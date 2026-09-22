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El presidente de RTVE propone que España permanezca fuera de Eurovisión 2027 por la participación de Israel

El presidente del ente público, José Pablo López, ha anunciado que propondrá al Consejo de Administración de la Corporación mantener la suspensión de la participación española en la edición de 2027

Melody en Eurovisión 2025 (UER)
Melody en Eurovisión 2025 (UER)
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España podría encadenar dos años consecutivos fuera de Eurovisión. El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado este martes 22 de septiembre que propondrá al Consejo de Administración de la Corporación mantener la suspensión de la participación española en la edición de 2027. La decisión está vinculada a una de las condiciones que RTVE había establecido para regresar al certamen: que la radiotelevisión pública israelí, KAN, dejara de formar parte de la organización.

El anuncio se ha producido durante la comparecencia de López en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de RTVE, después de que el diputado de Sumar Francisco Sierra Caballero preguntara por la posición de la Corporación ante la situación en Gaza y reclamara continuidad al boicot iniciado en 2026. Europa Press ha confirmado el anuncio realizado por el presidente de RTVE.

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López ha defendido que la Corporación ha mantenido durante los últimos meses una posición activa dentro de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organismo responsable del festival. Según ha explicado, RTVE ha trabajado junto a otros operadores públicos para introducir cambios en las reglas de gobernanza, limitar posibles usos políticos del certamen y reforzar la neutralidad de sus mecanismos.

El presidente de RTVE, José Pablo López, ha anunciado este martes que va a proponer al Consejo de Administración de RTVE mantener la suspensión de la participación de España en Eurovisión para la edición de 2027. (Fuente: Senado)

“Durante todo este año hemos liderado de manera activa -junto con otros operadores públicos- una exigencia de regeneración ética dentro de la propia organización de la UER. Hemos negociado para que se endurezcan las reglas de gobernanza, se penalice de forma real cualquier intento de instrumentalización política y se garantice la estricta neutralidad de los patrocinio y del propio festival. Esto son cuestiones que se han conseguido gracias a la negociación del grupo de RTVE”, ha afirmado. Sin embargo, el presidente del ente público ha reconocido que las negociaciones no han dado respuesta a todas las demandas planteadas.

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“No voy a maquillar la realidad con eufemismos. Somos plenamente conscientes de que no se han conseguido todos los objetivos”, ha señalado. López ha considerado especialmente relevante que KAN vaya a continuar vinculada al festival y ha definido esta situación como una “evidente asignatura pendiente en el terreno ético”.

Algunos cambios, pero sin acuerdo sobre Israel

Durante los últimos meses, la UER sí ha introducido modificaciones relacionadas con el funcionamiento del concurso. Entre ellas figura el cambio de las normas sobre la organización del festival: a partir de ahora, la victoria de un país no implicará necesariamente que deba acoger la siguiente edición si existen circunstancias que puedan comprometer la seguridad o la celebración del evento.

Estos cambios se suman a otras medidas que RTVE considera avances en materia de gobernanza y neutralidad. Sin embargo, para la Corporación española continúa sin resolverse la cuestión que provocó su salida del certamen de 2026: la presencia de Israel. “Resulta profundamente doloroso que a pesar de todo, y en esta situación que se sigue viviendo en Gaza, la radiotelevisión pública de Israel vaya a seguir participando en la organización. No hacemos una evaluación complaciente, constatamos que hay avances técnicos, pero también una evidente asignatura pendiente en el terreno ético”, ha indicado José Pablo López.

Ahora, la propuesta de López será prolongar esa situación durante un año más. “Voy a proponer al Consejo de Administración de RTVE mantener la suspensión de nuestra participación en Eurovisión para la edición de 2027”, ha anunciado. La última palabra corresponderá al Consejo de Administración, que deberá pronunciarse sobre la propuesta del presidente de la Corporación. En 2025, este mismo órgano aprobó la retirada española para 2026 si Israel seguía formando parte del concurso.

Manifestantes propalestinos llevan a cabo una protesta frente a la oficina del Taoiseach (primer ministro) en la sede del Gobierno, en Dublín, Irlanda, el 11 de septiembre de 2025. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)
Manifestantes propalestinos llevan a cabo una protesta frente a la oficina del Taoiseach (primer ministro) en la sede del Gobierno, en Dublín, Irlanda, el 11 de septiembre de 2025. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

España no sería el único país que mantendría su ausencia en 2027. Irlanda confirmó la semana pasada que no participará ni retransmitirá el certamen, después de haberse retirado también de la edición de 2026. La televisión pública irlandesa explicó que su postura sobre la participación israelí se mantiene sin cambios.

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