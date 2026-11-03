Un experto en ciberseguridad advierte de que España tiene cientos de frigoríficos y congeladores expuestos a internet tras los ataques a supermercados europeos: “Por supuesto que puede ocurrir aquí también”

Frigorífico vacío tras el ciberataque a supermercados en Francia. (AFP)

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El analista de redes y seguridad Marcelino Madrigal ha localizado cientos de equipos de refrigeración y climatización accesibles desde internet en España. Lo ha hecho horas después de hacerse públicos los presuntos ciberataques que este lunes alteraron decenas de sistemas de frío en los supermercados de varios países europeos y llegaron a subir las temperaturas hasta los 50ºC. El experto ha advertido que esa exposición no implica, por sí sola, que los dispositivos puedan ser atacados, aunque considera necesario revisar su seguridad.

“Expuestos quiere decir que son vistos y accesibles desde internet”, ha explicado Madrigal a Infobae. Para que esos equipos sean vulnerables, ha añadido, tendrían que compartir condiciones con los afectados en otros países, como tener el software sin actualizar, contar con configuraciones inseguras o disponer de mecanismos de acceso mal protegidos.

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El especialista ha señalado que un incidente parecido podría producirse en España, como se ha ido detectando también en otros países europeos: “Por supuesto que puede ocurrir aquí también”, ha afirmado, y ha asegurado que el objetivo de difundir este hallazgo es que los propietarios de las instalaciones “se den cuenta, se preocupen y los securicen”.

Un sistema conectado puede estar expuesto pero no ser vulnerable

Los equipos de refrigeración comercial e industrial suelen conectarse a la red para que técnicos y responsables puedan vigilar la temperatura, recibir alertas de averías o modificar parámetros a distancia. Esa conexión facilita el mantenimiento, pero puede abrir una vía de entrada si los dispositivos quedan visibles desde internet sin controles suficientes.

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Madrigal ha insistido en que no ha intentado acceder a los más de 300 equipos localizados ni ha comprobado si utilizan programas obsoletos o presentan fallos conocidos. “Expuesto no es igual a vulnerable; para ver eso debería intentar acceder y no quiero que me detengan”, ha comentado en sus redes sociales, en referencia a una actuación no autorizada que podría tener consecuencias legales.

Consultada por Infobae, la Línea de Ayuda en Ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) ha indicado que, debido a “lo reciente del suceso y a la falta de trazabilidad”, no puede determinar todavía “ni el vector de entrada ni el alcance del incidente en España”. Es decir, por ahora no se conoce qué vía habrían utilizado los atacantes para acceder a los sistemas afectados en otros países ni si existen equipos españoles expuestos a las mismas debilidades.

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Línea 017 de INCIBE: ayuda en ciberseguridad

Los casos europeos muestran el impacto de gestionar el frío a distancia

La alerta de Madrigal llega después de una nueva oleada de incidencias en Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda, Finlandia y Estonia. Varias cadenas de supermercados informaron este lunes de aumentos anómalos de temperatura en frigoríficos y congeladores, lo que obligó a retirar alimentos frescos y congelados. En una tienda de la cadena sueca ICA, los equipos llegaron a subir hasta los 50 °C.

El episodio es muy similar al ocurrido en Francia entre la noche del 11 y el 12 de octubre, cuando cientos de supermercados tuvieron que vaciar sus cámaras de frío después de que los presuntos ciberatacantes activaran o prolongaran a distancia los ciclos de desescarche. La Fiscalía de París abrió una investigación y el CERT-FR, el organismo francés que responde a este tipo de incidentes, alertó de numerosas intrusiones en sistemas de control remoto de equipos de frío de las marcas Danfoss, Copeland y Dixell.

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La agencia francesa recomienda que los sistemas que regulan la temperatura no sean accesibles directamente desde internet. El acceso de los técnicos debería realizarse a través de conexiones protegidas, y las empresas deberían revisar las actualizaciones, las contraseñas y los ajustes de desescarche.

Danfoss indicó tras el ataque francés que buena parte de los equipos afectados había llegado al final de su vida útil o funcionaba con versiones antiguas del programa interno que controla los dispositivos. La compañía recomendó mantener actualizados los sistemas que todavía reciben soporte y sustituir los modelos que ya no cuentan con parches de seguridad.

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Los expertos señalan los equipos obsoletos y los accesos remotos inseguros

La empresa de ciberseguridad industrial Claroty informó en una investigación publicada en agosto que había localizado miles de interfaces de gestión de controladores Danfoss accesibles desde internet y detectado fallos que podían permitir eludir la autenticación o ejecutar comandos de forma remota. La firma recomendó entonces actualizar los equipos y evitar que sus paneles de gestión permanezcan abiertos a la red pública.

Orange Cyberdefense, la división especializada en seguridad informática del grupo francés de telecomunicaciones Orange, también apuntó, al analizar el caso francés, a varias posibles debilidades: interfaces administrativas expuestas, accesos de mantenimiento remoto insuficientemente protegidos, contraseñas débiles y dispositivos antiguos que ya no reciben actualizaciones.

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Por su parte, Robert Lee, consejero delegado de la firma de ciberseguridad industrial Dragos, ha destacado en Financial Times que “el alcance y la escala de estos ataques son nuevos”. El experto se refiere a la tecnología operativa, es decir, los programas y dispositivos que controlan equipos físicos como frigoríficos, congeladores, ascensores o maquinaria de una fábrica. Según Lee, este tipo de intrusiones solía afectar a instalaciones concretas, pero ahora ha alcanzado a numerosos comercios al mismo tiempo.