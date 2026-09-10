Fue introducido en España como mascota “adorable” y ahora es una de las especies invasoras más difíciles de erradicar

Ejemplar de mapache. (Rhododendrites/Wikimedia Commons)

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El mascotismo exótico es una de las prácticas que más contribuyen a la introducción de especies invasoras en un país. Presentados como animales dóciles, adaptables a la vida en un hogar y adorables, por ejemplo a través de las redes sociales, se produce un efecto llamada que potencia que más personas acaben adquiriendo un ejemplar como animal de compañía.

Una vez se escapan o son abandonados en la naturaleza cuando sus dueños se percatan de que no pueden atender sus necesidades, se convierten en una grave amenaza para la supervivencia de las especies silvestres de flora y fauna autóctonas. Ha ocurrido, por ejemplo, con el galápago de Florida (Trachemys scripta), la cotorra argentina (Myiopsitta monachus) o el mapache (Procyon lotor).

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Este último, un mamífero procedente de Norteamérica, es una de las especies invasoras más difíciles de erradicar a las que se enfrenta España. Su extensión por múltiples regiones del país demuestra que el fenómeno del mascotismo exótico no es cosa del pasado: sus consecuencias llegan hasta nuestros días pese a las actuales normativas —la Ley 7/2023 de Bienestar Animal prohíbe su tenencia como mascota y quedará excluido del futuro Listado Positivo de animales de compañía por su carácter invasor—.

Ejemplar de mapache. (Isiwal/Wikimedia Commons)

Invasor en Madrid, Doñana o las islas Baleares

La expansión del mapache desde el siglo XX por Europa, principalmente en la zona del Cáucaso (Armenia, Georgia y Azerbaiyán), se produjo tras escapes de las granjas peleteras. En otros países del mundo también está presente, como en Japón, donde se cree que la serie animada de los años 70 Rascal the Raccoon popularizó una imagen del mapache como animal adorable, lo que motivó que muchos japoneses lo obtuviesen como mascota.

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En España, donde fue incluida en 2013 en el Catálogo de Especies Exóticas Invasoras, la vía de introducción principal también es la del mascotismo y han aparecido ejemplares en zonas como la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia, la Comunidad Valenciana o incluso el entorno de Doñana.

También en las islas Baleares, donde su presencia es especialmente preocupante: la introducción de animales invasores en los archipiélagos es más grave porque su fauna endémica ha evolucionado sin este tipo de depredadores; así, una vez entran, suponen una merma significativa de las poblaciones de estas especies autóctonas muchas veces únicas en el mundo.

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Algunos animales exóticos como el mapache pueden perjudicar a la biodiversidad autóctona de un área si son víctimas del mascotismo exótico. (Quartl/Wikimedia Commons)

Cuando el mapache es introducido en un nuevo hábitat, es capaz de colonizar nuevas zonas de forma natural, de ahí su carácter invasor. “Se han adaptado muy bien a vivir en áreas urbanas, donde se pueden alimentar de basuras y alimentos para las mascotas. Muchas veces entran dentro de los garajes o áticos en búsqueda de alimento”, explica el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. “Cuando son acosados por los humanos o los animales domésticos, pueden presentar un carácter muy agresivo. Normalmente su actitud es indiferente y se limitan a observar la actividad humana con curiosidad”.

Amenazas sobre los ecosistemas y la salud humana

Entre las amenazas fundamentales del mapache se encuentran los daños que pueden ocasionar en los hábitats en los que son introducidos, tanto en zonas naturales como urbanizadas. Al ser animales voraces y oportunidades, cazan y depredan nidos.

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Debido a su potencial colonizador, pueden constituir una amenaza grave para especies autóctonas como la garza imperial, el pato colorado, el zampullín o el galápago leproso. Además, compiten en la naturaleza por el mismo nicho que los zorros europeos o los tejones.

La introducción del mapache como especie invasora en España también puede ocasionar efectos sobre la salud humana, según detalla el MITECO, ya que pueden transmitir la rabia mediante un arañazo o mordisco por su carácter agresivo cuando son acosados por humanos o animales domésticos. También son portadores de otras enfermedades infecciosas y parásitos.

Una manada de 100 mapaches invadió una casa en EEUU en busca de comida

Víctimas de la irresponsabilidad humana

Las medidas de control de esta especie deben realizarse en las primeras fases de la invasión, debido a la dificultad para su erradicación y su amplia capacidad colonizadora. “Resulta imprescindible que la extracción de ejemplares se realice de forma sistemática y continua hasta su completa erradicación, ya que la realización de campañas intermitentes ha demostrado ser tan solo un freno en la expansión de la especie, volviendo a ser colonizadas las zonas vaciadas por individuos de la periferia”, explica el MITECO.

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Al igual que el resto de mascotas exóticas, el mapache es víctima de la irresponsabilidad del ser humano, que es el que motiva que después sean necesarias estas técnicas de control y erradicación de estas especies invasoras, provocando la muerte de miles de ejemplares cada año.