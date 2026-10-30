Así ha sido la visita de la reina Sonia de Noruega a Málaga: su fascinación por Picasso y un sentido homenaje a las víctimas del accidente de Toledo

La reina Sonia de Noruega en Málaga. (EFE)

Guardar

Málaga se convirtió este jueves en el escenario del primer viaje oficial al extranjero de la reina Sonia de Noruega tras el fallecimiento de su esposo, el rey Harald V, el pasado 28 de agosto. La monarca acudió a la capital de la Costa del Sol para inaugurar en el Museo Picasso de Málaga la esperada exposición Munch-Picasso, un ambicioso proyecto que establece por primera vez un diálogo artístico entre dos de las figuras más determinantes de la vanguardia europea.

La estancia de la soberana escandinava, ampliamente reconocida por su labor como coleccionista y creadora plástica tras 35 años como reina consorte, se produjo en una etapa de profunda reestructuración institucional para la Corona noruega. Tras la subida al trono de su hijo Haakon y la pérdida formal de su tratamiento de majestad, la madre del actual soberano continúa desempeñando un papel cultural primordial en un contexto complejo para la institución, marcado por la convalecencia médica de la reina Mette-Marit y la asunción de mayores responsabilidades por parte de la princesa heredera Ingrid Alexandra.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el perfil estrictamente artístico de la jornada quedó marcado por la consternación tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en la localidad de Urda, en la provincia de Toledo. Ante el luto que embarga al país y las condolencias enviadas por diversas casas reales europeas, la inauguración en la pinacoteca malagueña transformó su carácter festivo en un sobrio tributo a las víctimas, suprimiendo el cóctel y la cena de gala que estaban programados con motivo de la muestra.

Las palabras de la reina Sonia en Noruega

Con un vestido camisero largo de color negro complementado por una chaqueta blanca con encaje floral en las mangas y un discreto collar de perla. La reina Sonia presidió el acto de apertura al filo de las ocho de la tarde. Antes de dar paso a las intervenciones culturales, las autoridades y asistentes guardaron un riguroso minuto de silencio en el patio del palacio de Buenavista en señal de respeto a los fallecidos y sus familias.

PUBLICIDAD

Estos son los miembros de la familia real de Noruega

Durante su discurso, la reina quiso dedicar sus primeras palabras a la tragedia que sacudió la provincia de Toledo: “Permítanme, en primer lugar, decir que me entristeció profundamente enterarme del terrible accidente de tren ocurrido ayer cerca de Toledo”, afirmó con semblante solemne.

La monarca prosiguió trasladando su afecto a los damnificados: “Mis pensamientos están con todos aquellos que han perdido a seres queridos, con sus familias y amigos, y con todos los afectados por este trágico suceso. Quisiera expresar mi más sentido pésame y mis más sinceras condolencias a todos aquellos que están de luto en estos momentos difíciles”. Este pronunciamiento se sumó al pésame institucional emitido por su hijo, el rey Haakon, quien transmitió en nombre propio y del pueblo noruego su solidaridad al pueblo español y a la Corona.

PUBLICIDAD

La faceta más artística de Sonia

Acompañada por la ministra de Cultura e Igualdad de Noruega, Lubna Jaffery, la alcaldesa de Oslo, Anne Lindboe, y el nieto del pintor malagueño, Bernard Ruiz-Picasso, la reina recorrió las salas de una exposición comisariada por la historiadora Paloma Alarcó. La muestra, fruto del trabajo conjunto entre el Museo Picasso de Málaga, el Munchmuseet de Oslo y la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso (FABA), reúne más de un centenar de pinturas, dibujos y grabados abiertos al público hasta el 28 de febrero de 2027. Aunque Edvard Munch y Pablo Picasso nunca se conocieron personalmente —únicamente coincidieron sus creaciones en la exposición del Sonderbund de Colonia en 1912—, las obras confrontadas en dos plantas exploran paralelismos temáticos en torno a la pérdida, los ambientes nocturnos, la figura de la mujer y el desnudo.

Sonia de Noruega sigue pintando. (Casa Real Noruega)

Apoyándose en unas fichas amarillas que extrajo de su bolso, la reina Sonia destacó la influencia de ambos creadores en su propia trayectoria vital: “En Noruega aprendemos sobre Munch desde una edad temprana, y su arte ha sido un compañero constante a lo largo de toda mi vida, tanto en lo personal como en mi condición oficial. Picasso también ha entrado de vez en cuando en nuestro hogar y a lo mejor también a mi obra”, confesó con una sonrisa. Asimismo, rememoró sus tempranas inclinaciones artísticas: “Cuando era adolescente me fascinaba la forma que tenía Picasso de mostrar las caras de las personas. Cuando pintaba en mi casa, imitaba las formas que él tenía de ver y de mostrar la figura humana, con sus ángulos, sus posturas raras, sus rasgos faciales fragmentados y sus colores audaces. Seguro que había visto alguno de sus famosos retratos de Dora Maar”.

PUBLICIDAD

La reina concluyó con una anécdota sobre un jarrón de cerámica con forma de búho que adquirió con entusiasmo juvenil: “Por desgracia, vendí a este pajarito en una subasta, algo de lo que me arrepiento mucho, aunque los ingresos fueron para una buena causa”, subrayando que “las conversaciones más profundas no entienden de fronteras ni de generaciones”.