Cómo hacer pollo rustido a la catalana, una sabrosa receta tradicional con pasas, canela y piñones

Pollo a la catalana, una receta con uvas pasas y piñones (Flickr)

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Pocas cosas evocan el sabor de la cocina casera como un guiso de pollo cocinado a fuego lento. Este pollo rustido con ciruelas y piñones, un clásico de la cocina catalana, es uno de esos platos que llenan la casa de fragancia a la vez que seducen el paladar con el contraste del dulzor de las ciruelas y de la canela y el toque tostado de los frutos secos. La receta no tiene ninguna dificultad y se hace prácticamente sola, dentro de una cacerola cocinada a fuego lento.

En esta cazuela prepararemos el pollo siguiendo la técnica del rustido, una técnica tradicional que se resume en dorar la carne para luego cocinarla a fuego lento con sofrito, vino y caldo, consiguiendo un interior tierno y lleno de sabor. Acompañaremos este pollo a la catalana con un buen pan para poder mojar y disfrutar de esa riquísima salsa.

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Receta de pollo rustido con ciruelas y piñones

Este pollo guisado con ciruelas y piñones es un plato de cazuela, en el que el pollo se dora primero y luego se cocina a fuego lento con cebolla, ajo, laurel, canela y brandy, añadiendo después las ciruelas, piñones tostados y un poco de caldo para obtener una salsa densa y aromática.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora Preparación activa: 15 minutos Cocción: 45 minutos



Ingredientes

1/2 pollo en trozos (aprox. 1,5 kg)

2 cebollas grandes

10 dientes de ajo en camisa (sin pelar)

3 hojas de laurel

1/2 cucharadita de canela molida

200 gramos de brandy

100 gramos de piñones

12 ciruelas pasas sin hueso

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva virgen extra

Agua o caldo de pollo

Cómo hacer pollo guisado con ciruelas y piñones, paso a paso

Salpimenta los trozos de pollo. Calienta una olla amplia con un fondo de aceite y dora el pollo por tandas hasta sellar bien la carne. Reserva los trozos. Mientras se dora el pollo, corta las cebollas en medias lunas finas y lava los dientes de ajo (dejándolos con piel). En el mismo aceite, sofríe la cebolla, los ajos y el laurel con una pizca de sal. Cocina a fuego medio hasta que la cebolla esté transparente. Añade la canela y el brandy. Deja que el alcohol se evapore completamente, flambeando con cuidado (usa un encendedor largo y mantén la seguridad). Incorpora el pollo reservado y las ciruelas. Rectifica de sal y pimienta. Cubre justo con agua o caldo. Deja cocer a fuego medio-bajo durante 25-30 minutos, hasta que el pollo esté tierno y la salsa espese. Mientras, tuesta los piñones en una sartén sin aceite, removiendo para que no se quemen. Añade los piñones al guiso 5 minutos antes de terminar la cocción. Sirve el pollo bien caliente, con su salsa abundante y pan para mojar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Proteínas: 32 g

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 24 g

Calorías estimadas: 410 kcal por porción

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En nevera, en un recipiente cerrado, hasta 3 días. El pollo guisado mejora de un día para otro. También se puede congelar hasta 2 meses.