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Olla de cerdo murciana, un potaje tradicional y reconfortante con arroz, patatas y habichuelas

Esta receta tradicional suma habichuelas, diferentes piezas de carne de cerdo, patatas y arroz en un potaje reconfortante y lleno de sabor

Receta de olla de cerdo murciana (payodelatienda / Flickr)
Receta de olla de cerdo murciana (payodelatienda / Flickr)
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La olla de cerdo es una de las recetas de invierno más tradicionales de la gastronomía murciana. Como muchas otras ollas y cocidos tradicionales, este potaje nació como una forma de aprovechar las partes menos nobles del cerdo, combinándolas con habichuelas y hortalizas locales hasta conformar un plato contundente y reconfortante, ideal para los días más fríos del año. Un guiso elaborado a fuego lento, con ingredientes humildes, que nos invita a disfrutar de los sabores de siempre.

Un plato de cuchara con un sabor intenso y un caldo sustancioso, con el protagonismo del arroz y las patatas que absorben el sabor de los huesos, el rabo y el tocino durante la cocción lenta. Esta receta se sirve en dos platos: por un lado, las morcillas, el tocino y los huesos; por otro, el arroz con las patatas y las habichuelas. Cómo no, también se puede servir todo junto, según el gusto de cada comensal.

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Receta de olla de cerdo murciano

Este plato tradicional murciano combina una cocción lenta de habichuelas, huesos, rabo de cerdo y tocino con arroz, patatas, azafrán y morcillas frescas añadidas al final para evitar que se rompan.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas y 1 minuto
    • Preparación: 15 minutos
    • Remojo de las habichuelas: 8-12 horas
    • Cocción: 1 hora y 36 minutos
    • Reposo: 10 minutos

Ingredientes

  • 4 morcillas frescas
  • 4 huesos de cerdo
  • 1 rabo de cerdo
  • Tocino, al gusto
  • ½ kg de habichuelas secas
  • 2 patatas
  • 200 g de arroz
  • Azafrán, al gusto
  • Agua, la necesaria
  • Sal, al gusto

Cómo hacer olla de cerdo murciana, paso a paso

  1. Pon las habichuelas en remojo la noche anterior. Deben quedar completamente cubiertas de agua.
  2. Al día siguiente, escurre las habichuelas y colócalas en una olla.
  3. Añade los huesos de cerdo, el rabo y el tocino.
  4. Cubre todos los ingredientes con agua. Agrega un poco de sal.
  5. Lleva la olla a ebullición. Después, baja el fuego y cuece durante 1 hora y 30 minutos.
  6. Pela las patatas y córtalas en trozos grandes.
  7. Incorpora las patatas y el arroz a la olla.
  8. Rectifica el punto de sal y añade el azafrán.
  9. Cocina hasta que el arroz esté casi listo.
  10. Cierra los extremos de las morcillas con palillos para evitar que el relleno se salga durante la cocción.
  11. Añade las morcillas a la olla y cocina durante 6 minutos más.
  12. No remuevas con fuerza después de incorporar las morcillas. Así conservarán mejor su forma.
  13. Apaga el fuego y deja reposar el guiso durante 10 minutos.
  14. Sirve separando los ingredientes en 2 platos. Coloca las morcillas, el tocino y los huesos en uno. Sirve en el otro el arroz, las patatas y las habichuelas con parte del caldo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción:

  • Calorías: 850-1.000 kcal
  • Proteínas: 40-50 g
  • Hidratos de carbono: 95-115 g
  • Grasas: 40-55 g
  • Fibra: 15-20 g
  • Sodio: variable según la cantidad de sal, morcilla y tocino utilizados

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda el guiso en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 3 días.

Si vas a conservarlo, deja que se enfríe antes de introducirlo en la nevera. Calienta solo la cantidad que vayas a consumir.

También se puede congelar durante 2-3 meses. Es preferible congelar el arroz y las legumbres por separado de las morcillas, ya que el arroz puede perder textura al descongelarse.

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