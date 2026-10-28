Las empresas buscan trabajadores para la transición energética, sin éxito: España mantiene a más de 800.000 mayores de 50 en paro y sin formación en sostenibilidad. (Montaje Infobae con imágenes de Canva)

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La transición energética está empezando a entrar en el mercado laboral español, y las empresas —que, en algunos casos, ya han invertido partidas millonarias en descarbonización— buscan cada vez más trabajadores capacitados para desarrollar empleo verde. Pero las compañías no están encontrando tanta mano de obra como creían por culpa de la falta de relevo generacional, aunque sí existan empleados. Y es que el último estudio Activa la experiencia. Oportunidades de empleo y emprendimiento sénior en la economía verde elaborado por Savia, alerta de que miles de profesionales sénior experimentados están atrapados en el desempleo de larga duración por culpa de los prejuicios por su edad.

Nuestro país ha pisado el acelerador en la implementación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030), la hoja de ruta destinada a transformar el modelo productivo y alcanzar la neutralidad climática. Un plan que prevé movilizar más de 300.000 millones de euros de inversión hasta el final de la década, impulsando sectores como las energías renovables, la eficiencia energética, la rehabilitación de edificios y la movilidad sostenible.

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Según las proyecciones del plan, esta inyección económica tiene la capacidad de generar un incremento anual de entre 362.000 y 560.000 empleos de aquí a 2030. Pero el despliegue de las infraestructuras verdes está chocando con que no encuentran perfiles cualificados. Según el estudio Desajuste de Talento de ManpowerGroup, el 80% de las compañías del sector de Energía y Suministros en España dice tener serias dificultades para cubrir sus vacantes, especialmente en áreas de producción, ingeniería y gestión técnica.

Más de 800.000 trabajadores séniors relegados

Al mismo tiempo, nuestro país cuenta con una bolsa de experiencia desaprovechada. Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) señalan que en España hay 825.500 personas mayores de 50 años desempleadas, lo que supone el 30% del total de parados del país. Y más grave es que 403.200 de estos profesionales (el 49%) sufren desempleo de larga duración, ya que llevan más de 12 meses buscando trabajo sin éxito.

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Mientras los municipios con centrales nucleares reciben fondos por su impacto, la mayor parte de la energía renovable se genera en zonas rurales que no reciben compensación.

Este colectivo no responde al estereotipo de trabajadores obsoletos. El análisis de Savia revela que el 70% de los desempleados sénior encuestados cuenta con estudios superiores (licenciaturas, másteres o doctorados) y trayectorias consolidadas en puestos técnicos y mandos intermedios. Se trata de un capital humano dotado de capacidad de gestión, liderazgo y resolución de problemas complejos, cualidades determinantes para la competitividad económica.

El 99% de los sénior en paro está dispuesto a recualificarse

¿Por qué no conectan ambas necesidades? El principal obstáculo es la cultura y la organización. El 71% de los profesionales sénior identifica la discriminación por edad (edadismo) como la principal barrera en los procesos de selección, donde los sesgos empresariales asumen de forma infundada una menor adaptabilidad o un coste salarial inasumible.

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Y a esto se le suma una brecha en la oferta formativa. El estudio Activa la experiencia aclara que el 99% de los sénior desempleados afirma estar dispuesto a recualificarse, y el 93% tiene interés por trabajar en la economía verde. Sin embargo, solo un 3% ha conseguido acceder a formación específica en sostenibilidad. La falta de programas públicos adaptados a los ritmos y perfiles de los mayores de 50 años impide consolidar la reconversión de este colectivo hacia los sectores en expansión.

Dos trabajadores en un parque eólico. (Europa Press/Fundación Endesa)

Empleos de rápida reconversión

Además, los expertos del sector insisten en que la experiencia acumulada constituye un activo estratégico que marca la diferencia. El informe identifica varias profesiones de reconversión rápida (quick wins) donde la transferencia de competencias sénior es casi inmediata:

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Formación y docencia ambiental : un 41% de los profesionales muestra interés por transferir su saber hacer a empresas y centros de capacitación.

Consultoría ESG y cumplimiento normativo : el 40% de los perfiles con bagaje jurídico o de gestión puede adaptarse con agilidad a la auditoría de sostenibilidad.

Gestión de proyectos de rehabilitación energética : un 32% de los perfiles procedentes de la edificación o la ingeniería cuenta con alta empleabilidad para coordinar obras de eficiencia.

Coordinación de operaciones en economía circular: el 28% de los técnicos con experiencia logística puede asumir la supervisión de procesos de reciclaje y residuos.