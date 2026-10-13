La espectacular casa de Marcos Llorente y Paddy Noarbe en La Finca: bodega, un lago privado e instalaciones deportivas

Paddy Noarbe y Marcos Llorente (INSTAGRAM).

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La casa de Marcos Llorente y Paddy Noarbe es mucho más que una impresionante vivienda en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid. El futbolista del Atlético de Madrid y su mujer han diseñado un hogar que combina arquitectura contemporánea, materiales naturales y espacios pensados para cuidar la salud y favorecer el descanso. Un refugio a medida de su estilo de vida en el que cada detalle responde a una filosofía: sentirse bien dentro y fuera del terreno de juego.

Situada en La Finca, en Pozuelo de Alarcón, la residencia destaca tanto por sus dimensiones como por su apuesta por el bienestar. El matrimonio, que dio la bienvenida a su hija Amor en febrero de 2025, comparte allí su vida familiar, rodeado de jardines, amplios ventanales y rincones destinados al deporte y la desconexión.

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El proyecto lleva la firma de TAKK Group, estudio que participó desde las primeras fases, incluida la elección de la parcela y el desarrollo arquitectónico junto a Martín Caballero. La intención era evitar que el tamaño de la vivienda transmitiera frialdad y conseguir que los espacios resultaran acogedores.

Desde el exterior, la casa llama la atención por sus volúmenes horizontales y los revestimientos de piedra clara. La piscina infinita prolonga visualmente el paisaje y refuerza la conexión entre la construcción y el entorno. El jardín, cuidado al detalle y decorado con elementos de inspiración clásica, incluye un lago con diferentes especies de aves, una zona de porche con sillones y comedor al aire libre, además de una cocina exterior y una barbacoa para compartir reuniones familiares.

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Casa de Marcos Llorente y Paddy Noarbe (INSTAGRAM).

Un salón luminoso y una cocina con personalidad

Los grandes ventanales permiten que la luz natural sea una de las grandes protagonistas del interior. En el salón predominan los tonos crema, los sofás amplios y las formas suaves, que contrastan con piezas artísticas en colores coral y terracota. Una chimenea revestida en piedra y una mesa que combina mármol y cristal completan la estancia.

La cocina mantiene esa estética sofisticada mediante una gran isla de mármol blanco con vetas rosadas y mobiliario de madera oscura. Los electrodomésticos y el almacenaje quedan integrados en los paneles, sin tiradores visibles, para conservar la continuidad visual. La vivienda dispone, además, de un espacio dedicado al café, una bebida especialmente vinculada a Llorente, que cuenta con su propia marca.

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La amplitud también se aprecia en la distribución de las tres plantas, conectadas por una escalera acristalada. Los espacios de doble altura favorecen la entrada de luz y crean una sensación de continuidad entre los diferentes niveles.

Casa de Marcos Llorente y Paddy Noarbe (INSTAGRAM).

Un gimnasio y un spa para recuperarse después del entrenamiento

Uno de los elementos más personales de la casa es su apuesta por el cuidado físico. Llorente dispone de una zona de entrenamiento equipada con material deportivo y una franja de césped artificial para realizar distintos ejercicios fuera de las instalaciones del Atlético de Madrid.

En la planta inferior se encuentra otro de los espacios más llamativos: un área de bienestar concebida como un spa privado. Cuenta con piscina climatizada, zonas de agua fría y caliente, jacuzzi y sauna, instalaciones que permiten incorporar la recuperación muscular a la rutina cotidiana.

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La vivienda incluye también una bodega con botelleros de madera diseñados para mantener el orden y aportar calidez al conjunto.

Marcos Llorente, Paddy Noarbe, su hija y su padre Paco Llorente (INSTAGRAM).

La luz roja y el descanso como prioridades

La filosofía de bienestar de Llorente se refleja incluso en la iluminación. En una entrevista con 20 minutos, el futbolista explicó: “La luz roja es la única que utilizo en casa”. También señaló que durante el día suele prescindir de la iluminación artificial porque aprovecha la luz que entra por los ventanales o pasa tiempo en el jardín.

La elección de esta iluminación forma parte de sus preferencias personales, aunque sus posibles beneficios dependen de factores como la intensidad, la longitud de onda y el tiempo de exposición. El descanso también ocupa un lugar destacado: en la zona residencial superior hay camas Hogo, un sistema de descanso de alta gama.

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Casa de Marcos Llorente y Paddy Noarbe (INSTAGRAM).