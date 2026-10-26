España

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 26 al viernes 30 de octubre: Luis regresa, Gabriel acorrala a Begoña y Julia toma la decisión más dolorosa de su vida

La serie estrella de las tardes de Antena 3 afronta una semana decisiva marcada por amenazas, secretos que salen a la luz y un inesperado sacrificio

Julia en el capítulo 678 en 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)
Julia en el capítulo 678 en 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)
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Las emociones estarán a flor de piel en los próximos capítulos de Sueños de libertad. La ficción diaria entra en una fase especialmente intensa en la que varias de sus tramas más importantes alcanzarán un punto de no retorno. Viejas heridas volverán a abrirse, algunas verdades quedarán al descubierto y ciertos personajes se verán obligados a tomar decisiones que podrían cambiar su futuro para siempre.

Entre ellos, Luis, cuyo regreso a Toledo se convertirá en uno de los grandes acontecimientos de la semana. Su vuelta no solo servirá para apoyar a Damián en un asunto crucial para La Industrial, sino que también sacará a la luz problemas personales que llevaba tiempo ocultando.

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Mientras los De la Reina intentan hacer frente a sus propios conflictos, Gabriel seguirá centrando todos sus esfuerzos en recuperar a Julia. Sin embargo, cuanto más se acerca a la niña, más crece la desconfianza de esta hacia él.

Gabriel mueve ficha y Julia acaba pagando las consecuencias

Mabel y Salva en el capítulo 676 en 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)
Mabel y Salva en el capítulo 676 en 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

La situación dará un vuelco cuando el abogado decida ir un paso más allá y lance una seria amenaza contra Begoña. Convencido de que es la única manera de conseguir sus objetivos, le exigirá que persuada a Julia para volver a casa. Si no lo logra, tomará medidas contra sus abuelos.

Pero la presión no solo recaerá sobre Begoña. Será la propia Julia quien termine descubriendo el alcance del chantaje y quien, una vez más, cargue sobre sus hombros una responsabilidad demasiado grande para alguien de su edad.

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Paralelamente, Salva vivirá uno de los momentos más difíciles de su historia. Tras años de reproches y silencios, conocerá por fin el origen del sufrimiento de su padre. Tomás abrirá su corazón y confesará cómo la muerte de su esposa y el encarcelamiento de su hijo lo empujaron hacia una espiral de la que nunca logró recuperarse del todo.

Tampoco atraviesan su mejor momento Luis y Luz. Presionado por su entorno, Luis acabará admitiendo que la situación económica de la tienda es mucho más grave de lo que había hecho creer y que los problemas financieros están afectando seriamente a su matrimonio.

Salva y Tomás en el capítulo 676 en 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)
Salva y Tomás en el capítulo 676 en 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

Por otro lado, la relación secreta de Paula y Tasio acabará explotando por los aires. Claudia descubrirá la verdad y se sentirá profundamente traicionada por una de las personas en las que más confiaba. Una revelación que no tardará en generar nuevas tensiones dentro de la familia.

En medio de todo este terremoto emocional, Fina seguirá debatiéndose entre quedarse o comenzar una nueva etapa en Argentina junto a Bianca. Las dudas, lejos de disiparse, serán cada vez mayores.

El momento más impactante llegará en la recta final de la semana. Después de conocer las amenazas de Gabriel y temiendo las consecuencias para sus seres queridos, Julia tomará una decisión tan inesperada como desgarradora: regresar con él para proteger a su familia.

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