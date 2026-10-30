El precio de la luz se dispara este viernes hasta los 244,69 euros el megavatio hora, su valor más alto desde abril de 2022

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en octubre su crecimiento interanual en el 4,9% y encadenó así tres meses consecutivos con un alza superior al 4%, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Guardar

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista español, conocido como pool, se disparó este viernes hasta los 244,69 euros por megavatio hora (MWh), un nivel que no se registraba desde el 6 de abril de 2022, cuando la jornada cerró en 254,99 euros/MWh. La cifra supone un repunte del 5,9% respecto a los 231,01 euros/MWh del jueves, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) recogidos por Europa Press.

Se trata de la segunda jornada consecutiva en la que el mercado mayorista bate su máximo anual. El jueves ya había marcado un salto del 17% con respecto al miércoles, cuando el nivel de precios se situaba en 197,46 euros/MWh. Con la cifra de este viernes, España acumula cinco jornadas por encima de los 200 euros/MWh a lo largo de 2026, todas ellas registradas en octubre.

PUBLICIDAD

Las horas más caras llegarán al anochecer

A lo largo de este viernes, el precio de la electricidad osciló con fuerza según la franja horaria. El máximo se produjo entre las 19.00 y las 20.00 horas, con un coste de 324,72 euros/MWh, mientras que el valor más bajo de la jornada se registró entre las 14.00 y las 15.00 horas, con 171,39 euros/MWh.

Esta diferencia responde al funcionamiento del sistema eléctrico: al mediodía, la mayor aportación de la energía fotovoltaica abarata el precio final, mientras que al caer el sol la demanda debe cubrirse con fuentes más costosas, como las centrales de ciclo combinado que queman gas natural.

PUBLICIDAD

Cómo se forma el precio en el mercado mayorista

El pool se determina mediante una subasta diaria en la que un algoritmo casa las ofertas de las compañías productoras con las órdenes de compra, ordenadas de la más barata a la más cara. El precio final de cada hora lo fija la oferta más cara necesaria para cubrir la demanda prevista.

Un hombre enciende una largadera con varios enchufes con una factura de luz en la mano (Alberto Ortega / Europa Press)

Esto implica que el coste varía según la tecnología que se necesite activar en cada momento: cuando la demanda puede atenderse con energía eólica, solar, hidráulica o nuclear, de costes variables reducidos, el precio es bajo; cuando es necesario recurrir a los ciclos combinados de gas, el precio tiende a situarse en el coste variable de esa alternativa, más elevada. A la cifra resultante en el mercado mayorista se suman después los costes fijos por peajes, cargos y ajustes del sistema que paga el consumidor final.

PUBLICIDAD

El impacto en la factura, limitado por el nuevo cálculo del PVPC

El encarecimiento del pool no se traslada de forma íntegra a los hogares acogidos a la tarifa regulada. Desde 2024, el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) se calcula con un método que incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo, con el objetivo de suavizar las oscilaciones abruptas sin eliminar las señales de corto plazo que incentivan el ahorro.

La proporción de vinculación con el precio del pool se ha reducido de forma progresiva en los últimos años: a partir de 2026, los mercados de futuros representan ya el 55% del cálculo de la tarifa regulada. Aun así, el impacto de estas subidas recae de manera directa sobre los cerca de ocho millones de hogares que mantienen el PVPC, mientras que los consumidores del mercado libre dependen de las condiciones pactadas con su comercializadora.

PUBLICIDAD