La tarifa de la luz en España para este martes

El precio de la luz cambia todos los días (Europa Press)

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Este es el precio de la luz es el país para este martes 3 de noviembre, así como las tarifas más caras y más baratas del día.

Recuerda que la tarifa de la luz se actualiza todos los días, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

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Precio de la energía eléctrica

La energía eléctrica tendrá una tarifa promedio en territorio español de 186.49 euros por megavatio hora para este martes, de acuerdo con los datos del OMIE.

El operador europeo publicó que el precio más caro del servicio eléctrico será de 309.16 euros por megavatio hora.

Por su parte, la tarifa más barato de la luz en el país llegará a los 3.2 euros por megavatio hora.

El precio de la luz cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este martes 3 de noviembre, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 208.9 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 202.54 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 196.17 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 189.97 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 190.01 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 192.11 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 224.47 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 269.75 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 243.55 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 146.25 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 25.7 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 3.2 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 5.17 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 12.5 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 40.16 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 98.32 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 191.12 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 278.74 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 309.16 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 303.27 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 308.67 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 302.4 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 280.88 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 252.7 euros por megavatio hora.