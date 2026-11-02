España

Arroz con leche y calabaza, la versión más otoñal de uno de los postres insignia de la gastronomía española

Una receta sencilla con la que podrás conquistar el paladar de tus invitados

Tres recipientes cónicos de vidrio con postre cremoso espolvoreado con canela, una cuchara de madera y una calabaza decorativa sobre un mantel.
Arroz con leche y calabaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El arroz con leche es uno de los postres más habituales en los bares y restaurantes españoles. Su textura cremosa, el aroma de la canela y el toque de limón lo han convertido en un clásico que ha pasado de generación en generación y que sigue teniendo un hueco en muchas mesas. Aunque la receta tradicional es una de las más conocidas, existen otras versiones que permiten darle un giro a este dulce sin perder su esencia.

Una de ellas incorpora la calabaza, un ingrediente muy ligado a los meses de otoño que aporta dulzor natural, color y una textura especialmente suave. El resultado es un postre cremoso, perfecto para quienes quieren probar algo diferente y aprovechar productos de temporada.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo de cocción: 25-30 minutos
  • Tiempo de reposo: 1 hora en la nevera

Ingredientes

  • 1 litro de leche entera.
  • 100 g de arroz redondo.
  • 200 g de puré de calabaza.
  • 100 g de azúcar.
  • 1 rama de canela.
  • La piel de un limón.
  • 1 pizca de nuez moscada.
  • Canela en polvo.

Cómo hacer arroz con leche y calabaza, paso a paso

  1. En una cazuela amplia, vertemos la leche y añadimos la rama de canela y la piel de limón. Calentamos a fuego medio hasta que comience a hervir suavemente, de forma que la leche vaya absorbiendo poco a poco los aromas. Es importante vigilarla para evitar que se salga o se pegue al fondo.
  2. Cuando la leche esté caliente, añadimos el arroz redondo y el azúcar. Bajamos el fuego y dejamos cocinar durante 25-30 minutos, removiendo de vez en cuando con una cuchara de madera. Este paso es importante para que el arroz suelte parte de su almidón y consiga esa textura cremosa tan característica del postre.
  3. Cuando falten unos cinco minutos para terminar la cocción, incorporamos el puré de calabaza y una pizca de nuez moscada. Mezclamos bien para repartirlo por toda la cazuela y conseguir que se integre con la leche y el arroz. Poco a poco, la preparación adquirirá un tono anaranjado y una consistencia más espesa.
  4. Cuando el arroz esté tierno y haya alcanzado una textura cremosa, retiramos la rama de canela y la piel de limón. Repartimos la mezcla en cuencos individuales y dejamos que pierda temperatura antes de introducirla en la nevera.
  5. Dejamos reposar el arroz con leche y calabaza durante aproximadamente una hora en el frigorífico. Justo antes de servir, espolvoreamos un poco de canela en polvo por encima. El resultado es un postre suave, cremoso y con el dulzor natural de la calabaza.
Los trucos de Alberto Chicote para hacer el arroz con leche más cremoso y aromático.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta permite preparar aproximadamente 4 raciones, dependiendo del tamaño de los recipientes utilizados.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 270 kcal
  • Grasas: 7 g
  • Hidratos de carbono: 45 g
  • Proteínas: 8 g

Estas cifras son aproximadas y pueden variar según las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El arroz con leche y calabaza debe guardarse en un recipiente hermético en la nevera, una vez que se haya enfriado. Se puede conservar durante 4 días, aunque lo recomendable es consumirlo cuanto antes para disfrutar de su mejor textura y sabor.

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