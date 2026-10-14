La afiliación de extranjeros sube en 84.200 cotizantes en septiembre y marca nuevos máximos

24/04/2026 Gente en la terraza de un bar en Zaragoza ECONOMIA ARAGÓN ESPAÑA EUROPA ZARAGOZA SOCIEDAD

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La afiliación media de extranjeros subió en septiembre en 84.220 cotizantes respecto al mes anterior, un 2,3% más respecto al mes anterior, hasta situarse en un nuevo máximo histórico de 3.635.979 ocupados.

En el último año, el número de cotizantes extranjeros se ha incrementado en 547.637 ocupados, con un impulso interanual del 17,7%, según ha informado este miércoles el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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La afiliación de trabajadores extranjeros, que ya supone el 16,2% del total de cotizantes, ha mostrado un especial dinamismo durante los nueve primeros meses del año, con una aceleración del crecimiento desde finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso extraordinario de regularización.

A 30 de septiembre el número de extranjeros que figuraban de alta en la Seguridad Social como consecuencia de este proceso ascendía a 421.306. De ellos, 326.256, el 77,4%, estaba encuadrado en el Régimen General de la Seguridad Social, mientras que 22.681 eran trabajadores autónomos.

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Por sexo, el 60,2% eran hombres (253.490) y el 39,8%, mujeres (167.815).

Desde 2022, el número de afiliados extranjeros ha sumado más de 1,2 millones de ocupados. De hecho, más de la mitad del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, concretamente el 52,3%, según ha destacado el Ministerio.

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En términos desestacializados, septiembre se cerró con un nuevo máximo de 3.611.771 afiliados extranjeros, lo que supone 543.991 cotizantes más que un año antes.

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el país con más afiliados a la Seguridad Social, con 425.064 cotizantes. Le sigue Colombia (387.371), Rumanía (338.810), Venezuela (250.468), Italia (221.980), Perú (146.079), China (138.572), Ucrania (84.831), Ecuador (84.120) y Honduras (82.941).

La tasa de crecimiento interanual es especialmente alta en trabajadores colombianos, con una subida del 53,1% y 134.332 afiliados más, así como en venezolanos, donde el ritmo de avance se ha acelerado al 20,9%, tras sumar 43.361 ocupados desde septiembre del año pasado.

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(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución de los afiliados extranjeros a la Seguridad Social en España. Afiliados medios extranjeros a la Seguridad Social desde 2009

Url de inserción: https://www.epdata.es/evolucion-de-los-afiliados-extranjeros-a-la-seguridad-social-en-espana-afiliados-medios-extranjeros-a-la-seguridad-social-desde-2009/3cc636b2-c26f-426c-8c67-7af7eec62b01

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