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Los expertos coinciden: las sardinas en lata son el alimento antiinflamatorio que no puede faltar en la despensa

Su composición nutricional y sus propiedades las convierten en una de las conservas más interesantes para incluir en la alimentación diaria

Un alimento con mucho omega-3
Lata de sardinas. (Magnific)
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Una dieta equilibrada es una de las mejores herramientas para cuidar nuestra salud. A través de los alimentos que consumimos, proporcionamos al organismo los nutrientes que necesita para funcionar correctamente y hacer frente a distintos procesos, entre ellos la inflamación.

Aunque esta respuesta del cuerpo es necesaria para defenderse de infecciones o reparar tejidos, cuando se mantiene en el tiempo puede favorecer la aparición de problemas de salud. Por eso, seguir una alimentación rica en frutas, verduras, legumbres, pescado y grasas saludables ayuda a mantener una buena salud metabólica y a reducir factores asociados a la inflamación crónica.

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Entre los alimentos que destacan por su composición nutricional se encuentran las sardinas en lata. Este alimento se distingue por ser una opción sencilla, fácil de incorporar a la dieta y que no necesita pasar por la sartén.

Por qué las sardinas en lata ayudan a controlar la inflamación

Una de las principales razones por las que las sardinas en lata destacan dentro de una alimentación antiinflamatoria es su contenido en ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA.

Mesa de madera con aguacates, almendras, anacardos, maní, semillas de sésamo, chía, lino, nueces, salmón, atún, caballa, sardinas y botellas de aceite.
Alimentos ricos en grasas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos nutrientes participan en la regulación de la respuesta inflamatoria del organismo y sirven como materia prima para producir unas moléculas llamadas resolvinas, protectinas y maresinas. Estas sustancias intervienen en la fase final de la inflamación y ayudan a que los tejidos recuperen su equilibrio una vez que el cuerpo ha respondido a una lesión o una infección.

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Este mecanismo es importante porque la inflamación cumple una función defensiva, pero también necesita detenerse cuando deja de ser necesaria. Si este proceso no se resuelve correctamente, la respuesta inflamatoria puede prolongarse y llevar a distintos problemas de salud.

Además, los omega-3 forman parte de las membranas celulares y participan en su funcionamiento. Por eso, incluir fuentes de estos ácidos grasos en la alimentación es importante para la salud, aunque sus beneficios no deben interpretarse como un tratamiento contra la inflamación crónica.

Otras propiedades nutricionales de las sardinas en lata

El interés de las sardinas no termina en su contenido en omega-3. Este pescado también aporta proteínas de buena calidad, que proporcionan los aminoácidos necesarios para mantener y reparar los tejidos, además de vitamina D y vitamina B12. La primera interviene en la salud ósea y en el funcionamiento del sistema inmunitario, mientras que la segunda es necesaria para formar glóbulos rojos y mantener el sistema nervioso.

Otro de sus nutrientes destacados es el calcio, especialmente cuando se consumen las pequeñas espinas que permanecen blandas después del proceso de conservación. Este mineral es fundamental para mantener los huesos y los dientes, pero también participa en la contracción muscular y en otras funciones del organismo.

A estas propiedades se suma una ventaja relacionada con su origen: al ser un pescado azul de pequeño tamaño, las sardinas suelen acumular menos mercurio que especies depredadoras de mayor tamaño, como el atún rojo.

Por lo tanto, su composición y su formato en conserva las convierten así en una alternativa práctica para incorporar pescado a la alimentación y beneficiarse de sus distintos nutrientes.

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