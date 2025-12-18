España

Saquitos de pasta filo, el aperitivo crujiente que dará vida a tu mesa esta Navidad

Estos saquitos horneados pueden ir rellenos de cualquier ingrediente que se nos ocurra; hoy proponemos combinaciones como la morcilla y la manzana, el puerro con gambas o los higos con queso feta y frutos secos

Saquitos de pasta filo
Saquitos de pasta filo (Adobe Stock)

Si buscas un aperitivo navideño rico y muy diferente, una opción estupenda son estos saquitos de pasta filo, una receta extremadamente versátil y muy llamativa para sorprender a tus invitados, ya sea como aperitivo, entrante o incluso como postre.

Para esta elaboración utilizaremos masa filo, una masa cocida elaborada a base de harina de trigo blanca, agua y sal que es tradicional de la zona de Turquía, el Magreb y Oriente Medio. Es una masa muy fina, casi translúcida, que se prepara formando varias capas de masa como si fuera un hojaldre. Esta pasta, que obtendremos en el supermercado para ahorrarnos su complicado proceso de elaboración, se puede utilizar tanto para freír como para hornear, y queda increíblemente crujiente con ambos métodos.

Con esta masa formaremos una suerte de saquitos, que pueden ir rellenos de cualquier ingrediente que se nos ocurra, incluso opciones dulces para presentar a la hora del postre. Hoy proponemos tres combinaciones diferentes: la morcilla y la manzana, el puerro con gambas y los higos con queso feta y frutos secos. Mezclas de sabores intensos y con mucha jugosidad que son perfectas para abrir boca en una comida tan especial como son las de Navidad.

Receta de saquitos de pasta filo con tres rellenos diferentes

En esta receta, la técnica principal es utilizar la pasta filo para envolver porciones individuales de rellenos preparados con antelación, pincelando con mantequilla o aceite y horneando a alta temperatura para lograr una textura crujiente exterior y un interior jugoso. Sugerimos tres rellenos distintos, que pueden alternarse para ofrecer variedad a nuestros invitados.

Tiempo de preparación

  • Preparación y cocinado de los rellenos: 35 minutos
  • Montaje de los saquitos: 20 minutos
  • Horneado: 15 minutos

Tiempo total estimado: 1 hora 10 minutos

Ingredientes

  • 1 paquete de pasta filo (8-10 hojas)
  • Mantequilla derretida o aceite de oliva (para pincelar)
  • 1 huevo (batido, para pincelar)

Relleno de higos, queso feta y frutos secos

  • 4-5 higos frescos o secos (picados)
  • 100 g de queso feta (desmenuzado)
  • 40 g de frutos secos (nueces, piñones o almendras, picados)

Relleno de morcilla y manzana

  • 1 morcilla (retirar la piel y desmenuzar)
  • 1 manzana (pelada y cortada en cubitos pequeños)

Relleno de puerro y gambas

  • 1 puerro (solo la parte blanca, picada fina)
  • 8-10 gambas (peladas y troceadas)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal y pimienta al gusto

Cómo hacer saquitos de pasta filo, paso a paso

  1. Preparar el relleno de morcilla y manzana: Sofríe la manzana en una sartén con unas gotas de aceite hasta que esté blanda. Añade la morcilla desmenuzada y cocina juntos brevemente.
  2. Preparar el relleno de puerro y gambas: Pocha el puerro en otra sartén con algo de aceite hasta que esté tierno. Agrega las gambas picadas y cocina hasta que cambien de color. Salpimenta al gusto.
  3. Preparar el relleno de higos, feta y frutos secos: Mezcla los higos picados con el queso feta desmenuzado y los frutos secos troceados en un bol. Si usas higos secos, hidrátalos antes.
  4. Precalienta el horno a 180 °C.
  5. Extiende una hoja de pasta filo sobre la mesa y cúbrela con un paño húmedo para evitar que se seque. Pincela con mantequilla derretida y coloca otra hoja encima, volviendo a pincelar.
  6. Corta en cuadrados de unos 12x12 cm.
  7. Coloca una cucharada del relleno elegido en el centro de cada cuadrado. No sobrecargues el centro, facilita así el cerrado y conservación del crujiente.
  8. Junta las puntas de la pasta filo hacia arriba, formando un saquito, y átalo con una tira fina de puerro escaldado o hilo de cocina. Presiona el cierre.
  9. Coloca los saquitos sobre una bandeja cubierta de papel de horno. Pincela por fuera con mantequilla derretida o huevo batido, según prefieras.
  10. Hornea entre 12 y 15 minutos, o hasta que los saquitos queden dorados y crujientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 8-10 saquitos (puedes hacer más pequeños para triplicar la variedad, rindiendo hasta 15 unidades).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: unas 140 kcal por saquito
  • 6 g de proteínas
  • 7 g de grasas
  • 12 g de hidratos de carbono
  • Fuente moderada de fibra y minerales (potasio, calcio)

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los saquitos horneados se conservan bien hasta 2 días en un recipiente hermético en refrigeración. Para recuperar la textura crujiente, recalienta en horno precalentado durante 4 minutos antes de servir.

