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Eurovisión reacciona ante la posibilidad de que RTVE no participe en el festival en 2027: “Nos decepcionaría que España no nos acompañara”

Las declaraciones del presidente de RTVE han provocado la respuesta de la UER, que ha defendido sus reformas

Chanel representando a España en Eurovisión 2022 (Europa Press)
Chanel representando a España en Eurovisión 2022 (Europa Press)
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RTVE plantea que España mantenga su retirada de Eurovisión en 2027 mientras Israel siga representado por la radiotelevisión pública KAN, una condición que la Unión Europea de Radiodifusión no ha aceptado pese a las modificaciones introducidas en las reglas del certamen. Martin Green, director del certamen, ha respondido este martes a las declaraciones de José Pablo López mediante un comunicado publicado en la web oficial de Eurovisión.

“Hemos visto los comentarios de hoy del presidente de RTVE, recomendando que España no regrese al festival de Eurovisión en 2027. Respetamos el proceso de RTVE y esperaremos a la decisión final de su Consejo de Administración”, ha señalado. La organización sostiene que, según su criterio, ha atendido durante el último año las inquietudes expresadas por sus emisoras asociadas. El Grupo de Referencia, órgano de gobierno del festival, ha aprobado cambios que la entidad califica de relevantes.

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Por el momento, la propuesta de José Pablo López deberá someterse al Consejo de Administración de RTVE, que adoptará la decisión definitiva como ya hizo para 2026. Eurovisión ha lamentado la iniciativa, ha recordado que la corporación española participa desde 1961 y ha expresado su deseo de que regrese al festival previsto en Bulgaria.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado este martes que va a proponer al Consejo de Administración de RTVE mantener la suspensión de la participación de España en Eurovisión para la edición de 2027. (Fuente: Senado)

La UER contesta a RTVE

Entre las medidas anunciadas figuran mayores garantías frente a influencias externas indebidas y la promoción, límites de voto más estrictos, la vuelta de los jurados profesionales a las semifinales y jurados más amplios y diversos. El reglamento también incorpora medidas reforzadas para la votación y otros mecanismos dirigidos a asegurar un entorno seguro y protegido durante el festival.

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Eurovisión considera que esas reformas responden a las demandas planteadas por sus miembros, por lo que no entiende que el presidente de RTVE haya recomendado la no participación española. Green ha expresado su pesar por esa posibilidad: “Lamentamos que, a pesar de estos cambios, vaya a formularse una recomendación para que RTVE no participe en el festival del próximo año”.

El director del concurso ha destacado la trayectoria de la corporación pública española dentro del evento. “RTVE forma parte del Festival de Eurovisión desde 1961 y valoramos su larga contribución al certamen. Nos decepcionaría que España no nos acompañara en Bulgaria y esperamos volver a ver a RTVE en el Festival en el futuro”, ha añadido.

Martin Green, presidente de Eurovisión (Grosby)
Martin Green, presidente de Eurovisión (Grosby)

España podría no volver a Eurovisión

La posición de la corporación se ha mantenido después del boicot iniciado en 2026. José Pablo López comunicó su propuesta durante una comparecencia ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE, tras una pregunta de Francisco Sierra Caballero, diputado de Sumar, cuyo partido había pedido mantener la ausencia española.

López atribuyó a la presión ejercida por la cadena, junto a otros operadores públicos, parte de las reformas anunciadas por la organización. Según ha explicado, las negociaciones han buscado endurecer la gobernanza, sancionar de forma efectiva los intentos de instrumentalización política y garantizar la neutralidad de los patrocinios y del propio festival. El presidente de la corporación ha precisado que esos avances no satisfacen todos los objetivos de RTVE.

José Pablo López y Martin Green, en montaje de 'Infobae'. (Fotos: Europa Press/UER)
José Pablo López y Martin Green, en montaje de 'Infobae'. (Fotos: Europa Press/UER)

“No voy a maquillar la realidad con eufemismos. Somos plenamente conscientes de que no se han conseguido todos los objetivos”, dijo. Para López, la continuidad de KAN en la organización del concurso mantiene abierta una cuestión ética. “Resulta profundamente doloroso que, a pesar de todo, y en esta situación que se sigue viviendo en Gaza, la radiotelevisión pública de Israel vaya a seguir participando en la organización”. La UER, ha sostenido, conserva “una evidente asignatura pendiente en el terreno ético”. La propuesta de mantener suspendida la participación española en la edición de 2027 quedará finalmente en manos del Consejo de Administración de RTVE.

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