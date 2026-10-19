Avance de ‘Sueños de libertad’ del martes 20 de octubre: Begoña se enfrenta a Gabriel por la boda de Andrés y Mabel conecta con Josema

Gabriel y Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

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La tensión seguirá creciendo en Sueños de libertad este martes. Después de una jornada marcada por las humillaciones de Gabriel, las dificultades empresariales de los De la Reina y los problemas familiares de Salva, los nuevos acontecimientos pondrán a prueba varias relaciones. Mientras Andrés comunicará la fecha de su boda con Valentina, Begoña tendrá que afrontar sus sentimientos y Marta intentará aclarar con Fina qué ha provocado su distanciamiento.

En el capítulo del lunes, Gabriel consiguió convencer a Begoña para que permitiera a Beatriz permanecer en su casa hasta el final del embarazo. La enfermera había decidido echarla, pero terminó aceptando la propuesta de su marido con una condición: la convivencia tendría que limitarse al ámbito profesional.

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Damián y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Por su parte, Salva descubrió que la inesperada visita de su padre no escondía ningún deseo de reconciliación. Su progenitor pretendía romper definitivamente los lazos familiares, una noticia que dejó al cantinero profundamente afectado. En medio de la decepción, encontró apoyo en Paula, mientras Mabel se preparaba para conocer mejor al joven con el que había coincidido en el autobús.

En el terreno empresarial, Damián se derrumbó ante Digna al comprobar cómo Gabriel estaba deshaciendo en poco tiempo todo lo que había construido. Su mujer le animó a apoyarse en Marta y Andrés para recuperar el control. Entretanto, Tasio defendió su capacidad para sacar adelante el importante contrato de La Industrial, pese a las dudas de su padre.

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La jornada también estuvo marcada por los preparativos de la boda de Andrés y Valentina. La intención de él de invitar a Gabriel y a su familia despertó las sospechas de su prometida, mientras Begoña sufría al comprobar que el hombre al que todavía ama está a punto de casarse con otra mujer. Además, Gabriel volvió a humillar públicamente a Marta y la relación entre esta y Fina quedó aún más deteriorada por los celos y la presencia de Bianca.

Damián y Andrés se reunen con Hugo Brossard en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Andrés anuncia la fecha de su boda con Valentina

En el episodio del martes, Andrés compartirá con Begoña y Julia la fecha de su enlace con Valentina. La niña recibirá la noticia con entusiasmo, pero para la enfermera será un momento difícil, ya que tendrá que asumir que el hombre del que sigue enamorada está construyendo una nueva vida sentimental.

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Los preparativos tampoco avanzarán sin obstáculos. Andrés volverá a dejar a Valentina al frente de buena parte de la organización, condicionado por sus obligaciones en la perfumería y las exigencias de Gabriel.

El abogado, además, dejará claro a Begoña que no tiene intención de acudir a la ceremonia. Sin embargo, ella le recordará que Julia está ilusionada con la boda y que piensa acompañarla. Si Gabriel no quiere perjudicar todavía más la relación con la pequeña, tendrá que reconsiderar su postura. Beatriz, por su parte, tratará de convencerlo de que impida que Julia asista.

Begoña en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

La situación sentimental de Marta también vivirá un momento delicado. La joven hablará con Fina sobre las razones que las han llevado a distanciarse y reconocerá cuánto le duele verla cerca de Bianca. Está convencida de que ambas acabarán retomando su relación porque cree que la fotógrafa sigue enamorada de ella. Fina admitirá que se encuentra en una encrucijada y que no tiene claro lo que siente. Mientras tanto, Damián aconsejará a su hija cómo afrontar su nueva posición en la empresa sin caer en las provocaciones de Gabriel.

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Salva busca una salida y Mabel encuentra una sorpresa

El dolor de Salva por la actitud de su padre continuará marcando su día a día. El cantinero no quiere desprenderse de la casa familiar, que considera uno de los pocos vínculos que conserva con su pasado. Sin embargo, durante su conversación con Paula podría encontrar una alternativa para evitar perderla.

Salva en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Mabel, entretanto, se llevará una decepción con su primera cita, aunque su relación con Josema dará un giro inesperado. El arquitecto descubrirá que comparten más intereses de los que pensaba y le propondrá colaborar en las obras de la fábrica.

Por último, Manuela se preparará para una excursión a Pelahustán con Eduardo, pero el chófer terminará cancelando el plan. Claudia seguirá intentando averiguar qué siente su tía por él, sin imaginar que la misteriosa carta recibida por Eduardo podría estar detrás de su cambio de actitud.

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