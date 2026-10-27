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Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 28 de octubre: Julia se niega a volver con Gabriel y este amenaza a Begoña

La serie de Antena 3 eleva la tensión entre Gabriel y Begoña por la oposición de Julia a regresar a casa de sus padres

Paula y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Paula y Beatriz en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
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Los conflictos familiares y sentimentales continúan complicando la vida de los protagonistas de Sueños de libertad. La reconciliación entre Gabriel y Julia parecía encauzada, pero la intervención de Beatriz ha vuelto a enfrentar al padre y a su hija. Al mismo tiempo, Luis ha decidido dejar de ocultar a Digna las dificultades que atraviesa su matrimonio con Luz, mientras Salva intenta encontrar una salida a la complicada relación con Tomás. El capítulo de este miércoles, 28 de octubre, estará marcado también por las consecuencias de la relación secreta entre Paula y Tasio y por las dudas de Fina ante la posibilidad de abandonar España.

El lunes, Gabriel logró recuperar la confianza de Julia después de hablar con ella. La pequeña aceptó perdonarlo y regresar a casa, para disgusto de Damián y Digna, que preferían mantenerla bajo su protección. Sin embargo, Beatriz no estaba dispuesta a permitir que la situación se resolviera de esa manera y comenzó a preparar otra estrategia para alejar a la niña del abogado.

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Mientras tanto, la situación de Salva empeoró después de que la Guardia Civil encontrara a su padre borracho y víctima de una agresión. Los agentes comprobaron, además, que le habían sustraído el dinero que llevaba. En la cantina, los enfrentamientos entre ambos continuaron, mientras el joven empezaba a perder la esperanza de recuperar el vínculo familiar.

Salva y su padre en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Salva y su padre en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Otro de los acontecimientos destacados fue el regreso de Luis a Toledo. Aunque intentó aparentar normalidad, Digna sospechó que algo no marchaba bien en su vida. En paralelo, el perfumista examinó un producto obtenido accidentalmente en La Industrial y descubrió que desprendía un aroma a almizcle, lo que abrió la posibilidad de encontrar un sustituto para el compuesto sintético que utilizaban.

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Por otro lado, Fina organizó un encuentro entre Bianca y Claudia con la esperanza de facilitar su marcha a Argentina. La primera toma de contacto no salió como esperaba: las dos mujeres apenas encontraron puntos en común. Además, los trabajadores de la empresa decidieron boicotear la presentación de la nueva identidad corporativa impulsada por Gabriel, que eliminaba el apellido De la Reina.

Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

El martes, las tensiones aumentaron. Beatriz volvió a intervenir en el conflicto entre Gabriel y Julia y consiguió que la niña cambiara de opinión sobre su regreso a casa al revelarle una información que la dejó conmocionada. Por su parte, Claudia descubrió que Paula mantenía una relación clandestina con Tasio. La confesión la devastó, especialmente al comprobar que él parecía más preocupado por las consecuencias del descubrimiento que por los sentimientos de la joven.

También se complicó la situación de Fina, ya que Marta descubrió que estaba valorando seriamente marcharse a Argentina con Bianca. Mientras tanto, Tomás volvió a demostrar su hostilidad hacia Salva y dejó claro que su interés parecía centrarse únicamente en el dinero. En el ámbito profesional, Gabriel descubrió que Luis había cerrado un acuerdo comercial con Galerías Miranda y comenzó a sospechar de la implicación de Marta y Andrés.

Capítulo 678 del miércoles 28 de octubre

Luis terminará abriéndose con Digna y le contará que su matrimonio con Luz atraviesa una etapa complicada. Las dificultades económicas provocadas por el fracaso de su negocio de perfumes en Barcelona han deteriorado la relación, un problema que había preferido mantener en secreto hasta ahora.

Luis en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Luis en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En la tienda, Claudia tendrá que decidir qué hacer con Paula después de descubrir su relación con Tasio. Aunque inicialmente estará dispuesta a despedirla y contará con el respaldo de Marta, una conversación con Valentina la llevará a reconsiderar su postura. Sin embargo, una llamada telefónica acabará resultando decisiva para resolver el futuro de la joven.

La relación entre Manuela y Eduardo también sufrirá un nuevo revés. Aunque ella habrá conseguido implicar a don Agustín en la recogida de medicamentos destinados a Guatemala, el chófer descubrirá lo que piensa sobre la misteriosa fotografía que recibió, lo que volverá a generar tensión entre ambos.

Por su parte, Salva, animado por Mabel, decidirá buscar a Tomás e intentar recomponer su relación. El cantinero reconocerá que, pese a los enfrentamientos, necesita mantener el vínculo con su padre. Sin embargo, la reaparición de Tomás completamente borracho y su humillación pública hacia su hijo amenazarán con echar por tierra cualquier posibilidad de reconciliación.

Bianca y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).
Bianca y Fina en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

En paralelo, Bianca conseguirá acercarse a Claudia y ganarse su confianza. Este avance hará que Fina vuelva a plantearse su futuro y dude todavía más sobre la posibilidad de marcharse a Argentina después de la exposición. Mientras tanto, Julia seguirá abatida y preocupada por la posibilidad de que Gabriel le impida acudir a la boda de Andrés y Valentina.

La situación de la pequeña dará un nuevo giro cuando Begoña y Gabriel acudan a recogerla a casa de los De la Reina. Julia se negará a acompañarlos después de leer el periódico y comprobar que lo que Beatriz le había contado era cierto. Su negativa hará que Gabriel pierda la paciencia y amenace a Begoña con recurrir a sus derechos como padre si ella no consigue resolver el conflicto. El abogado le dará una última oportunidad para solucionar la situación antes de tomar medidas más drásticas.

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