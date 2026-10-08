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Begoña se sincera con Andrés sobre sus sentimientos y Beatriz la empuja a que luche por él: avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 9 de octubre

La serie de Atresmedia pone al límite a Begoña, que no puede controlar más sus sentimientos por Andrés y decide dejar de ocultarse

Begoña y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Begoña y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
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La guerra entre Gabriel y los De la Reina seguirá complicándose en Sueños de libertad. La llegada de Hugo Brossard a Toledo ha abierto una nueva posibilidad para que la familia recupere su posición en la empresa, pero también ha sacado a la luz secretos del pasado que pueden cambiarlo todo. Mientras Hugo busca respuestas sobre la muerte de su padre, las relaciones personales también afrontarán nuevos conflictos.

Antes de llegar al capítulo del viernes, la semana estuvo marcada por las amenazas de Gabriel a Begoña, la ruptura de Marta y Fina y el acercamiento entre Fina y Bianca. Además, Valentina descubrió que Begoña continúa enamorada de Andrés, una verdad que comenzó a poner en peligro su relación.

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Gabriel volvió a enfrentarse a los De la Reina

Durante los primeros capítulos de la semana, Gabriel mantuvo su ofensiva contra los De la Reina y se negó a readmitir a Marta y Andrés pese a las presiones de Miranda. Además, descubrió que Begoña había ayudado a sus primos y decidió enfrentarse a ella. La situación llevó a su mujer a confesar que todavía siente algo por Andrés, sin saber que Valentina estaba escuchando. El descubrimiento hizo que la joven comenzara a cuestionarse su futuro junto a Andrés.

Begoña y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Begoña y Valentina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mientras tanto, Pablo decidió contactar con Hugo Brossard, hijo del fundador de la perfumera, para intentar encontrar una solución a la crisis de la empresa. Su llegada a Toledo abrió una nueva vía para los De la Reina, pero provocó la furia de Gabriel.

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En el terreno sentimental, Marta quedó hundida tras su ruptura con Fina y empezó a sospechar que Bianca estaba intentando recuperar la relación que mantuvo con ella en el pasado. Sus temores terminaron confirmándose cuando Fina y Bianca se besaron y posteriormente volvieron a dejarse llevar por la pasión. Sin embargo, una llamada hizo que Fina comenzara a desconfiar de las verdaderas intenciones de la pintora. Al mismo tiempo, Digna intentó intervenir para evitar que Bianca alejara definitivamente a Fina de los De la Reina.

Capítulo 666 del viernes 9 de octubre

El nuevo episodio pondrá a Tasio en el centro de las sospechas de Hugo Brossard. Después de conocer la discusión que mantuvo con su padre poco antes de su muerte, el empresario francés se reunirá con él para exigirle explicaciones.

Hugo Brossard en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Hugo Brossard en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Hugo no dudará en preguntarle directamente si tuvo alguna responsabilidad en la muerte de Antoine. Tasio se verá acorralado y, en lugar de guardar silencio, hará una revelación que puede cambiar por completo la situación: acusará a Gabriel de haber actuado en complicidad con Antoine para sabotear la fábrica.

La declaración enfrentará todavía más a Hugo con Gabriel y podría modificar su postura respecto a los De la Reina. El empresario tendrá que decidir si confía en la versión que le han ofrecido o si continúa investigando lo ocurrido con su padre.

En paralelo, Begoña y Andrés tendrán una conversación decisiva. Después de que Valentina descubriera los sentimientos de Begoña, Andrés buscará un momento a solas con ella para saber si realmente continúa enamorada de él.

Begoña tendrá que reconocer la verdad. Los dos serán conscientes de que su amor parece imposible, pero la confesión hará que Andrés se quede profundamente afectado y empiece a cuestionarse qué siente realmente. La situación podría terminar poniendo en peligro su próxima boda con Valentina. Begoña encontrará apoyo en Beatriz, que la animará a dejar de reprimir sus sentimientos y a luchar por Andrés. Gabriel, mientras tanto, agotará sus últimos recursos para intentar mantener a Hugo de su lado.

Fina y Bianca en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Fina y Bianca en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La historia de Fina y Bianca también dará un nuevo giro. Después de descubrir las maniobras de la pintora para alejarla de Marta, Fina se disculpará con su antigua pareja por no haber confiado en sus advertencias. Además, hablará con Digna sobre todo lo ocurrido y reconocerá su decepción con Bianca.

Por otro lado, Claudia comenzará a sospechar que entre Manuela y Eduardo está surgiendo algo más. Su relación con Miguel tampoco atravesará su mejor momento, ya que sus diferencias sobre cuestiones religiosas provocarán una nueva crisis entre ambos. Paula, por su parte, cambiará sus planes y cancelará su cita clandestina con Tasio para acudir al teatro con Claudia y Valentina.

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