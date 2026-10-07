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Eurovisión 2027 suma un nuevo revés: República Checa se retira por problemas económicos

La televisión pública checa ha decidido no participar ni retransmitir el festival por los elevados costes

Aiko representante de República Checa en Eurovisión 2024. (REUTERS/Leonhard Foeger)
Aiko representante de República Checa en Eurovisión 2024. (REUTERS/Leonhard Foeger)
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Eurovisión 2027 suma un nuevo contratiempo. República Checa no participará en la próxima edición del festival, que se celebrará en la ciudad búlgara de Burgas, después de que su televisión pública haya decidido retirarse por motivos económicos. La noticia supone una nueva baja para un certamen que afronta meses de incertidumbre por las restricciones presupuestarias de algunas radiotelevisiones y, al mismo tiempo, por las discrepancias políticas en torno a la participación de Israel.

La decisión de Česká televize, la radiotelevisión pública checa, ha sido confirmada por Martin Green, director de Eurovisión, quien ha expresado su comprensión ante las dificultades económicas que atraviesan algunas de las cadenas miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). “Entendemos perfectamente que las radiotelevisiones tienen que tomar decisiones difíciles y somos conscientes de los graves desafíos a los que se enfrentan muchos de nuestros miembros”, ha señalado en un comunicado.

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'La hora de La 1' cuenta la retirada de España de Eurovisión. (RTVE)

La cadena checa no solo renunciará a enviar representante al concurso, sino que tampoco adquirirá los derechos para retransmitirlo. Detrás de la decisión están los ajustes presupuestarios que atraviesa la corporación y los costes asociados a una participación en Eurovisión, que van desde la selección y preparación del artista hasta la producción, los desplazamientos, la promoción internacional y la propia emisión del espectáculo.

República Checa se suma a una lista de bajas e incertidumbres

La salida de República Checa llega en un momento especialmente delicado para Eurovisión. A las dificultades económicas se suma el debate que desde hace meses genera la presencia de Israel en el concurso. Varias televisiones públicas europeas han cuestionado su participación y algunas han optado directamente por apartarse del festival.

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Irlanda ya ha confirmado que mantendrá su boicot en 2027. La radiotelevisión pública irlandesa considera que la situación humanitaria en Gaza continúa siendo incompatible con su presencia en el certamen y, por el momento, no tiene previsto regresar.

También existen dudas alrededor de Islandia. La radiotelevisión pública RÚV continúa debatiendo su postura y una mayoría de su junta directiva se ha mostrado favorable a mantener el boicot mientras Israel siga participando. Sin embargo, la decisión definitiva todavía no se ha comunicado.

España se encuentra igualmente pendiente de tomar una decisión. Será el consejo de administración de RTVE el encargado de determinar si el país participa finalmente en Eurovisión 2027. La posición española se ha visto condicionada por el debate sobre la presencia de Israel y por la situación en Palestina, aunque todavía no existe una confirmación definitiva sobre la candidatura española.

Dara, de Bulgaria, asiste a una conferencia de prensa con el trofeo. (Foto AP/Martin Meissner, archivo)
Dara, de Bulgaria, asiste a una conferencia de prensa con el trofeo. (Foto AP/Martin Meissner, archivo)

Frente a las retiradas y las dudas, otros países han optado por regresar. Es el caso de Países Bajos, cuya televisión AVROTROS había abandonado el festival por sus discrepancias relacionadas con Israel. Finalmente, la radiotelevisión pública NPO asumirá la candidatura neerlandesa para garantizar que el país vuelva a estar presente en Bulgaria.

En paralelo a este complicado escenario, la Unión Europea de Radiodifusión ha introducido cambios en la organización del certamen con el objetivo de evitar que Eurovisión se celebre en países considerados en conflicto o “geopolíticamente sensibles”. Las modificaciones llegan después de que España, Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda se retiraran de la pasada edición como protesta por la participación de Israel.

La intención de la UER es que estas modificaciones permitan recuperar a algunos de los países que decidieron abandonar el concurso. De momento, Países Bajos ya ha confirmado su regreso, mientras que Irlanda e Irlanda mantienen su decisión de no participar y Islandia continúan valorando qué camino seguir.

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