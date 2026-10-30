España

El Supremo estudia suspender también el voto de los hijos de nacionalizados por la ‘ley de nietos’

El tribunal concede tres días para presentar alegaciones sobre la petición de Iustitia Europa de extender las medidas cautelares a los electores del extranjero que adquirieron la nacionalidad española por opción

Cartel en la fachada del Consulado de España en Buenos Aires. (Matías Baglietto / Europa Press)
Cartel en la fachada del Consulado de España en Buenos Aires. (Matías Baglietto / Europa Press)
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El Tribunal Supremo estudia si suspender el derecho a voto de los hijos nacionalizados por la ley de nietos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Así lo ha notificado este viernes el alto tribunal, después de que el pasado 27 de octubre el partido antiglobalista Iustitia Europa solicitara ampliar las medidas cautelares que ya dejarán sin votar a 163.020 personas con nacionalidad española residentes en el extranjero que adquirieron la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática. La suspensión, acordada el pasado septiembre, afecta a quienes no hayan acreditado que descienden de españoles que sufrieron el exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación e identidad sexual.

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En una providencia fechada este 30 de octubre, a la que ha tenido acceso Infobae, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado adoptar de forma inmediata las medidas cautelarísimas solicitadas por la formación, pero ha abierto un trámite de audiencia de tres días para que las partes personadas presenten sus alegaciones. Iustitia Europea reclama que la medida que afecta a más de 163.000 nacionalizados se extienda también a los hijos mayores de edad de quienes adquirieron la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática o de la anterior Ley de Memoria Histórica.

El tribunal ha rechazado el recurso del Gobierno que reclamaba levantar la suspensión cautelar.

En este caso, la solicitud del partido se dirige a los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad por opción, es decir, que cumplen con ciertos requisitos de vínculo familiar con España, conforme dicta el Anexo III de Memoria Democrática. “La petición persigue que esos votos puedan ser recibidos y custodiados, pero que no se incorporen al escrutinio hasta que la Administración complete la comprobación individual correspondiente”, ha escrito en un comunicado el partido dirigido por Luis María Pardo.

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Más de 195.000 nacionalidades concedidas

Según los datos administrativos recogidos en la solicitud de Iustitia Europa, a 31 de julio de 2026 se habían practicado 189.678 inscripciones de nacionalidad por esta vía. La cifra ascendía a 195.872 nacionalidades concedidas a finales de agosto, a las que se sumaban otras 134.405 solicitudes aprobadas pendientes de inscripción.

La petición tiene su origen en la decisión adoptada por el Tribunal Supremo el pasado 8 de septiembre, cuando acordó suspender cautelarmente determinados efectos electorales de las inscripciones de españoles nacionalizados al amparo de la ley de nietos.

Ahora, y con las elecciones generales del 29 de noviembre cada vez más cerca, la Sala ha rechazado adoptar las medidas cautelarísimas solicitadas inaudita parte —que permiten al tribunal resolver inicialmente sin escuchar a las demás partes cuando aprecia una especial urgencia—. Sin embargo, el Alto Tribunal ha optado por abrir un trámite de audiencia y conceder un plazo de tres días, contados desde la notificación de la providencia, para que las partes expongan sus argumentos.

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