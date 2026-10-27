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Tarta de queso versión Halloween: una idea original y divertida para darle una vuelta a receta original este festivo

Está cubierta por una capa crujiente de chocolate blanco

Porciones triangulares de pastel tricolor con palitos de madera en un plato negro, rodeadas de calabazas pequeñas, hojas secas y una mano.
Tarta de queso versión Haloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Halloween es la ocasión perfecta para darle una vuelta a los postres de siempre y convertirlos en propuestas tan llamativas como fáciles de preparar. Entre calabazas, fantasmas y telarañas, también hay espacio para una tarta de queso con un aspecto diferente, ideal para sorprender a tus invitados y poner un toque dulce a la noche más terrorífica del año.

Esta receta transforma la clásica tarta de queso en pequeñas porciones triangulares con un palito de madera, como si fueran polos. El secreto está en bañarlas en chocolate blanco de tres colores, amarillo, naranja y blanco, para crear una cobertura que se endurece al enfriarse y aporta un acabado vistoso. No hace falta recurrir a técnicas complicadas ni a ingredientes difíciles de encontrar: con una tarta de queso casera, chocolate y colorantes alimentarios, se puede preparar un postre original para celebrar esta festividad.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 25 minutos
  • Horneado: 45-50 minutos
  • Reposo y enfriado: 4 horas, como mínimo
  • Cobertura y montaje: 30 minutos
  • Tiempo total: unas 5 horas y 50 minutos

Ingredientes

Para unas 8 porciones:

  • 600 g de queso crema
  • 200 ml de nata para montar
  • 150 g de azúcar
  • 3 huevos
  • 15 g de harina de trigo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 200 g de chocolate blanco para fundir
  • Colorantes alimentarios amarillo y naranja, preferiblemente aptos para chocolate
  • 8 palitos de madera para polos

Cómo hacer tarta de queso de Halloween paso a paso

  1. Prepara la mezcla. Precalienta el horno a 170 °C. Bate el queso crema con el azúcar hasta obtener una mezcla suave. Añade los huevos de uno en uno y, después, incorpora la nata, la harina tamizada y la vainilla. Mezcla hasta integrar todos los ingredientes.
  2. Hornea la tarta. Vierte la preparación en un molde de unos 20 centímetros, engrasado y forrado con papel de horno. Hornea durante 45-50 minutos, hasta que los bordes estén cuajados y el centro conserve un ligero movimiento. Deja enfriar a temperatura ambiente y refrigera durante al menos cuatro horas para que adquiera consistencia.
  3. Corta las porciones. Desmolda la tarta fría y divídela en ocho triángulos. Introduce un palito de madera en la parte exterior de cada porción, con cuidado de no romperla. Colócalas en una bandeja con papel de horno y déjalas en la nevera otros 20-30 minutos.
  4. Prepara los chocolates. Funde el chocolate blanco en el microondas en intervalos de 20 segundos, removiendo cada vez para evitar que se queme. Divídelo en tres vasos estrechos y tiñe dos partes con colorante alimentario amarillo y naranja, preferiblemente liposoluble. Deja la tercera blanca. Si el chocolate se espesa demasiado, caliéntalo unos segundos más.
  5. Baña las porciones. Sumerge cada triángulo entero en el chocolate amarillo y deja escurrir el exceso. Después, báñalo hasta la mitad en el naranja y termina sumergiendo solo el tercio superior en el blanco. Coloca las porciones sobre el papel de horno y repite el proceso con todas.
  6. Enfría antes de servir. Introduce las porciones en la nevera durante 10-15 minutos, hasta que la cobertura se endurezca. Consérvalas refrigeradas hasta el momento de servirlos para mantener la tarta firme y el chocolate en buenas condiciones.
La tarta de queso de La Viña elaborada por una vasca que ha conquistado a los londinenses: “En casa tengo cuatro neveras y dos hornos”

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta permite preparar 8 porciones individuales, una por cada triángulo de tarta de queso. El tamaño puede variar ligeramente según el molde utilizado y el grosor de los cortes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 480 kcal
  • Grasas: 39 g
  • Hidratos de carbono: 40 g
  • Proteínas: 10 g

Cabe destacar que son valores orientativos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los polos de tarta de queso deben conservarse en un recipiente hermético en la nevera y consumirse en un plazo de 4 días. Para mantener la cobertura en buenas condiciones, es preferible evitar los cambios bruscos de temperatura y no dejarlos mucho tiempo a temperatura ambiente.

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