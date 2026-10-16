Este caracol gigante es una de las especies invasoras más peligrosas del mundo: su presencia en España obligó en 2023 a emitir una alerta

Ejemplar de caracol gigante africano. ( Cadet-nev/Wikimedia Commons)

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España, al igual que el resto de países del mundo, enfrenta un grave problema con las especies invasoras. Estos animales o plantas que llegan a un nuevo entorno y se establecen en él, provocando serias alteraciones, pueden constituir una amenaza para la biodiversidad, la agricultura o incluso la salud humana.

Nuestro país invierte millones de euros en evitar que estas especies, cuando ya han sido detectadas, continúen expandiéndose. Es el caso del mapache, el cangrejo rojo americano o el muflón, entre muchos otros. Además, España enfrenta desde hace años la amenaza de una de las 100 especies invasoras más peligrosas del planeta, lista elaborada por el Grupo de Especialistas en Especies Invasoras de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

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Ejemplar de caracol gigante africano. (Topi Pigula/Wikimedia Commons)

Hablamos del caracol gigante africano (Achatina fulica o Lissachatina fulica), que, tal y como señala el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), se considera “una de las peores plagas de caracoles a nivel mundial”.

Su devastador efecto sobre los cultivos, sumado a la posible transmisión de patógenos vegetales y de parásitos peligrosos para la salud humana, convierte la vigilancia de este molusco en una cuestión clave, especialmente en las zonas de España en las que ya ha sido detectado, como Andalucía o Tenerife.

Se ha detectado en zonas como Andalucía o Tenerife

El caracol gigante africano, como su nombre indica, se diferencia de otros tipos de caracol por su gran tamaño, ya que puede llegar a medir 30 centímetros de longitud y tres de diámetro. Su concha, además, tiene forma cónica y es bastante puntiaguda; su color varía en función del medio en el que se encuentre, pudiendo presentar tonos marrones, rojizos o incluso con vetas amarillentas. Este animal es bastante resistente, pudiendo llegar a vivir hasta diez años.

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Ejemplar de caracol gigante africano. (ImagePerson/Wikimedia Commons)

Procedente de Kenia y Tanzania, este caracol ya ha sido detectado en diversas partes del mundo, a las que ha llegado debido fundamentalmente a su comercio para alimentación humana y como mascota. Sin embargo, también puede ser introducido accidentalmente mediante el transporte de mercancías en las que se encuentren huevos de la especie.

“Ya instalado en un nuevo país, su dispersión se produce por su desplazamiento de más de 50 metros en una noche, especialmente en condiciones favorables de humedad o por el transporte de tierras, plantas, con caracoles o huevos”, explica el MITECO.

Fuera del continente africano, fue detectado por primera vez en la India, en el año 1847. En la década de los años 30 del siglo XX, además, se localizó en América. Más tarde también llegó a las islas del Pacífico y, en general, ya se encuentra presente en la mayoría de las zonas tropicales del mundo.

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Ejemplar de caracol gigante africano. (Cadet-nev/Wikimedia Commons)

Algunos lugares en los que el caracol gigante africano ha sido observado son Japón, Australia o el sureste asiático, así como Marruecos, Costa de Marfil, Ghana y España. Hasta el momento, en nuestro país no se tenía constancia de este animal más allá de Andalucía, pero en 2023 fue detectado en Tenerife, lo que obligó a la Red de Detección e Intervención de Especies Exóticas Invasoras en Canarias (RedExos) a emitir una alerta por la peligrosidad de la especie invasora. Concretamente, se localizó en la isla canaria en un vivero, una zona urbana ajardinada y en el barranco de Anaga. Algunas áreas todavía siguen bajo vigilancia.

Efectos sobre la salud humana, los cultivos y la biodiversidad

Su designación como una de las 100 especies invasoras más peligrosas del mundo se debe a múltiples factores, ya que provoca efectos tanto en el hábitat y la biodiversidad como en la agricultura y la salud humana.

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Debido a su voracidad, a su alta tasa reproductiva y a la competencia con las especies autóctonas, el caracol gigante africano puede afectar gravemente al equilibrio ecológico de un ecosistema. De hecho, tal y como señala el MITECO, “compite con poblaciones de moluscos autóctonos provocando su desplazamiento e incluso depredación”. A esto se suma el hecho de que es hospedador de parásitos que pueden afectar a los animales que los consumen.

Ejemplar de caracol gigante africano. (Charles J. Sharp/Wikimedia Commons)

Cuando sus poblaciones experimentan un crecimiento explosivo, pueden convertirse en una plaga agrícola que afecta a una gran variedad de cultivos. Esto no solo se debe a su voracidad, sino también a la posible transmisión de patógenos a las plantas.

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El control de la plaga, además, supone un daño en el entorno por contaminación. El uso de molusquicidas es considerado como uno de los métodos más eficaces contra este caracol; sin embargo, “la mayoría de los molusquicidas ejercen efecto negativo sobre el suelo, las plantas y otros organismos, pudiendo incorporarse en algunos casos a la cadena trófica”, matiza el MITECO.

Sobre la salud humana también puede provocar efectos, motivo por el que RedExos tuvo que emitir una alerta de peligrosidad en 2023 en Tenerife. El caracol gigante africano es hospedador intermediario de parásitos que pueden provocar meningoencefalitis eosinofílica y angiostrongiliasis abdominal en humanos, transmitida por Angiostrongylus cantonensis.

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Cientos de ejemplares de langosta africana se mueven en Lanzarote con el polvo que viene del Sáhara (Adriel Perdomo/EFE)

“Este nemátodo parasita los pulmones de las ratas y a través de los caracoles, como hospedadores intermediarios, pueden transmitir el parásito al hombre, por el consumo directo de estos, o al haber contaminado verduras con la sustancia mucosa del caracol, al ingerir las verduras mal lavadas o a través del consumo de carne de otros animales, como el cerdo o el pollo, que también se hayan infectado”, explica el MITECO, que señala que también es vector de Aeromonas hydrophila, bacteria responsable de sintomatología en personas con el sistema inmunológico deprimido.

Por este motivo, las campañas de concienciación y sensibilización se convierten en fundamentales en este sentido: no solo insisten en la importancia de no tocar a estos animales si nos encontramos con algún ejemplar o de la detección temprana de la especie y el desarrollo de medidas para su control, sino también en el peligro que supone el comercio ilegal del caracol gigante africano y su tenencia como mascota.

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