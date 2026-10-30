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Receta fácil de galletas de Halloween: con forma de fantasmas y perfectas para preparar a última hora

Lo mejor de esta elaboración es que puedes decorarla sin necesidad de comprar colorantes artificiales, pues prepararemos un sencillo glaseado blanco a base de azúcar glas

Galletas de Halloween con forma de fantasma (Magnific)
Galletas de Halloween con forma de fantasma (Magnific)
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Ya está aquí la noche más terrorífica del año, una fecha en la que los pequeños juegan a disfrazarse y los mayores disfrutan de películas de miedo y noches entre amigos. Para unos y para otros, Halloween se convierte en la ocasión perfecta para sorprender en la cocina, creando postres tan ricos como llamativos. Desde tartas hasta aperitivos salados, pasando, por supuesto, por las ya clásicas galletas decoradas con formas y dibujos fantasmagóricos.

Estas galletas de Halloween combinan una base tierna de galleta de mantequilla con una decoración blanca y negra que convierte cada bocado en un pequeño fantasma que encantará a grandes y pequeños. Son muy fáciles de preparar y perfectas para una merienda temática de última hora, ya que no necesitamos ingredientes extraños ni tan siquiera colorantes alimenticios.

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Para decorarlas, prepararemos un sencillo glaseado blanco a base de azúcar glas y claras de huevo o agua que hará las veces de sábana en nuestro fantasma dulce. Para los pequeños ojos, solo tendremos que derretir un poco de chocolate negro y pintar con ello dos pequeños círculos oscuros.

Receta de galletas de Halloween

Prepararemos unas sencillas galletas de mantequilla elaboradas con una masa que se enfría, se estira y se corta con moldes. Después se hornean hasta que los bordes quedan ligeramente dorados y se decoran cuando están completamente frías.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total aproximado: 1 hora y 30 minutos.
    • Preparación activa: 30 minutos.
    • Reposo en la nevera: 30 minutos.
    • Cocción: 10-12 minutos por tanda.
    • Decoración y secado: 20-30 minutos.

Ingredientes

  • 200 g de harina de trigo
  • 100 g de mantequilla a temperatura ambiente
  • 80 g de azúcar glas
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 150 g de azúcar glas para la decoración
  • 1 clara de huevo pasteurizada o 2 cucharadas de agua
  • 1 cucharadita de zumo de limón
  • 50 g de chocolate negro para dibujar los ojos y la boca

Cómo hacer galletas de Halloween, paso a paso

  1. Coloca la mantequilla a temperatura ambiente y el azúcar glas en un bol. Bate hasta obtener una mezcla cremosa.
  2. Añade el huevo, la vainilla y la sal. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes.
  3. Incorpora la harina poco a poco. Trabaja la masa hasta que quede homogénea y manejable.
  4. Forma una bola, aplástala ligeramente y envuélvela con film. Déjala reposar en la nevera durante 30 minutos.
  5. Precalienta el horno a 180 °C, con calor arriba y abajo.
  6. Estira la masa sobre una superficie ligeramente enharinada. Deja un grosor aproximado de 5 mm.
  7. Corta las galletas con forma de fantasmas.
  8. Coloca las piezas sobre una bandeja cubierta con papel de horno. Deja algo de espacio entre ellas.
  9. Hornea durante 10-12 minutos, hasta que los bordes comiencen a dorarse.
  10. Retira la bandeja y deja reposar las galletas durante 5 minutos. Después, pásalas a una rejilla.
  11. Para preparar la glasa, mezcla el azúcar glas con la clara de huevo o con unas cucharadas de agua y el zumo de limón. Remueve hasta conseguir una textura espesa y lisa.
  12. La glasa debe quedar densa, pero debe poder extenderse con una manga pastelera. Añade unas gotas de agua si está demasiado compacta.
  13. Cubre las galletas frías con glasa blanca.
  14. Derrite el chocolate negro y pásalo a una manga pequeña o a una bolsa de congelación con la punta cortada.
  15. Dibuja los ojos y la boca.
  16. Deja secar la decoración durante 1 hora antes de guardar las galletas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 24 galletas, según el tamaño de los moldes utilizados.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por galleta decorada:

  • Calorías: 145 kcal.
  • Hidratos de carbono: 20 g.
  • Grasas: 6 g.
  • Proteínas: 2 g.
  • Azúcares: 11 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las galletas en una caja hermética, a temperatura ambiente y protegidas de la humedad.

Se conservan en buenas condiciones durante 5-7 días. Coloca papel de horno entre las capas para evitar que la decoración se pegue.

También puedes congelar las galletas sin decorar durante un máximo de 2 meses. Descongélalas a temperatura ambiente y decóralas después.

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