El día de Todos los Santos cae en domingo: estas son las nueve comunidades que han trasladado la fiesta al lunes

(Foto de ARCHIVO) Centenares de personas se han acercado hoy a los cementerios para rendir homenaje a sus difuntos en el día de Todos los Santos. (Andalucía, España). (Álex Zea / Europa Press)

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Más allá de la popular fiesta americana de Halloween, los españoles celebran desde hace años el Día de Todos los Santos. La jornada, históricamente dedicada a conmemorar a los santos y mártires de la Iglesia católica, se aprovecha para acudir al cementerio y dejar flores en las tumbas de los familiares, recordando a aquellos que se fueron.

El Día de Todos los Santos es uno de los festivos nacionales que suelen celebrarse en toda España, dando un día libre a todos los trabajadores. Pero este año la fecha (1 de noviembre) cae en domingo y no todas las regiones han decidido trasladar la festividad al lunes.

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Tal y como marca el Estatuto de los Trabajadores, los españoles tienen un máximo de 14 fiestas laborales al año, de carácter retribuido. Dos de ellas se reservan para festividades locales por tradiciones propias de cada una, como el 9 de noviembre en Madrid (Virgen de la Almudena) o el 22 de enero en Valencia (San Vicente Mártir); y otros cuatro los marca cada comunidad autónoma, que puede decidir cambiar un festivo nacional por otro regional.

Las comunidades que harán puente por el Día de Todos los Santos

Personas pasan junto a las lápidas de un cementerio durante el día de Todos los Santos en Madrid, España. (REUTERS/Javier Barbancho)

Este 2026, hasta nueve comunidades autónomas han decidido trasladar el descanso de Todos los Santos del domingo al lunes 2 de noviembre. En concreto, serán Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Navarra las autonomías que permitirán a sus trabajadores y estudiantes hacer un pequeño puente de tres días.

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En cambio, Cataluña, Galicia, la Comunidad Valenciana, el País Vasco, Cantabria, La Rioja, la Región de Murcia y las Islas Baleares, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, han optado porque el lunes sea un día laborable más. Estas regiones han celebrado otro festivo en compensación a lo largo del 2026.

Calendario de festivos de 2026

Estos últimos meses del año, todavía quedan algunos días no laborables que disfrutar. Los trabajadores tienen la vista puesta en el Puente de la Constitución, que une las celebraciones por el Día de la Constitución (6 de diciembre) y el Día de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre).

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Una vez más, solo algunas comunidades han decidido trasladar el festivo del domingo 6 al lunes 7 de diciembre, permitiendo a sus ciudadanos tener cuatro días seguidos de descanso. Son Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y La Rioja, además de Melilla.

El resto de españoles tendrán tan solo el martes 8 de diciembre de descanso. Después, tendrán que esperar hasta el 25 de diciembre, que este año cae en viernes, para disfrutar del festivo de la Navidad.

Calendario de festivos nacionales 2027

El bloque de festivos idéntico en las 17 comunidades (VisualesIA Scribnews)

Viernes 1 de enero: Año Nuevo.

Miércoles 6 de enero: Epifanía del Señor.

Viernes 26 de marzo: Viernes Santo.

Sábado 1 de mayo: Fiesta del Trabajo.

Martes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España.

Lunes 1 de noviembre: Todos los Santos.

Lunes 6 de diciembre: Día de la Constitución Española.

Miércoles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Sábado 25 de diciembre: Navidad.