Cómo hacer azúcar glas en casa, un ingrediente fundamental en repostería

El azúcar glas es un recurso muy común en la repostería francesa e internacional (Magnific)

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Para endulzar nata montada en casa, para decorar un bizcocho o como base para preparar un sencillo glaseado. El azúcar glas, también conocido como azúcar impalpable, glass, glasé o azúcar lustre, es todo un básico de la repostería francesa e internacional, uno de esos detalles que consigue cambiar por completo el resultado de un postre casero.

En esencia, el azúcar glas es azúcar común pulverizado hasta tamaño de polvo, compuesto por cristales de menos de 0,15 mm, al que se suele añadir entre 2 y 3% de almidón para evitar que se apelmace. Este añadido de almidón no es un detalle menor. El azúcar glas tiene una higroscopicidad elevada, es decir, absorbe humedad del ambiente con facilidad, y, sin el aditivo, el azúcar formaría grumos de manera casi inmediata.

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El término ‘glas’ no tiene origen español, sino francés. Proviene de la palabra glace, que se pronuncia de forma similar y que en la cocina gala dio lugar a la expresión sucre glace, que se traduciría como ‘azúcar hielo’. Este nombre alude al acabado que este tipo de azúcar consigue en las preparaciones de repostería, con una apariencia que recuerda a una capa helada o nevada.

Aunque lo más común es comprarlo ya preparado en el supermercado, hacer azúcar glas en nuestra propia cocina es un procedimiento rápido y fácil; no requiere más que triturar azúcar común en una batidora o milinillo hasta lograr la consistencia de polvo característica.

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La ventaja de esta versión es la posibilidad de personalizarla: se puede incorporar un trozo de vaina de vainilla seca durante el triturado; o también naranja, limón o canela para darle un perfil aromático distinto. Una vez listo y para conservarlo correctamente, lo guardaremos en un bote hermético bien seco.

Receta de azúcar glas

El azúcar glas es un ingrediente de repostería que se prepara al pulverizar azúcar blanco con una batidora, picadora o molinillo. Después, se tamiza para conseguir una textura fina y sin grumos.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 minutos. Preparación activa: 5 minutos. Cocción: 0 minutos.



Ingredientes

97 g de azúcar blanco

3 g de maicena, opcional

Cómo hacer azúcar glas, paso a paso

Introduce una pequeña cantidad de azúcar en una batidora, picadora o molinillo limpio y completamente seco. Tritura a máxima velocidad durante 30-60 segundos, hasta obtener un polvo fino. Añade el resto del azúcar poco a poco y sigue batiendo en tandas breves de un minuto o menos. No llenes demasiado el vaso, porque algunos granos podrían quedar sin pulverizar. Incorpora la maicena, si deseas que el azúcar se conserve más suelto y sin grumos. Tritura durante unos segundos más para integrar bien los ingredientes. Tamiza la mezcla con un colador de malla fina. Así eliminarás los granos más gruesos y conseguirás una textura más uniforme. Si quedan partículas grandes, vuelve a triturarlas y tamiza de nuevo. Guarda el azúcar glas en un recipiente hermético y seco para evitar que se apelmace.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta cantidad rinde aproximadamente 100 g de azúcar glas, suficiente para decorar varios postres o preparar un glaseado pequeño.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados para una porción de 10 g:

Calorías: 39 kcal.

Hidratos de carbono: 9,9 g.

Azúcares: 9,7 g.

Proteínas: 0 g.

Grasas: 0 g.

Fibra: 0 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El azúcar glas casero puede conservarse durante varios meses si se guarda en un tarro hermético, limpio y completamente seco. Colócalo en un lugar fresco, seco y alejado del vapor de la cocina. Si aparecen grumos, tamízalo de nuevo antes de utilizarlo.

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