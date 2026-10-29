Los peores accidentes de tren de Europa en los últimos 20 años: del descarrilamiento en Galicia al choque entre un autobús y un tren en Ucrania

Accidente en el valle de Tempe, en Grecia, en el año 1013. (Europa Press)

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El accidente de tren de Urda es uno de los más graves y mortales que han vivido España y Europa en los últimos 20 años de historia. El choque entre un AVE de Renfe y un Iryo en la mañana del miércoles ha dejado, según las últimas cifras, 69 fallecidos y más de 100 heridos.

Las causas aún deben dilucidarse a nivel judicial, pero las primeras investigaciones apuntan a tres fallos: una caída del sistema de seguridad LZB, una orden errónea desde el centro de control de Atocha, que pidió al maquinista de Renfe reanudar la marcha; y la imposibilidad de la maquinista de Iryo de arrancar.

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Nueve meses después del accidente de Adamuz, dos trenes han chocado en la provincia de Toledo y han dejado cerca de 70 muertos, por el momento.

El accidente ha ocurrido tan solo nueve meses después del alcance entre dos trenes en Adamuz, también entre Renfe e Iryo, que dejó 46 víctimas mortales y cientos de heridos; y ha reavivado el recuerdo de los mayores siniestros ferroviarios registrados en Europa.

Angrois, 2013

Accidente del Alvia en Angrois. (Europa Press)

El 24 de julio de 2013, el tren Alvia 04155 descarriló y se estrelló contra un muro poco antes de llegar a la estación de Santiago de Compostela, en el barrio de Angrois. El convoy circulaba a 179 km/h en una curva limitada a 80 km/h, lo que provocó el accidente. En total, 80 personas perdieron la vida y más de 140 resultaron heridas.

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La investigación detectó una falta de atención del conductor, que hablaba por teléfono con el controlador segundos antes del descarrilamiento. En 2024, tanto el conductor como un antiguo responsable de la red ferroviaria española fueron condenados a dos años y medio de cárcel por este accidente. Es, a día de hoy, el siniestro más mortífero de la historia reciente de España.

Tempe (Grecia), 2023

Accidenteen el valle de Tempe, en Grecia, 2023. (Europa Press)

El 28 de febrero, poco antes de la medianoche, un tren de pasajeros que cubría la ruta entre Atenas y Tesalónica chocó frontalmente con un convoy de mercancías a 350 kilómetros al norte de la capital. La colisión causó 57 muertos, muchos de ellos estudiantes que regresaban de un fin de semana largo, y 180 heridos.

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Los dos trenes circularon por la misma vía durante 19 minutos sin que saltara ningún sistema de alarma. El juicio contra 36 presuntos responsables, entre ellos directivos ferroviarios y el jefe de estación que estaba de servicio aquella noche, se abrió el 23 de marzo y continúa en curso. Los acusados se enfrentan a penas que pueden alcanzar la cadena perpetua.

Podgorica (Montenegro), 2006

El 23 de enero, un tren abarrotado descarriló a 15 kilómetros de Podgorica. Al menos 47 personas murieron y 234 resultaron heridas.

Marganets (Ucrania), 2010

El choque entre un tren y un autobús en Marganets, en el centro-este de Ucrania, provocó 45 muertes el 12 de octubre de 2010. La locomotora circulaba sin vagones y a gran velocidad y arrolló al autobús de pasajeros, arrastrándolo unos 200 metros.

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Las autoridades responsabilizaron al conductor del vehículo, que murió en el accidente, por atravesar un paso a nivel con el semáforo en rojo pese a las advertencias de los pasajeros.

Adamuz, 2026

Personal de emergencia trabaja junto a uno de los trenes involucrados en el accidente, cerca de Adamuz, en Córdoba, España. 19 de enero. (REUTERS/Susana Vera)

El accidente del 18 de enero en la provincia de Córdoba entra también entre los más graves de los últimos 20 años en el Viejo Continente. El siniestro se produjo tras el descarrilamiento de un tren Iryo, que cubría la línea Madrid-Málaga. Sus vagones invadieron la vía contraria, por donde circulaba un tren Alvia de Renfe en dirección a Huelva. La colisión entre los dos trenes provocó 46 víctimas mortales y 292 heridos.

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