tapa la cazuela y cocina a fuego medio durante 30 minutos. Remueve de vez en cuando, hasta que el pollo esté tierno.
- Retira el pollo y deja que se temple. Después, desmenúzalo en tiras.
- Sube el fuego y reduce la salsa de cebolla hasta que quede espesa. La mezcla debe perder el exceso de líquido para que la masa filo quede crujiente.
- Apaga el fuego. Añade los huevos de 1 en 1 y remueve hasta que queden integrados en la cebolla.
- Fríe las almendras en aceite hasta que estén ligeramente doradas. Escúrrelas sobre papel absorbente.
- Tritura las almendras de forma irregular. Mézclalas con el azúcar glas, 1 cucharada de canela y el agua de azahar.
- Precalienta el horno a 180 ºC, con calor arriba y abajo.
- Derrite la mantequilla. Pinta con ella 3 hojas de masa filo y colócalas en un molde circular, dejando que sobresalgan por los bordes.
- Reparte una capa de pollo, otra de cebolla con huevo y, por último, la mezcla de almendras.
- Presiona ligeramente cada capa para que la pastela mantenga su forma, pero sin aplastar demasiado el relleno.
- Dobla hacia el centro la masa que sobresale. Cubre con las hojas restantes, también untadas con mantequilla.
- Sella bien los bordes y pinta toda la superficie con mantequilla derretida.
- Hornea durante 30 minutos, hasta que la masa esté dorada y crujiente.
- Deja reposar unos minutos. Decora con azúcar glas y canela antes de servir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 8 porciones. También permite preparar 2 pastelas pequeñas de aproximadamente 22 cm de diámetro.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: aproximadamente 659 kcal.
- Proteínas: aproximadamente 31 g.
- Hidratos de carbono: aproximadamente 48 g.
- Grasas: aproximadamente 39 g.
- Fibra: aproximadamente 4 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La pastela se conserva en la nevera durante 2 o 3 días, dentro de un recipiente hermético.
Para recuperar el crujiente de la masa, caliéntala en el horno a 160 ºC durante 10 minutos. Evita el microondas, porque puede ablandar la masa filo.
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También puedes preparar el relleno con 1 día de antelación y montar la pastela justo antes de hornearla.
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