Unicaja gana 543 millones hasta septiembre, un 8,1% más, y anuncia un dividendo de 6,42 céntimos por acción

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Unicaja cerró los primeros nueve meses de 2026 con un beneficio neto atribuido de 543 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este viernes el banco al publicar su cuenta de resultados trimestral.

Los ingresos totales del banco en el periodo (margen bruto) fueron de 1.629 millones de euros, un 3,5% más. De esa cifra, los ingresos por intereses netos (margen de intereses) alcanzaron los 1.151 millones, un 3% más. Las comisiones netas avanzaron un 1,3%, hasta los 397 millones, mientras que el resultado de entidades mediante el método de participación se alzó un 3,4%, hasta los 82 millones.

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"La evolución del trimestre refleja la estabilidad de la capacidad de generación recurrente de ingresos de la entidad. El crecimiento del margen de intereses se fundamenta en los mayores ingresos financieros tanto de la inversión crediticia como de la cartera de renta fija. En conjunto, la diversificación de las fuentes de ingresos y la gestión activa del balance permiten sostener la evolución favorable del margen, absorbiendo el incremento del coste de los depósitos en un entorno de tipos de interés al alza", ha explicado la compañía.

En este contexto, el Consejo de Administración ha acordado abonar en efectivo un segundo dividendo de 6,42 céntimos por acción a cuenta de los resultados del presente ejercicio, cuyo pago está previsto para el 17 de diciembre de 2026.

La nueva retribución se suma a los 217 millones de euros que el banco ya saldó el pasado 24 de septiembre por un primer dividendo de 8,44 céntimos por acción. Así, los dos dividendos a cuenta de 2026 sumarán aproximadamente 382 millones de euros, un 126% más que los distribuidos a cuenta en el ejercicio anterior. En conjunto, la entidad espera destinar a sus accionistas el 95% del resultado neto consolidado de 2026, frente al 70% de 2025.

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