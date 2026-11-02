Arroz con leche y calabaza, la versión más otoñal de uno de los postres insignia de la gastronomía española

Arroz con leche y calabaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El arroz con leche es uno de los postres más habituales en los bares y restaurantes españoles. Su textura cremosa, el aroma de la canela y el toque de limón lo han convertido en un clásico que ha pasado de generación en generación y que sigue teniendo un hueco en muchas mesas. Aunque la receta tradicional es una de las más conocidas, existen otras versiones que permiten darle un giro a este dulce sin perder su esencia.

Una de ellas incorpora la calabaza, un ingrediente muy ligado a los meses de otoño que aporta dulzor natural, color y una textura especialmente suave. El resultado es un postre cremoso, perfecto para quienes quieren probar algo diferente y aprovechar productos de temporada.

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Tiempo de preparación

Tiempo de cocción: 25-30 minutos

Tiempo de reposo: 1 hora en la nevera

Ingredientes

1 litro de leche entera.

100 g de arroz redondo.

200 g de puré de calabaza.

100 g de azúcar.

1 rama de canela.

La piel de un limón.

1 pizca de nuez moscada.

Canela en polvo.

Cómo hacer arroz con leche y calabaza, paso a paso

En una cazuela amplia, vertemos la leche y añadimos la rama de canela y la piel de limón. Calentamos a fuego medio hasta que comience a hervir suavemente, de forma que la leche vaya absorbiendo poco a poco los aromas. Es importante vigilarla para evitar que se salga o se pegue al fondo. Cuando la leche esté caliente, añadimos el arroz redondo y el azúcar. Bajamos el fuego y dejamos cocinar durante 25-30 minutos, removiendo de vez en cuando con una cuchara de madera. Este paso es importante para que el arroz suelte parte de su almidón y consiga esa textura cremosa tan característica del postre. Cuando falten unos cinco minutos para terminar la cocción, incorporamos el puré de calabaza y una pizca de nuez moscada. Mezclamos bien para repartirlo por toda la cazuela y conseguir que se integre con la leche y el arroz. Poco a poco, la preparación adquirirá un tono anaranjado y una consistencia más espesa. Cuando el arroz esté tierno y haya alcanzado una textura cremosa, retiramos la rama de canela y la piel de limón. Repartimos la mezcla en cuencos individuales y dejamos que pierda temperatura antes de introducirla en la nevera. Dejamos reposar el arroz con leche y calabaza durante aproximadamente una hora en el frigorífico. Justo antes de servir, espolvoreamos un poco de canela en polvo por encima. El resultado es un postre suave, cremoso y con el dulzor natural de la calabaza.

Los trucos de Alberto Chicote para hacer el arroz con leche más cremoso y aromático.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta permite preparar aproximadamente 4 raciones, dependiendo del tamaño de los recipientes utilizados.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 270 kcal

Grasas: 7 g

Hidratos de carbono: 45 g

Proteínas: 8 g

Estas cifras son aproximadas y pueden variar según las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El arroz con leche y calabaza debe guardarse en un recipiente hermético en la nevera, una vez que se haya enfriado. Se puede conservar durante 4 días, aunque lo recomendable es consumirlo cuanto antes para disfrutar de su mejor textura y sabor.