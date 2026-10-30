Óscar Puente está “valorando” cortar la línea Madrid-Barcelona hasta que termine su remodelación: “No tengo duda de que habrá contestación”

Óscar Puente, ministro de Transportes, este viernes en rueda de prensa. (EFE/JJ Guillén)

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Óscar Puente no descarta el corte de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona hasta el fin de las obras. “No le oculto que esta es ahora mismo una de las cosas que estamos valorando”, ha respondido este viernes en rueda de prensa. El ministro de Transportes ha comparecido en rueda de prensa para ofrecer una cronología de los hechos que derivaron en el accidente de Urda y justificar su continuidad en el cargo, ya que ha afirmado que ni piensa dimitir ni Pedro Sánchez le ha pedido que lo haga.

“Pero no por una razón de seguridad sino por múltiples razones”, ha continuado Puente sobre la Madrid-Barcelona (Madrid-Guadalajara-Calatayud-Zaragoza-Lleida-Tarragona-Barcelona). Ha explicado que cuando Alemania emprende la renovación de una línea, “priva del servicio a los usuarios” hasta su conclusión, y que el modelo español “es opuesto y prima la prestación del servicio”. “Con la consecuencia -ha añadido- de que la fiabilidad, la puntualidad, la seguridad yo creo que no, se ven afectadas”.

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El ministro de Transportes no se plantea dimitir y asegura que Pedro Sánchez tampoco le ha pedido que lo haga.

“Es algo que nos estamos planteando, no lo oculto. No tengo ninguna duda de que si tomamos la decisión de seguir el modelo alemán habrá contestación, pero yo no sé si en esas circunstancias es la fórmula más prudente”, ha considerado el ministro, que ha estimado que las obras pasarían de prolongarse durante cinco años “a menos de 24 meses o 12 meses en condiciones normales”. Ha admitido por ejemplo que el tramo Madrid-Calatayud “está en unas condiciones francamente mejorables”.

El LZB se ha caído 170 veces este año

En su comparecencia, Puente ha informado de que el sistema de seguridad LZB se ha caído hasta 170 veces este año, una cifra que, según ha dicho, está “dentro de la normalidad” del funcionamiento ferroviario. El ministro ha reconocido que el dato puede llamar la atención, pero ha remarcado que se ajusta a los parámetros habituales en Europa y a cifras “muy estables” de los últimos seis o siete años. Ha agregado que incluso se ubica por debajo de la media registrada en los dos años previos.

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Óscar Puente, ministro de Transportes, este viernes en rueda de prensa. (EFE/JJ Guillén)

“Quiero que entiendan que los sistemas de seguridad, se llamen LZB o ERTMS, no están en el aire, utilizan soportes físicos para su comunicación, soportes físicos que se encuentran tanto en la infraestructura como en los trenes, como material embarcado, y esos soportes físicos fallan”, ha explicado. Del total de 170 incidencias, el 75% obedece a circunstancias “completamente ajenas al propio sistema”, entre ellas actos de vandalismo, robos de cable o condiciones climatológicas adversas.

El ministro ha distinguido entre una caída del sistema y una falla. Según ha precisado, en el caso del accidente el sistema no falló: se cayó, lo que provocó la detención automática de todos los trenes. “Lo que sucedió es que el sistema tuvo un problema con las comunicaciones y lo que hizo fue actuar y bloquear el tráfico de manera inmediata para evitar riesgos en la seguridad. Es decir, el LZB o el ERTMS, si no está funcionando bien, se para y garantiza la seguridad total de la circulación”.

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