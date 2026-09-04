Cómo hacer pollo rustido a la catalana, una sabrosa receta tradicional con pasas, canela y piñones

Pocas cosas evocan el sabor de la cocina casera como un guiso de pollo cocinado a fuego lento. Este pollo rustido con ciruelas y piñones, un clásico de la cocina catalana, es uno de esos platos que llenan la casa de fragancia a la vez que seducen el paladar con el contraste del dulzor de las ciruelas y de la canela y el toque tostado de los frutos secos. La receta no tiene ninguna dificultad y se hace prácticamente sola, dentro de una cacerola cocinada a fuego lento.
En esta cazuela prepararemos el pollo siguiendo la técnica del rustido, una técnica tradicional que se resume en dorar la carne para luego cocinarla a fuego lento con sofrito, vino y caldo, consiguiendo un interior tierno y lleno de sabor. Acompañaremos este pollo a la catalana con un buen pan para poder mojar y disfrutar de esa riquísima salsa.
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Receta de pollo rustido con ciruelas y piñones
Este pollo guisado con ciruelas y piñones es un plato de cazuela, en el que el pollo se dora primero y luego se cocina a fuego lento con cebolla, ajo, laurel, canela y brandy, añadiendo después las ciruelas, piñones tostados y un poco de caldo para obtener una salsa densa y aromática.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 1 hora
- Preparación activa: 15 minutos
- Cocción: 45 minutos
Ingredientes
- 1/2 pollo en trozos (aprox. 1,5 kg)
- 2 cebollas grandes
- 10 dientes de ajo en camisa (sin pelar)
- 3 hojas de laurel
- 1/2 cucharadita de canela molida
- 200 gramos de brandy
- 100 gramos de piñones
- 12 ciruelas pasas sin hueso
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite de oliva virgen extra
- Agua o caldo de pollo
Cómo hacer pollo guisado con ciruelas y piñones, paso a paso
- Salpimenta los trozos de pollo. Calienta una olla amplia con un fondo de aceite y dora el pollo por tandas hasta sellar bien la carne. Reserva los trozos.
- Mientras se dora el pollo, corta las cebollas en medias lunas finas y lava los dientes de ajo (dejándolos con piel).
- En el mismo aceite, sofríe la cebolla, los ajos y el laurel con una pizca de sal. Cocina a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente.
- Añade la canela y el brandy. Deja que el alcohol se evapore completamente, flambeando con cuidado (usa un encendedor largo y mantén la seguridad).
- Incorpora el pollo reservado y las ciruelas. Rectifica de sal y pimienta. Cubre justo con agua o caldo. Deja cocer a fuego medio-bajo durante 25-30 minutos, hasta que el pollo esté tierno y la salsa espese.
- Mientras, tuesta los piñones en una sartén sin aceite, removiendo para que no se quemen.
- Añade los piñones al guiso 5 minutos antes de terminar la cocción. Sirve el pollo bien caliente, con su salsa abundante y pan para mojar.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones generosas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Proteínas: 32 g
- Grasas: 18 g
- Hidratos de carbono: 24 g
- Calorías estimadas: 410 kcal por porción
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En nevera, en un recipiente cerrado, hasta 3 días. El pollo guisado mejora de un día para otro. También se puede congelar hasta 2 meses.
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