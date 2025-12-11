Blanca García, nutricionista: “Fíjate bien cuando vayas a comprar atún y no te lleves atún claro, tiene mucho mercurio”

El riesgo del mercurio al consumir atún claro. (Adobe Stock)

La preocupación por el consumo de atún claro y su relación con el mercurio en pescados se ha intensificado en los últimos años. Este elemento químico, presente de manera diaria en la naturaleza pero incrementado por la contaminación industrial, se acumula especialmente en especies grandes y longevas del océano. El atún claro tiene diversas variedades y debido a su tamaño y posición en la cadena alimentaria marina tienden a captar mayores cantidades de mercurio a lo largo de sus años de vida.

El mercurio en los peces se presenta mayormente en forma de metilmercurio, un compuesto que puede resultar tóxico para el sistema nervioso, especialmente en fetos, niños pequeños y mujeres embarazadas. Autoridades sanitarias internacionales han advertido sobre los riesgos de exposición prolongada a niveles elevados de este metal, ya que puede afectar el desarrollo cognitivo y provocar alteraciones neurológicas.

Blanca García, nutricionista reconocida, advierte sobre la importancia de prestar atención en el momento de elegir productos en conserva. Este consejo apunta a la necesidad de diferenciar entre los tipos de atún presentes en el mercado y la carga de mercurio que cada uno presenta. Las asociaciones de consumidores y expertos en alimentación sostienen que el consumo excesivo de especies con alto contenido de mercurio puede derivar en situaciones peligrosas para la salud pública.

Consejos de compra de atún con seguridad alimentaria

Especialistas en nutrición y salud pública coinciden en la necesidad de fijarse en la información que figura en la etiqueta: tipo de atún, zona de captura y fechas de elaboración y consumo preferente. Las autoridades recomiendan evitar envases poco claros o que no especifican el tipo de atún utilizado. A menudo, los fabricantes mezclan distintas especies bajo el nombre genérico de “atún claro”, lo que dificulta la identificación de los niveles de mercurio que puede contener el producto. Ante estas incertidumbres, elegir marcas que certifican el origen y la especie resulta esencial.

Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

Otra práctica relevante consiste en variar las fuentes de pescado en la dieta. Optar alternativamente por especies de menor tamaño, como sardinas, anchoas o caballa, puede reducir notablemente la exposición a mercurio. Además, introducir pescado blanco aporta diversidad nutricional sin elevar el riesgo de ingestión de contaminantes. La Organización Mundial de la Salud y las autoridades nacionales sugieren limitar el consumo de atún claro en niños y mujeres embarazadas a una porción a la semana o menos, mientras que para la población general la ingesta puede ser algo más flexible, siempre dentro de parámetros prudentes.

La perspectiva de nutricionistas sobre el pescado con mercurio

Expertos en nutrición, entre ellos Blanca García, recalcan el impacto que el consumo de pescado contaminado con mercurio puede tener sobre la salud, haciendo énfasis en la responsabilidad de informar de manera clara a la población y sobre todo de seleccionar con certeza el producto correcto en el supermercado. Los nutricionistas abogan por un equilibrio entre el reconocimiento de los beneficios del pescado, fuente fundamental de proteínas y ácidos grasos esenciales, y la prevención de riesgos asociados a la acumulación de metales pesados.

Los nutricionistas recomiendan informarse bien antes de comprar pescado.(Adobe Stock)

La orientación general de los especialistas consiste en fomentar la educación alimentaria, alertando sobre las diferencias entre especies y la necesidad de priorizar opciones con menor concentración de mercurio. Tal como señala Blanca García, la clave está en “fijarse bien” durante la elección del producto, lo que implica informarse sobre las distintas denominaciones y las prácticas de la industria pesquera.