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Países Bajos renuncia a Eurovisión 2027 por Israel y la falta de consenso entre sus cadenas públicas

La presidenta del Consejo de Administración de la corporación, Jet de Ranitz, ha reconocido que, aunque habían considerado posible el regreso, no han llegado a un acuerdo para encontrar una solución aceptable

Joost Klein, candidato de Países Bajos en Eurovisión 2024, expulsado tras un encontronazo con una camarógrafa del concurso. (EFE/EPA/Ida Marie Odgaard DENMARK OUT).
Joost Klein, candidato de Países Bajos en Eurovisión 2024, expulsado tras un encontronazo con una camarógrafa del concurso. (EFE/EPA/Ida Marie Odgaard DENMARK OUT).
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Países Bajos tampoco estará presente en Eurovisión 2027. La radiotelevisión pública neerlandesa, NPO, ha anunciado este martes que no enviará ningún representante a la próxima edición del certamen, después de constatar que no existe suficiente apoyo interno para organizar su participación. La controversia por la presencia de Israel, en plena ofensiva militar en Gaza, ha terminado inclinando la balanza hacia la retirada, en un nuevo revés para el concurso musical europeo.

La decisión supone otro cambio de rumbo en la postura neerlandesa. En agosto, AVROTROS, la emisora que tradicionalmente se encargaba de elegir al representante del país y retransmitir el festival, comunicó que no participaría en 2027. La cadena argumentó que las circunstancias habían puesto en cuestión la neutralidad del evento. Sin embargo, un mes después, la NPO decidió asumir la responsabilidad de preparar una candidatura alternativa, una iniciativa que no logró reunir el respaldo necesario.

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La presidenta del Consejo de Administración de la corporación, Jet de Ranitz, ha reconocido que inicialmente habían considerado posible el regreso, pero que las conversaciones con las distintas emisoras no han permitido encontrar una solución aceptable. A su juicio, las circunstancias actuales aconsejan aplazar la decisión de volver a competir: “Debemos concluir que, por el momento, es demasiado pronto para participar en el Festival de la Canción de Eurovisión en 2027″.

Jurre Bosman, director de Medios de la NPO, también ha señalado que la participación israelí provoca reacciones muy distintas en la sociedad neerlandesa y alimenta un debate que ha terminado trasladándose al propio sistema público de radiodifusión. La corporación ha decidido detener los preparativos, aunque mantendrá el diálogo con la Unión Europea de Radiodifusión (UER), responsable de organizar Eurovisión.

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Dara, de Bulgaria, asiste a una conferencia de prensa con el trofeo tras ganar la gran final de la 70.ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión en Viena. (Foto AP/Martin Meissner, archivo)
Dara, de Bulgaria, asiste a una conferencia de prensa con el trofeo tras ganar la gran final de la 70.ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión en Viena. (Foto AP/Martin Meissner, archivo)

La oposición interna, clave en la decisión

La retirada llega después de semanas de presión dentro de los medios públicos del país. A mediados de octubre, alrededor de 400 trabajadores firmaron una carta dirigida a la dirección de la NPO para pedir que Países Bajos no regresara al concurso mientras Israel siguiera participando. El documento, titulado “No es mi Eurovisión”, cuestionaba tanto la presencia israelí como el procedimiento utilizado para intentar recuperar la plaza neerlandesa.

Los firmantes consideraban que la participación en un espectáculo televisivo no debía anteponerse a la gravedad de la situación humanitaria en Gaza. También criticaron que una decisión con tanta repercusión social se hubiera impulsado sin consultar suficientemente a las emisoras y a sus empleados.

'La hora de La 1' cuenta la retirada de España de Eurovisión. (RTVE)

Finalmente, la dirección ha reconocido que no cuenta con el respaldo necesario para enviar a un artista y a su equipo. Bosman defendió que la candidatura solo debería salir adelante si dispone del apoyo pleno de una o varias radiotelevisiones públicas. “Dada la sensibilidad que rodea a los temas actualmente en juego, hemos decidido dar un paso atrás por ahora”, ha añadido De Ranitz. El anuncio confirma así que la división no se limita a la opinión pública, sino que también afecta a las instituciones encargadas de mantener la presencia del país en el festival.

La edición de 2027 está prevista para el 15 de mayo en Burgas, Bulgaria, que acogerá por primera vez el festival tras la victoria de Dara con Bangaranga en Viena. Pese a no presentar candidatura, al igual que España e Irlanda, Países Bajos sí mantendrá la emisión del certamen a través de sus canales públicos: NOS retransmitirá las dos semifinales y la final con comentarios en neerlandés.

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