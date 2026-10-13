España

La espectacular casa de Marcos Llorente y Paddy Noarbe en La Finca: bodega, un lago privado e instalaciones deportivas

El matrimonio, que se ha vuelto polémico en redes sociales por sus declaraciones en contra de diferentes teorías científicas, ha compartido en muchas ocasiones los lugares más destacados de su hogar en Madrid

Paddy Noarbe y Marcos Llorente (INSTAGRAM).
Paddy Noarbe y Marcos Llorente (INSTAGRAM).
Guardar

La casa de Marcos Llorente y Paddy Noarbe es mucho más que una impresionante vivienda en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid. El futbolista del Atlético de Madrid y su mujer han diseñado un hogar que combina arquitectura contemporánea, materiales naturales y espacios pensados para cuidar la salud y favorecer el descanso. Un refugio a medida de su estilo de vida en el que cada detalle responde a una filosofía: sentirse bien dentro y fuera del terreno de juego.

Situada en La Finca, en Pozuelo de Alarcón, la residencia destaca tanto por sus dimensiones como por su apuesta por el bienestar. El matrimonio, que dio la bienvenida a su hija Amor en febrero de 2025, comparte allí su vida familiar, rodeado de jardines, amplios ventanales y rincones destinados al deporte y la desconexión.

PUBLICIDAD

El proyecto lleva la firma de TAKK Group, estudio que participó desde las primeras fases, incluida la elección de la parcela y el desarrollo arquitectónico junto a Martín Caballero. La intención era evitar que el tamaño de la vivienda transmitiera frialdad y conseguir que los espacios resultaran acogedores.

Desde el exterior, la casa llama la atención por sus volúmenes horizontales y los revestimientos de piedra clara. La piscina infinita prolonga visualmente el paisaje y refuerza la conexión entre la construcción y el entorno. El jardín, cuidado al detalle y decorado con elementos de inspiración clásica, incluye un lago con diferentes especies de aves, una zona de porche con sillones y comedor al aire libre, además de una cocina exterior y una barbacoa para compartir reuniones familiares.

PUBLICIDAD

Casa de Marcos Llorente y Paddy Noarbe (INSTAGRAM).
Casa de Marcos Llorente y Paddy Noarbe (INSTAGRAM).

Un salón luminoso y una cocina con personalidad

Los grandes ventanales permiten que la luz natural sea una de las grandes protagonistas del interior. En el salón predominan los tonos crema, los sofás amplios y las formas suaves, que contrastan con piezas artísticas en colores coral y terracota. Una chimenea revestida en piedra y una mesa que combina mármol y cristal completan la estancia.

La cocina mantiene esa estética sofisticada mediante una gran isla de mármol blanco con vetas rosadas y mobiliario de madera oscura. Los electrodomésticos y el almacenaje quedan integrados en los paneles, sin tiradores visibles, para conservar la continuidad visual. La vivienda dispone, además, de un espacio dedicado al café, una bebida especialmente vinculada a Llorente, que cuenta con su propia marca.

La amplitud también se aprecia en la distribución de las tres plantas, conectadas por una escalera acristalada. Los espacios de doble altura favorecen la entrada de luz y crean una sensación de continuidad entre los diferentes niveles.

Casa de Marcos Llorente y Paddy Noarbe (INSTAGRAM).
Casa de Marcos Llorente y Paddy Noarbe (INSTAGRAM).

Un gimnasio y un spa para recuperarse después del entrenamiento

Uno de los elementos más personales de la casa es su apuesta por el cuidado físico. Llorente dispone de una zona de entrenamiento equipada con material deportivo y una franja de césped artificial para realizar distintos ejercicios fuera de las instalaciones del Atlético de Madrid.

En la planta inferior se encuentra otro de los espacios más llamativos: un área de bienestar concebida como un spa privado. Cuenta con piscina climatizada, zonas de agua fría y caliente, jacuzzi y sauna, instalaciones que permiten incorporar la recuperación muscular a la rutina cotidiana.

La vivienda incluye también una bodega con botelleros de madera diseñados para mantener el orden y aportar calidez al conjunto.

Marcos Llorente, Paddy Noarbe, su hija y su padre Paco Llorente (INSTAGRAM).
Marcos Llorente, Paddy Noarbe, su hija y su padre Paco Llorente (INSTAGRAM).

La luz roja y el descanso como prioridades

La filosofía de bienestar de Llorente se refleja incluso en la iluminación. En una entrevista con 20 minutos, el futbolista explicó: “La luz roja es la única que utilizo en casa”. También señaló que durante el día suele prescindir de la iluminación artificial porque aprovecha la luz que entra por los ventanales o pasa tiempo en el jardín.

La elección de esta iluminación forma parte de sus preferencias personales, aunque sus posibles beneficios dependen de factores como la intensidad, la longitud de onda y el tiempo de exposición. El descanso también ocupa un lugar destacado: en la zona residencial superior hay camas Hogo, un sistema de descanso de alta gama.

Casa de Marcos Llorente y Paddy Noarbe (INSTAGRAM).
Casa de Marcos Llorente y Paddy Noarbe (INSTAGRAM).

Temas Relacionados

Marcos LlorenteCasas de FamososFamosos EspañaGente EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Bronquiolitis en bebés: por qué aumentan los casos en otoño y cómo prevenir contagios

La bronquiolitis es una inflamación de los bronquiolos, las vías respiratorias más pequeñas de los pulmones, cuyo principal responsable es el virus respiratorio sincitial

Bronquiolitis en bebés: por qué aumentan los casos en otoño y cómo prevenir contagios

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

La incidencia ha provocado retrasos y la cancelación de trenes a Logroño y Pamplona

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

La psicología confirma que sentimos más cercanía con compañeros de trabajo con los que compartimos un ambiente laboral estresante

Según la psicología, si te llevas mal con tu jefe, te llevas bien con tus compañeros de trabajo

La psicología confirma que sentimos más cercanía con compañeros de trabajo con los que compartimos un ambiente laboral estresante

Alicia Martínez, meteoróloga en un aeropuerto: “Hacemos turnos de 24 h, trabajamos un día y libramos 5”

La joven mostró en un video viral la rutina detrás de una jornada completa, con alarmas cada 30 minutos y protocolos ante cualquier cambio climático

Alicia Martínez, meteoróloga en un aeropuerto: “Hacemos turnos de 24 h, trabajamos un día y libramos 5”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

Qué ha cambiado desde la última visita de un rey español a Ceuta y Melilla que Mohamed VI consideró una “provocación”

Un agujero en las elecciones generales con la ley de nietos: españoles que votaron en 2023 o en las andaluzas no podrán hacerlo el 29N

Visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta, en directo: última hora del viaje oficial y reacciones en la campaña electoral y Marruecos

ECONOMÍA

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Construir más casas no basta si los sueldos se quedan atrás: el estudio que cuestiona que aumentar la oferta sirva para abaratar la vivienda

Se acerca el invierno con menos reservas de gas y precios más altos, pero España afronta el frío con ventaja para asegurar el suministro

El fraude en los contratos a tiempo parcial afecta más a las mujeres: 17.203 trabajadoras logran que se reconozca su jornada real

DEPORTES

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”