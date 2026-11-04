España

Receta de pastela de pollo marroquí, una deliciosa torta que mezcla sabores dulces y salados

Este pastel se compone de varias capas de masa filo y se rellena con un guiso de pollo, aromatizado con una mezcla de especias y un toque dulce de almendras y canela

Receta de pastela de pollo, un plato marroquí que mezcla dulce y salado (Flickr / Javier Lastras)
Receta de pastela de pollo, un plato marroquí que mezcla dulce y salado (Flickr / Javier Lastras)
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Para los amantes del pollo en todas sus versiones, la gastronomía marroquí cuenta con una maravillosa y desconocida joya que merece la pena probar en casa. Hablamos de la pastela o bastilla de pollo, una deliciosa receta tradicional que mezcla el dulce y el salado en un único y exquisito bocado.

Como indica su nombre, que procede del español, la pastela es una especie de pastel crujiente que combina una cubierta hojaldrada a base de masa filo con un relleno jugoso, especiado y ligeramente dulce. Para su interior, utilizaremos una combinación de pollo, cebolla, almendras, huevo y canela, para conseguir una mezcla de sabores dulces y salados de lo más especial. Suele servirse en celebraciones y ocasiones señaladas, y es un imprescindible en las bodas, donde tradicionalmente se toma antes del plato principal.

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La elaboración de la pastela marroquí implica numerosos pasos y la preparación de diferentes elementos por separado, pero todo esfuerzo merece la pena para conseguir esta receta sabrosa y dulce. Aunque la más común es la de pollo, lo cierto es que podemos variar su relleno y elaborar pastelas de marisco, pescado u otras carnes, incluso pastelas veganas utilizando verduras y setas.

Receta de pastela de pollo

La pastela es un pastel salado elaborado con varias capas de masa filo. El relleno se prepara con pollo guisado, cebolla reducida, huevo cuajado y almendras aromatizadas con canela y agua de azahar.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora y 30 minutos.
    • Tiempo activo: 30 minutos.
    • Tiempo de cocción: 1 hora.

Ingredientes

  • 800 g de pollo, preferiblemente contramuslos deshuesados
  • 1 kg de cebollas
  • 100 ml de aceite de oliva
  • 4 huevos grandes
  • 250 g de almendras peladas
  • 12 hojas de masa filo
  • 50 g de mantequilla
  • 1 cucharada de cúrcuma
  • 1 cucharada de jengibre molido
  • 1½ cucharaditas de canela molida
  • 1 cucharadita de pimienta negra molida
  • 7 u 8 hebras de azafrán
  • 1 ramillete de perejil fresco
  • 1 ramillete de cilantro fresco
  • 2 cucharadas de azúcar glas
  • 1 o 2 cucharadas de agua de azahar
  • Sal
  • Aceite para freír las almendras
  • Azúcar glas y canela extra para decorar

Cómo hacer pastela de pollo, paso a paso

  1. Limpia el pollo y retira la piel si la tiene. Córtalo en trozos medianos.
  2. Pela y pica las cebollas muy finas. Colócalas en una cazuela junto con el pollo.
  3. Añade la cúrcuma, el jengibre, ½ cucharada de canela, la pimienta, el azafrán y la sal.
  4. Incorpora el perejil, el cilantro y el aceite de oliva. Mezcla bien.
  5. Tapa la cazuela y cocina a fuego medio durante 30 minutos. Remueve de vez en cuando, hasta que el pollo esté tierno.
  6. Retira el pollo y deja que se temple. Después, desmenúzalo en tiras.
  7. Sube el fuego y reduce la salsa de cebolla hasta que quede espesa. La mezcla debe perder el exceso de líquido para que la masa filo quede crujiente.
  8. Apaga el fuego. Añade los huevos de 1 en 1 y remueve hasta que queden integrados en la cebolla.
  9. Fríe las almendras en aceite hasta que estén ligeramente doradas. Escúrrelas sobre papel absorbente.
  10. Tritura las almendras de forma irregular. Mézclalas con el azúcar glas, 1 cucharada de canela y el agua de azahar.
  11. Precalienta el horno a 180 ºC, con calor arriba y abajo.
  12. Derrite la mantequilla. Pinta con ella 3 hojas de masa filo y colócalas en un molde circular, dejando que sobresalgan por los bordes.
  13. Reparte una capa de pollo, otra de cebolla con huevo y, por último, la mezcla de almendras.
  14. Presiona ligeramente cada capa para que la pastela mantenga su forma, pero sin aplastar demasiado el relleno.
  15. Dobla hacia el centro la masa que sobresale. Cubre con las hojas restantes, también untadas con mantequilla.
  16. Sella bien los bordes y pinta toda la superficie con mantequilla derretida.
  17. Hornea durante 30 minutos, hasta que la masa esté dorada y crujiente.
  18. Deja reposar unos minutos. Decora con azúcar glas y canela antes de servir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones. También permite preparar 2 pastelas pequeñas de aproximadamente 22 cm de diámetro.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: aproximadamente 659 kcal.
  • Proteínas: aproximadamente 31 g.
  • Hidratos de carbono: aproximadamente 48 g.
  • Grasas: aproximadamente 39 g.
  • Fibra: aproximadamente 4 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La pastela se conserva en la nevera durante 2 o 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Para recuperar el crujiente de la masa, caliéntala en el horno a 160 ºC durante 10 minutos. Evita el microondas, porque puede ablandar la masa filo.

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También puedes preparar el relleno con 1 día de antelación y montar la pastela justo antes de hornearla.

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