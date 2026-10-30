Así es el ‘Cam Force One’, el avión en el que Carlos III viaja por el Caribe: lujo, privacidad y 158 plazas

Carlos III en el Cam Force One. (Instagram, MoD/Crown)

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Carlos III ha comenzado su viaje oficial por el Caribe con una imagen poco habitual: la del monarca a bordo del avión que le traslada de un destino a otro durante esta gira. La Casa Real británica ha compartido varias fotografías del interior de la aeronave, ofreciendo a sus seguidores una mirada excepcional a un espacio que normalmente permanece lejos de las cámaras. Y, a juzgar por los detalles que se aprecian, el trayecto está lejos de parecerse al de un vuelo comercial convencional.

El rey, de 77 años, aterrizó el pasado 27 de octubre en Nassau, capital de Bahamas, para iniciar una visita de nueve días que también le llevará a Guyana, Antigua y Barbuda, además de participar en la reunión de jefes de Gobierno de la Commonwealth. Una agenda intensa que obliga a recorrer largas distancias y que convierte el avión en una pieza fundamental de la logística del viaje.

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En una de las imágenes difundidas en Instagram, Carlos III aparece sentado en uno de los asientos de color gris oscuro, vestido con camisa blanca y corbata rosa, mientras consulta varios documentos. No se trata de una pausa en sus obligaciones: según explica la propia Casa Real, el monarca aprovecha los desplazamientos para leer informes, revisar documentación oficial, atender su correspondencia y continuar con las tareas relacionadas con el conocido maletín rojo del Gobierno británico. También mantiene conversaciones con los miembros de su equipo sobre distintos proyectos.

El rey británico Carlos III tras descender de su avión en Guyana. (Chown/Pool via REUTERS)

Así es por dentro el avión oficial de la familia real británica

La aeronave que utiliza el rey es el Airbus Voyager de la Royal Air Force (RAF), conocido como Vespina y apodado popularmente Cam Force One. En servicio desde 2016, se ha convertido en el principal medio de transporte aéreo para los desplazamientos de larga distancia de la familia real británica, aunque no es un avión privado de uso exclusivo de Carlos III. También está a disposición del primer ministro y de otros miembros del Gobierno cuando necesitan realizar viajes oficiales.

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Su interior combina comodidad y funcionalidad. Las fotografías permiten apreciar una decoración en tonos grises y crema, con asientos amplios y cortinas que ofrecen cierta privacidad a los pasajeros. Uno de los detalles más llamativos son los cojínes de tartán que decoran los asientos, un guiño a la estrecha vinculación del monarca con Escocia y a su conocida afición por los elementos tradicionales de esta región.

El rey Carlos III a bordo del avión Vespina. (Instagram @theroyalfamily)

El avión cuenta con una configuración pensada para transportar tanto a las autoridades como a los equipos que las acompañan. Dispone de 58 asientos de clase business y otras 100 plazas de turista prémium, lo que eleva su capacidad total a 158 pasajeros. De esta manera, además de los miembros de la familia real o los representantes institucionales, pueden viajar en él asesores, personal de apoyo y otros integrantes de las delegaciones oficiales.

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No es, por tanto, una aeronave concebida únicamente para el descanso o el confort de sus ocupantes. Su función es facilitar los desplazamientos de las principales autoridades británicas y permitir que puedan continuar trabajando durante los trayectos. De hecho, la imagen de Carlos III concentrado en sus documentos refleja precisamente esa combinación entre viaje y actividad institucional.

Asientos del avión que utilice la familia real británica en sus desplazamientos. (Instagram @theroyalfamily)

Un avión que también ha protagonizado otros momentos de la familia real

La publicación de estas fotografías no es la primera ocasión en la que los seguidores de la monarquía británica han podido asomarse a sus desplazamientos aéreos. El pasado mes de abril, durante el viaje de Estado de Carlos III y Camila a Nueva York, la Casa Real compartió unas imágenes muy especiales protagonizadas por la reina y un invitado inesperado: Roo, una réplica de uno de los juguetes que pertenecieron a Christopher Robin Milne, hijo del escritor A. A. Milne, creador de Winnie-the-Pooh.

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Asientos del avión que utilice la familia real británica en sus desplazamientos. (Instagram @theroyalfamily)

El muñeco tenía una historia particular. El juguete original había desaparecido en un huerto inglés durante la década de 1930 y, con motivo del centenario de Winnie-the-Pooh, Camila se encargó de llevar una réplica hasta Estados Unidos para devolverla a sus legítimos propietarios. Durante el vuelo, la reina fue grabada leyendo un libro al pequeño Roo y guardándolo después en su bolso negro de Dior para asegurarse de que llegaba en perfectas condiciones.

Las imágenes, mucho más distendidas que las difundidas ahora durante el viaje de Carlos III, permitieron conocer otra faceta de la vida a bordo de la aeronave. En esta ocasión, el protagonista es el propio monarca, que utiliza el tiempo de vuelo para preparar los compromisos que le esperan en el Caribe.

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La reina Camila a bordo del avión Vespina. (Instagram @theroyalfamily)

Con nueve días de actividad institucional por delante, el avión seguirá siendo uno de los grandes aliados de la agenda del rey. Un espacio de trabajo en las alturas que, gracias a estas fotografías, ha dejado ver algunos de sus detalles más singulares.