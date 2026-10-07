Avance de ‘Sueños de libertad’ del jueves 8 de octubre: Hugo Brossard pone contra las cuerdas a Gabriel y descubre un secreto familiar

Tasio y Hugo Bossard en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Guardar

La tensión continúa creciendo en Sueños de libertad. La llegada de Hugo Brossard, hijo del fundador de la perfumera, ha abierto una nueva posibilidad para los hermanos De la Reina, apartados de la empresa familiar por decisión de Gabriel. Mientras intentan recuperar el lugar que consideran que les corresponde, el empresario tendrá que enfrentarse a un escenario cada vez más complicado.

La situación de Gabriel tampoco mejora en el terreno personal. Sus amenazas hacia Begoña han vuelto a poner en peligro su relación con Andrés, mientras Valentina ha descubierto una verdad que puede cambiar el futuro de su matrimonio. Al mismo tiempo, Bianca y Fina atraviesan su propia crisis después de que una llamada haga saltar por los aires la confianza entre ellas.

PUBLICIDAD

Capítulo del jueves 8 de octubre

Después de la noche que compartieron, Bianca y Fina se enfrentarán a una nueva crisis. Una llamada de Lombardo hará que la fotógrafa empiece a cuestionarse cuáles son realmente las intenciones de la pintora. Sus dudas irán creciendo hasta desembocar en una fuerte confrontación entre ambas.

La relación, que parecía avanzar hacia una nueva etapa, quedará así marcada por las inseguridades y por unas sospechas que pueden resultar difíciles de borrar. Fina tendrá que decidir si confía en Bianca o si lo ocurrido es suficiente para replantearse lo que siente.

Mientras tanto, Damián y Andrés asumirán una misión importante: convencer a Hugo Brossard de que readmita a los hermanos De la Reina en la empresa. El regreso del hijo del fundador puede convertirse en una oportunidad para recuperar el poder perdido, pero antes tendrán que conseguir que escuche sus argumentos.

PUBLICIDAD

Begoña y Gabriel en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Tasio y Marta, sin embargo, decidirán mantenerse al margen de ese encuentro. Los remordimientos que arrastran les impedirán asistir a la cita, dejando en manos de Damián y Andrés una tarea que puede ser mucho más complicada de lo que parece.

En paralelo, Valentina dará un paso más en la complicada situación que se ha creado entre ella, Andrés y Begoña. La joven le contará a Andrés que Begoña sigue enamorada de él. Sin embargo, él restará importancia a la revelación, sin imaginar hasta qué punto esos sentimientos pueden terminar afectando a su próximo matrimonio.

La confesión llega además después de que Valentina haya escuchado a Begoña reconocer ante Gabriel que todavía está enamorada de Andrés. Un secreto que ya no permanece completamente oculto y que amenaza con volver a cambiar las relaciones entre los tres.

PUBLICIDAD

Pero el gran giro llegará al final del capítulo. Hugo Brossard estará dispuesto a readmitir a Marta y Andrés, aunque antes de tomar una decisión definitiva recibirá una información que puede cambiar por completo su percepción de la familia De la Reina.

Gabriel le contará que Tasio discutió con su padre poco antes de que este muriera. Un dato que despertará las sospechas de Hugo y abrirá un nuevo interrogante sobre lo ocurrido en el pasado.

Marta y Andrés en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Así continúa la semana en <i>Sueños de libertad</i>

El viernes, Hugo Brossard no se quedará de brazos cruzados y confrontará directamente a Tasio para exigirle que cuente la verdad sobre aquella discusión. El pasado de la familia volverá así al centro de la historia justo cuando los De la Reina parecían tener una oportunidad para recuperar su posición.

PUBLICIDAD

Además, Claudia empezará a sospechar que entre Manuela y Eduardo existe algo más que una amistad, mientras Fina, después de su ruptura con Bianca, reconocerá haberse sentido manipulada y buscará a Marta para pedirle perdón.

Paula también cambiará sus planes y cancelará una cita clandestina con Tasio para pasar la velada junto a Claudia y Valentina.

Tasio y Hugo Bossard en 'Sueños de libertad' (ATRESMEDIA).

Y, mientras todos estos conflictos siguen creciendo, Andrés buscará un momento a solas con Begoña para hablar de sus sentimientos. Una conversación que puede poner en peligro algo que parecía decidido: su próxima boda con Valentina.