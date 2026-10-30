Así funciona el Centro de Regulación y Control de Atocha, el ‘cerebro’ ferroviario de Adif que habría autorizado al AVE de Urda a reanudar en “marcha normal”

Centro de Regulación de Circulación (CRC) de Adif en la estación de Madrid-Puerta de Atocha.

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Una sucesión de fallos desembocó este miércoles en la muerte, hasta ahora, de 69 personas después de que un AVE embistiera a un tren Iryo en la localidad toledana de Urda, en un viaje que comenzó en Madrid y que tenía por destino Sevilla. Pasan los días y, pese a lo “inexplicable” del suceso, tal y como compartió ayer el ministro de Transportes, Óscar Puente, se van esclareciendo los hechos. Para el líder de la cartera, “todo apunta a que es un fallo en el Centro de Control de mando de Adif”, ha afirmado esta mañana en una nueva comparecencia.

Las últimas informaciones conocidas a esta hora apuntan a que se ordenó seguir el protocolo equivocado tras la caída del LZB, el sistema de protección del tren que supervisa su velocidad y transmite indicaciones de circulación, “como consecuencia de un fallo de comunicación entre los ordenadores de la red”. Eran las 8.31 de la mañana y se vieron afectados 63 kilómetros de la línea.

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Cinco minutos más tarde, a las 8.36, el Centro de Regulación y Control (CRC) de Atocha, el centro neurálgico para toda España, ordenó poner en velocidad normal el tren con destino Sevilla. “Desconecte y vuelva a conectar el LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal”, indicó el operador, según las grabaciones a las que ha accedido la Cadena SER. La instrucción difería del protocolo previsto: marcha a la vista, es decir, conducir con un máximo de 40 kilómetros por hora, una velocidad que permite al maquinista detenerse ante cualquier obstáculo o señal de parada.

ElDiario.es ha dado a conocer sobre las 14.00 horas de este viernes que el maquinista del AVE informó al centro de que su sistema de seguridad veía la vía ocupada. Pese a ello, le dieron paso hasta que minutos más tarde el convoy de Renfe, en el que viajaban 397 personas, alcanzó al Iryo que transportaba a 146. Este viernes, este trabajador se ha negado a declarar ante la Guardia Civil, según han confirmado a EFE fuentes próximas a la investigación.

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¿Qué es el Centro de Regulación y Control de Atocha y cómo funciona?

El Centro de Regulación y Control (CRC) de Madrid-Puerta de Atocha es una de las instalaciones de Adif, el administrador público de las infraestructuras ferroviarias, desde las que se supervisa y coordina la circulación de los trenes. Su cometido es garantizar la gestión del tráfico, controlar los sistemas que intervienen en la circulación y gestionar las incidencias que puedan producirse durante los trayectos.

Varios efectivos trabajan en los vagones descarrilados en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). (Diego Radamés / Europa Press)

Según explica Adif en su página web, España dispone de una red de 20 Centros de Regulación y Control, de los cuales cuatro —Madrid, Antequera, Albacete y Zaragoza— están dedicados a la alta velocidad y los otros 16 a la red convencional, creados en 1992 a partir de la primera línea de AVE entre la capital y Sevilla. Estas instalaciones permiten coordinar en tiempo real los cientos de movimientos que se producen diariamente en las vías, desde las salidas y llegadas a las estaciones hasta los cruces entre trenes.

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El Centro de Regulación y Control de Atocha dispone de 18 puestos de atención a la circulación ferroviaria, según las informaciones publicadas por El País y la Cadena SER. Desde estas instalaciones se supervisan los corredores Madrid-Sur y Madrid-Noroeste, además de prestar apoyo a otros centros de control.

Para desempeñar estas funciones, los centros utilizan una plataforma tecnológica denominada DaVinci, desarrollada por la propia Adif, que reúne en un mismo sistema información procedente de diferentes elementos de la infraestructura ferroviaria. Entre ellos se encuentran la señalización, las comunicaciones, el suministro de energía y los dispositivos de protección de los trenes. Así, los operadores pueden supervisar a distancia la situación del tráfico y detectar incidencias que afecten a la circulación.

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Ahora bien, los sindicatos vienen reclamando mejoras en sus duras condiciones de trabajo. En declaraciones a El País, el portavoz del sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), Pedro Poves, habló sobre la continua presión que reciben los trabajadores. Según el responsable, el número de puestos de responsables de circulación es el mismo que en 2019, antes de la liberalización de la alta velocidad: 18.

Según informa el citado medio, en el centro trabajan alrededor de un centenar de personas y permanece operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los trabajadores realizan turnos de ocho horas y disponen de diez minutos de descanso cada dos horas y media, siempre que exista personal disponible para sustituirlos. El Debate recogió el pasado 3 de septiembre quejas de los trabajadores de circulación e infraestructuras, que aseguraban llegar a trabajar doce horas al día y hasta cinco noches seguidas. “Y saliendo todos los días y volviendo a entrar el mismo; con una carga de trabajo brutal, porque tenemos muchísimos trenes, las infraestructuras están en muy malas condiciones, y los que están en los puestos de mando tienen que controlar trenes que a lo mejor están a 300 kilómetros, y ellos son los responsables de lo que pasa en el tren”, aseguró un portavoz.

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En tanto, las huelgas de maquinistas han coincidido con el accidente. Programada el 16 de octubre, el parón se convocó para este jueves 29. Ouigo ha cancelado todos sus trenes programados para el viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre, mientras que Renfe ha convocado dos jornadas de paro los días 10 y 12 de noviembre.