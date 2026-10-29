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Eurovisión 2027 confirma 36 países y da más tiempo a España para decidir su regreso: RTVE tiene hasta diciembre

La UER mantiene abierta la puerta a la participación española pese a la retirada de 2026 por la presencia de Israel

Logotipo del Festival de Eurovisión 2026. (REUTERS/Lisa Leutner)
Logotipo del Festival de Eurovisión 2026. (REUTERS/Lisa Leutner)
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Eurovisión 2027 ya tiene una primera lista de participantes, pero todavía deja una incógnita por resolver: la presencia de España. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha anunciado este miércoles 28 de octubre los 36 países que competirán en la próxima edición, que se celebrará en Burgas (Bulgaria).

Sin embargo, el listado no es definitivo. El organismo ha concedido a RTVE y a la televisión pública de Eslovenia, RTVSLO, una prórroga extraordinaria hasta diciembre para que comuniquen si regresarán al certamen.

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La decisión llega después de que ambas emisoras se retiraran de Eurovisión 2026 como protesta por la continuidad de Israel en el concurso. Su ausencia en la próxima edición todavía no está cerrada, aunque España continúa sin figurar entre los países confirmados. La UER ha explicado que ambas radiotelevisiones necesitan más tiempo para resolver una cuestión que sigue generando debate y que podría marcar el rumbo de la competición.

España mantiene en el aire su participación en Eurovisión 2027

La situación de RTVE continúa sin resolverse oficialmente. El pasado 22 de septiembre, el presidente de la corporación, José Pablo López, anunció que propondría al Consejo de Administración mantener la retirada de España mientras Israel siguiera participando en el festival. No obstante, esa postura todavía no se ha sometido a votación, por lo que no existe una resolución definitiva sobre la presencia española en Burgas.

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El presidente del Consejo de Administración de RTVE, José Pablo López. (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo de Administración de RTVE, José Pablo López. (EUROPA PRESS)

La cuestión tampoco se abordó en la reunión del Consejo de Administración celebrada el 15 de octubre. Por ahora, no se ha fijado una fecha para debatir y votar la propuesta, de modo que el futuro de España en Eurovisión continúa pendiente de una decisión interna.

El principal obstáculo sigue siendo la participación de Israel y de su radiotelevisión pública, KAN. RTVE considera insuficientes los cambios introducidos por la UER en las normas del concurso y la desaparición del patrocinio de la empresa israelí Moroccanoil, pese a que reconoce que se han producido avances en las negociaciones. La corporación mantiene que estas medidas no resuelven el problema de fondo.

El plazo concedido hasta diciembre permite a España estudiar sus opciones antes de que se cierre la relación definitiva de participantes. La decisión de RTVE determinará si el festival recupera a uno de sus países históricos o si la ausencia española se prolonga una edición más.

Canadá debuta y Macedonia del Norte regresa al festival

Mientras España y Eslovenia apuran el plazo, Eurovisión 2027 cuenta ya con 36 países confirmados. Entre las novedades destaca la incorporación de Canadá, que participará por primera vez en el certamen, así como el regreso de Macedonia del Norte después de cuatro años de ausencia.

En el lado contrario se encuentra República Checa, que no estará en Burgas por motivos presupuestarios. Su radiotelevisión pública, Česká televize, anunció que no participaría ni emitiría la próxima edición debido a las dificultades económicas. La lista provisional incluye, entre otros, a Portugal, Suecia, Ucrania, Australia, Grecia, Suiza y Noruega, además de Israel.

Chanel representando a España en Eurovisión 2022 (Europa Press)
Chanel representando a España en Eurovisión 2022 (Europa Press)

La cifra actual supera en un participante los 35 países que compitieron en Viena en 2026. Aun así, el número podría aumentar si España y Eslovenia confirman finalmente su regreso antes de que termine el plazo extraordinario.

Las fechas de Eurovisión 2027 en Burgas

La próxima edición se celebrará en el Arena Burgas, en Bulgaria. Las semifinales están previstas para los días 11 y 13 de mayo, mientras que la gran final tendrá lugar el sábado 15 de mayo de 2027.

Francia, Alemania, Italia y Reino Unido conservarán su pase directo a la final como integrantes del Big Four, junto con Bulgaria por su condición de país anfitrión.

Hasta diciembre, por tanto, la participación española seguirá siendo una de las grandes incógnitas del concurso. RTVE deberá decidir si mantiene su protesta por la presencia de Israel o si finalmente vuelve a competir en un festival cuya lista de candidatos ya ha empezado a tomar forma.

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