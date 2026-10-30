España

El Gobierno se plantea limitar el aceite de oliva que llega a los supermercados: estas son las condiciones

La excepcional cosecha de aceitunas de este año podría provocar una sobreoferta que desestabilizaría el mercado, según el Ministerio de Agricultura

Una persona de torso con remera marrón sostiene una botella de aceite de oliva en cada mano, con estantes de supermercado de fondo.
Una compradora examina dos botellas de aceite de oliva en el pasillo de un supermercado para decidir su compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una normativa que permitiría activar, si es necesario, una retirada de aceite de oliva del mercado. La iniciativa se toma de forma “excepcional” con el objetivo de evitar una sobreoferta de producto que podría desestabilizar los mercados.

Según explican desde el Ministerio de Agricultura en un comunicado, las condiciones climáticas de esta primavera han permitido “una buena floración y cuajado del fruto”, lo que ha supuesto un aumento considerable de la cosecha. Las estimaciones iniciales de esta campaña hablan de 1.602.596 toneladas para la campaña 2026/2027, un 23% por encima de la temporada anterior.

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“Esta cantidad supondría la cuarta campaña de mayor volumen en el registro histórico”, aclaran desde el MAPA. A ello habría que sumarle las existencias iniciales de esta campaña 2026/2027, que se han situado en 357.040 toneladas.

En las últimas semanas, los agricultores se han pronunciado de forma favorable a una posible retirada. Las organizaciones agrarias de Asaja, COAG y UPA lo consideraban una medida necesaria para evitar una caída pronunciada de los precios, mientras que la industria envasadora advierte de que les perjudica frente a sus competidores.

Varias personas recogen aceitunas durante el comienzo de la campaña, a 6 de noviembre de 2025 en Quiroga, Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro / Europa Press)
Varias personas recogen aceitunas durante el comienzo de la campaña, a 6 de noviembre de 2025 en Quiroga, Lugo, Galicia (España). (Carlos Castro / Europa Press)

En cualquier caso, la retirada del aceite de oliva no es definitiva. La orden se publica “ante la previsión de una eventual sobreoferta” y solo se llevaría a cabo si se cumplen ciertas condiciones en la producción de esta campaña.

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Así se retiraría el aceite de oliva del mercado español

Para que el aceite de oliva empiece a retirarse del mercado, el nivel de existencias iniciales, unido a las estimaciones de producción, debe ser “igual o superior al 120% del nivel medio de este sumatorio de las seis campañas anteriores”, explica la orden del MAPA.

La medida supondría retirar un porcentaje concreto de producto, que sería determinado por la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, que se calcularía en base a “la diferencia de los recursos estimados para la campaña 2026/2027 y el 120 % de la media de los dos valores máximos de la comercialización de las seis últimas campañas”, indica el BOE. En cualquier caso, no se podrá retirar más del 20% de la producción estimada para la campaña.

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La medida se aplicaría en la campaña 2026/2027, que comenzó el pasado 1 de octubre y se alarga hasta el 30 de septiembre de 2027. La decisión de retirar o no el aceite de oliva del mercado deberá tomarse antes del 15 de noviembre, momento en que la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios debe publicar en el BOE el porcentaje de producto afectado por la norma. “Esta resolución se podrá modificar posteriormente a la luz de los resultados del almacenamiento y de su efecto en la estabilización del mercado oleícola”, aclaran desde el ministerio.

La CNMC pide proteger a consumidores y pequeños operadores

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya advirtió a principios de octubre que esta medida supondrá un incremento de los precios para los consumidores españoles, además de afectar la calidad y la variedad de la oferta. La CNMC pide estudiar los efectos sobre precios, consumo y rentabilidad de los productores, además de sobre el resto de operadores de la cadena. La retirada de producto puede repercutir desde las almazaras y los agricultores hasta la distribución y los consumidores finales.

El organismo considera necesario definir un plan de control antes de activar la medida y evitar intercambios de datos sensibles entre empresas del sector. La intención es impedir que una regulación diseñada para corregir un exceso de oferta genere problemas adicionales de competencia.

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