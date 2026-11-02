El jugador del DC Tenerife Jesús De Miguel, en la UCI tras sufrir un paro cardiorrespiratorio por una fuerte entrada de Owono

El jugador De Miguel, evacuado tras la entrada del portero en el partido Tenerife-Andorra (LaLiga)

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El delantero del DC Tenerife Jesús de Miguel ha sufrido una parada cardiorrespiratoria tras chocar violentamente con el portero rival Owono durante el tiempo añadido del partido entre Tenerife y Andorra. El encuentro se ha suspendido cuando el marcador estaba 2-2 en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

El CD Tenerife informó en un comunicado que De Miguel permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y se encuentra “estable, dentro de la gravedad”.

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El golpe se produjo cuando el atacante perseguía un balón aéreo y Owono, como última barrera del Andorra, salió a despejarlo. El portero recibió la tarjeta roja, mientras los jugadores pidieron la entrada de los médicos ante la inconsciencia del delantero. De Miguel fue estabilizado en un vehículo medicalizado y trasladado en ambulancia al hospital entre los aplausos de la afición.

Los jugadores de CD Tenerife y FC Andorra acuerdan suspender el partido tras el golpe de Owono a Jesús de Miguel. 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto. #LALIGAHYPERMOTION https://t.co/RWxiy5EHEj — DAZN España (@DAZN_ES) November 2, 2026

El partido entre el Tenerife y el Andorra de Segunda División, que se disputaba en el Heliodoro Rodríguez López se ha suspendido tras el terrible choque entre ambos jugadores.

Así ha sido el choque

De Miguel perseguía una pelota aérea más allá del centro del campo cuando Owono se lanzó a por el balón y chocó de forma violenta con el delantero. De Miguel quedó inconsciente sobre el césped y rápidamente jugadores de uno y otro equipo solicitaron la presencia de los médicos. Tras ser atendido durante unos minutos fue retirado del campo mientras el colegiado, el madrileño Pérez Hernández, comunicaba a los capitanes y a los entrenadores de ambos equipos que el partido quedaba suspendido.

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Tras el incidente, desde la grada se han oído gritos de “Owono, asesino”, mientras los aficionados han acompañado la entrada del jugador en la ambulancia que se lo llevaba al hospital con aplausos de ánimo. Mientras, en redes cundía la indignación.

Desde el FC Andorra han enviado en X (antes Twitter) toda la fuerza “y los mejores deseos” a Jesús de Miguel después del grave incidente sufrido durante el partido de hoy. ”Esperamos que se recupere pronto. Un abrazo muy fuerte al jugador, a su familia y al CD Tenerife", han añadido.

Otros clubs como el Real Madrid y el Rayo Vallecano le han enviado mensajes de apoyo en el que le han deseado “una pronta recuperación” en estos momentos tan complicados.

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