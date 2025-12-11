España

Blanca García, nutricionista: “Fíjate bien cuando vayas a comprar atún y no te lleves atún claro, tiene mucho mercurio”

La recomendación de los expertos afecta sobre todo a los grupos más vulnerables como niños o embarazadas donde el riesgo es doble

Guardar
El riesgo del mercurio al
El riesgo del mercurio al consumir atún claro. (Adobe Stock)

La preocupación por el consumo de atún claro y su relación con el mercurio en pescados se ha intensificado en los últimos años. Este elemento químico, presente de manera diaria en la naturaleza pero incrementado por la contaminación industrial, se acumula especialmente en especies grandes y longevas del océano. El atún claro tiene diversas variedades y debido a su tamaño y posición en la cadena alimentaria marina tienden a captar mayores cantidades de mercurio a lo largo de sus años de vida.

El mercurio en los peces se presenta mayormente en forma de metilmercurio, un compuesto que puede resultar tóxico para el sistema nervioso, especialmente en fetos, niños pequeños y mujeres embarazadas. Autoridades sanitarias internacionales han advertido sobre los riesgos de exposición prolongada a niveles elevados de este metal, ya que puede afectar el desarrollo cognitivo y provocar alteraciones neurológicas.

Blanca García, nutricionista reconocida, advierte sobre la importancia de prestar atención en el momento de elegir productos en conserva. Este consejo apunta a la necesidad de diferenciar entre los tipos de atún presentes en el mercado y la carga de mercurio que cada uno presenta. Las asociaciones de consumidores y expertos en alimentación sostienen que el consumo excesivo de especies con alto contenido de mercurio puede derivar en situaciones peligrosas para la salud pública.

Consejos de compra de atún con seguridad alimentaria

Especialistas en nutrición y salud pública coinciden en la necesidad de fijarse en la información que figura en la etiqueta: tipo de atún, zona de captura y fechas de elaboración y consumo preferente. Las autoridades recomiendan evitar envases poco claros o que no especifican el tipo de atún utilizado. A menudo, los fabricantes mezclan distintas especies bajo el nombre genérico de “atún claro”, lo que dificulta la identificación de los niveles de mercurio que puede contener el producto. Ante estas incertidumbres, elegir marcas que certifican el origen y la especie resulta esencial.

Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

Otra práctica relevante consiste en variar las fuentes de pescado en la dieta. Optar alternativamente por especies de menor tamaño, como sardinas, anchoas o caballa, puede reducir notablemente la exposición a mercurio. Además, introducir pescado blanco aporta diversidad nutricional sin elevar el riesgo de ingestión de contaminantes. La Organización Mundial de la Salud y las autoridades nacionales sugieren limitar el consumo de atún claro en niños y mujeres embarazadas a una porción a la semana o menos, mientras que para la población general la ingesta puede ser algo más flexible, siempre dentro de parámetros prudentes.

La perspectiva de nutricionistas sobre el pescado con mercurio

Expertos en nutrición, entre ellos Blanca García, recalcan el impacto que el consumo de pescado contaminado con mercurio puede tener sobre la salud, haciendo énfasis en la responsabilidad de informar de manera clara a la población y sobre todo de seleccionar con certeza el producto correcto en el supermercado. Los nutricionistas abogan por un equilibrio entre el reconocimiento de los beneficios del pescado, fuente fundamental de proteínas y ácidos grasos esenciales, y la prevención de riesgos asociados a la acumulación de metales pesados.

Los nutricionistas recomiendan informarse bien
Los nutricionistas recomiendan informarse bien antes de comprar pescado.(Adobe Stock)

La orientación general de los especialistas consiste en fomentar la educación alimentaria, alertando sobre las diferencias entre especies y la necesidad de priorizar opciones con menor concentración de mercurio. Tal como señala Blanca García, la clave está en “fijarse bien” durante la elección del producto, lo que implica informarse sobre las distintas denominaciones y las prácticas de la industria pesquera.

Temas Relacionados

PescadoAtúnDietasAlimentación SaludableTrucosEspaña-SaludEspaña Noticias

Últimas Noticias

Irene Pinilla, doctora: “Dormir boca abajo es la peor postura para tu piel”

La especialista Irene Pinilla advierte de los efectos de ciertas posturas al dormir, aunque su mensaje vuelve a recordarnos cómo incluso el descanso se ha convertido en un nuevo frente de autoexigencia estética

Irene Pinilla, doctora: “Dormir boca

Siete mujeres brasileñas liberadas tras desmantelar una red de explotación sexual en Logroño

El operativo se desencadenó tras la denuncia realizada en junio de 2024

Siete mujeres brasileñas liberadas tras

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

El extenso patrimonio de Fernando Alonso antes de ser padre: 260 millones euros, un museo y 4 casas por el mundo

El piloto asturiano se encuentra en la dulce espera de su primer hijo en común con Melissa Jiménez, quien dará a luz en primavera

El extenso patrimonio de Fernando

Pere Navarro, director de la DGT, considera un lujo usar el coche cada día para que solo se desplace una persona

El director señala que el problema no está en el coche privado, sino en cómo se utiliza

Pere Navarro, director de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Siete mujeres brasileñas liberadas tras

Siete mujeres brasileñas liberadas tras desmantelar una red de explotación sexual en Logroño

Pere Navarro, director de la DGT, considera un lujo usar el coche cada día para que solo se desplace una persona

La Justicia rechaza desheredar a dos hermanas tras ser acusadas por su padre alcohólico de maltrato: vincula el “distanciamiento” a la adicción

La UCO arresta a Antxon Alonso, el empresario vinculado a Servinabar y Santos Cerdán, en la operación contra Leire Díez

El Ayuntamiento de Madrid amplía la Zona SER a 17 nuevos barrios, cobrará en algunos más allá de las 21:00 horas y también domingos y festivos

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Cómo evitar estafas a la hora de comprar un número de lotería: la policía comparte su decálogo de seguridad

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 11 diciembre

Los expertos de Trabajo proponen una subida del SMI de entre 37 y 56 euros al mes en 2026, hasta los 1.221 o 1.240 mensuales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la derrota del Real Madrid en Champions ante el Manchester City

El Manchester City se levanta y certifica la victoria en Champions ante un Real Madrid que brilló, pero no supo retener su ventaja

Rodrygo pone fin a su sequía goleadora en el partido de Champions ante el Manchester City: llevaba sin marcar nueve meses

El día que el rey Juan Carlos hizo que Dani Pedrosa le diera la mano a Jorge Lorenzo tras el GP de Jerez: “No quería, me vi obligado”

Sabalenka, número uno del ranking WTA, se pronuncia sobre las tenistas trans: “Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico”