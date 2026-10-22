Bankinter gana 900 millones de euros hasta septiembre, un 11% más

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Bankinter obtuvo un beneficio neto atribuido de 900,67 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un alza del 10,99% más en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado este jueves en un comunicado la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

"El Grupo Bankinter mantiene al cierre del tercer trimestre del año una sólida evolución de sus resultados, apoyada en el crecimiento de la actividad con clientes, la diversificación de los ingresos y una gestión disciplinada del negocio. La capacidad de combinar crecimiento rentable y fortaleza financiera permite al Grupo seguir generando valor para los accionistas en un contexto de mercado especialmente exigente", ha explicado la firma comandada por Gloria Ortiz.

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El margen de intereses durante los nueve primeros meses del año registró una mejora del 5,68%, hasta los 1.761 millones de euros, apoyado en unos "mayores volúmenes de negocio y una buena gestión de los diferenciales", tal y como ha precisado la entidad financiera. De su lado, el margen bruto, que agrupa la totalidad de los ingresos, se elevó un 6,49% interanual, hasta los 2.397 millones de euros, impulsado por impulsado por las buenas cifras de la línea de comisiones.

De este modo, las comisiones netas, las percibidas por los diferentes negocios y actividades menos las pagadas a los socios de la Red de Agentes y de Banca Partner, suman 650,73 millones de euros y representan un 12,86% más que a la misma fecha del año pasado.

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