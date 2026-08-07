MedusApp, la aplicación española para saber en tiempo real las playas en las que hay medusas: “Se ha convertido en una referencia internacional”

Carabela portuguesa en la playa de Covachos, Santander. Este organismo colonial también puede reportarse en MedusApp. (EFE/Javier Belver)

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Como cada verano, con el aumento de la temperatura del mar y las corrientes y vientos que las empujan hacia la costa, las playas de España acogen a un vecino indeseado para los bañistas: las medusas. Pueden llegar en grandes concentraciones, lo que a veces obliga incluso a cerrar playas, especialmente por el riesgo de picaduras.

En la mayoría de los casos, sin embargo, estas lesiones no presentan gravedad si se actúa de forma correcta desde el primer momento, pero el temor a sufrir una de estas picaduras hace que los bañistas prefieran evitar aquellos enclaves en los que más frecuentemente aparecen.

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Muchas veces esto no se sabe hasta que no estás allí, con la toalla sobre la arena y el bañador listo para lanzarte al agua. Sin embargo, una aplicación con sello español permite reportar y conocer los avistamientos y picaduras de medusas, por lo que es posible consultar el estado de la playa antes de emprender el viaje hasta allí.

Cada verano, las medusas proliferan en las costas españolas. Aunque afectan al turismo, también cumplen funciones ecológicas y tienen aplicaciones científicas. Su presencia refleja desequilibrios ambientales y el calentamiento global.

Se trata de MedusApp (disponible tanto para dispositivos Android como iOS, así como en formato web), desarrollada en 2018 por un equipo de la Universidad de Alicante (UA) y la Universitat Politècnica de València (UPV). Además de ser gratuita, sin publicidad y estar disponible en seis idiomas distintos, esta herramienta ha incorporado recientemente un nuevo mapa web que permite analizar la evolución temporal de estos avistamientos en una zona geográfica concreta.

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MedusApp cuenta ya con 700.000 descargas y, aunque en un primer momento nació como un proyecto para que “los ciudadanos actuaran como ‘ojos de la ciencia’ donde ella no podía llegar, acabó de rebote sirviendo también a la ciudadanía”, explica en su página web. Y es que los bañistas, al informar sobre sus avistamientos, ayudan a los científicos a una mejor comprensión de la distribución de las medusas en los mares, al mismo tiempo que permiten a los bañistas “estar prevenidos para poder disfrutar mejor de las playas”.

“Cada usuario se convierte también en colaborador del proyecto. Sus avisos permiten que otros bañistas conozcan el estado de una playa antes de acudir y, además, generan una base de datos que utilizamos para estudiar cómo se distribuyen y evolucionan las poblaciones de medusas”, explica Eduardo Blasco, informático de la UPV y codesarrollador de la aplicación. El investigador explica que MedusApp se ha convertido “en una referencia internacional”, al mismo tiempo que ha conseguido el título de “app española de ciencia ciudadana más descargada, de cualquier temática, y está en el top 10 a nivel mundial”.

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Medusa luna (Aurelia aurita) en el mar Rojo (Egipto). (Alexander Vasenin/Wikimedia Commons)

Cómo funciona MedusApp

La aplicación desarrollada por las dos universidades españolas cuenta con distintas funcionalidades. En primer lugar, los usuarios pueden alertar de sus propios avistamientos. “Cada vez que ves una medusa varada en la playa o flotando en el mar, si nos la envías por aquí, podrá ser vista públicamente en el mapa para que todo el mundo esté avisado”.

Si la fotografía se toma con la propia cámara de la aplicación, esto le da una mayor validez al avistamiento, por lo que aparecerá en el mapa con la marca especial correspondiente. Sin embargo, también es posible informar sin foto o con una imagen tomada previamente.

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“Para garantizar la veracidad de la información y evitar falsas alarmas que puedan perjudicar al sector turístico, cada avistamiento enviado pasa por un riguroso protocolo de validación”, explican en un comunicado la UA y la UPV. “Un algoritmo de Inteligencia Artificial entrenado con más de 10.000 imágenes etiqueta taxonómicamente la especie y valida su ubicación, un proceso supervisado en última instancia por un comité de expertos de manera muy ágil”.

La mayoría de las picaduras de medusas no suelen ser graves (Europa Press - Víctor Manuel Mulero / Montaje Infobae)

También es posible informar de que en una playa en la que se ha estado no se han localizado medusas. “Tu aportación aparecerá en el mapa como un punto verde semitransparente. Y esto puede ser útil para quien quiera disfrutar de una jornada tranquila de playa”.

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MedusApp también permite alertar sobre las picaduras, pero estos reportes no se publicarán. Sin embargo, sí que servirán como ayuda para el equipo de investigadores médicos, que podrá disponer de más información para los estudios de alergias. Además, la aplicación recoge un apartado con una guía interactiva con consejos de expertos sobre cómo proceder en caso de picadura, tanto si se conoce la especie como si no, en cuyo caso se aportan consejos generales sobre cómo tratar la lesión.

Junto a todo ello, también es posible aprender sobre las medusas, pues MedusApp cuenta con una pequeña enciclopedia sobre cada especie, con su foto y datos como cuánto pica, dónde suele aparecer y en qué momento del año.

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Imagen de archivo de una medusa. (Lars Juhl Jensen/Wikimedia Commons)

Por último, la opción más popular es el mapa, que permite observar todos los avistamientos validados que se han recibido. Por defecto, se muestra únicamente la información de los últimos días, pero existen filtros por especies, fechas y nombres de playas.

El color de la aureola del icono indica cómo de urticante es la picadura de la medusa: blanco, no urticante; amarillo, poco urticante; naranja, urticante, y rojo, muy urticante. El “check” de validación indica que se trata de un avistamiento certificado porque ha sido reportado con una fotografía tomada con la propia cámara de la app.

Una herramienta útil para la ciencia

Todos los datos recopilados en MedusApp son útiles para la ciencia porque permiten identificar las especies dominantes en las costas de España, así como la presencia de algunas poco frecuentes en nuestro país. Por ejemplo, “de los 2.530.741 de ejemplares de medusas registrados en la base de datos, la inofensiva medusa huevo frito (Cotylorhiza tuberculata) ha superado oficialmente a la medusa picadora la clavel’ (Pelagia noctiluca) como la especie marina más reportada en nuestra franja costera”, indica César Bordehore, profesor del Departamento de Ecología e investigador del Instituto Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef (IMEM) de la UA.

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Ejemplar de medusa recogido en la arena de la Praia de Razo, en Carballo. (Europa Press)

Además, mientras que en 2020 “C. tuberculata representaba solo el 12,1 % de todas las medusas reportadas”, en 2025 “su cuota alcanzó el 27,8 % del total de avistamientos, lo que significa que casi 1 de cada 3 medusas registradas pertenecía a esta especie”, añade el investigador.

Los reportes de los usuarios también contribuyeron en 2021 a detectar la presencia de Rhizostoma luteum, una especie de medusa gigante poco frecuente procedente del Atlántico. “Por primera vez, se registró en la app un aviso acompañado de vídeo que confirmaba el avistamiento de este ejemplar en aguas de Mallorca”.

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