Quiénes son los 18 concursantes del Benidorm Fest 2027: Andrés Koi, la compositora de ‘Superestrella’, Merche o la ‘Potra Salvaje’

Merche y Andrés Koi, concursantes del Benidorm Fest 2027 (RTVE / Europa Press)

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RTVE ha presentado este miércoles a los 18 artistas que competirán en el Benidorm Fest 2027, la sexta edición del certamen musical que nació para seleccionar al representante español para Eurovisión. Con la rueda de prensa presentada por María Eizaguirre desde Prado del Rey se pone fin a semanas de especulación en torno a un cartel elegido entre cerca de mil solicitudes.

Desde su creación, el Benidorm Fest se consolidó como la plataforma de RTVE para destapar nuevos talentos de la música española, así como de otros con mayor recorrido, y coronó en ediciones pasadas a artistas como Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody, además del dúo Tony Grox y Lucycalys, ganadores de la última edición.

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El anuncio de los participantes llega en un momento de incertidumbre sobre el futuro de España en Eurovisión, después de que el país quedara fuera de la edición de 2026. RTVE no ha confirmado aún si el Benidorm Fest 2027 definirá al representante español en el certamen europeo, ya que su postura sobre la participación de Israel se mantiene.

Toni Pérez, alcalde de Benidorm, sobre acoger el 'Benidorm Fest' sin Eurovisión

Alba Morena

Alba Morena, nacida en Salou en el año 2000, es cantautora y productora con formación clásica en violín y canto lírico, que completó con estudios de jazz y flamenco en el Taller de Músics de Barcelona. Se dio a conocer en 2021 con su disco autoproducido Las Dos Edades y fichó después por Universal, sello con el que publicó temas como Nadie. Compuso además para artistas como Ana Torroja y Luz Casal, y este 2026 presentó su segundo álbum, Morena con A. Además, canta a dúo el éxito Pirulí de DeTeresa, exparticipante del Benidorm Fest 2025.

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Alba Morena, en su entrevista con 'Infobae España' (Helena Margarit Cortadellas)

Andrés Koi

Andrés Koi, nacido en Madrid en 1992, es el nombre artístico de Andrés Ceballos, exvocalista y compositor de Dvicio entre 2009 y 2022. Tras la disolución de la banda, inició una etapa en solitario con la que debutó en 2024 con AIJAG, primer disco de una carrera personal inspirada en sus raíces argentinas y brasileñas, reflejadas en el acrónimo KOI (Kids of Immigrants). En 2026 publicó su segundo álbum, Sol de Invierno, con el que entró en el top 5 viral de Spotify gracias al tema Choque de planetas.

Andrés Koi, concursante del Benidorm Fest 2027 (Infobae)

Bombai

Bombai es un trío valenciano formado en 2013 por el vocalista Javi Fernández y Vicente Cervera y Ramón García, que tocan guitarras y ukeleles, conocido por su estilo pop-rock con influencias de reggae y música independiente. Se dieron a conocer con el single Solo si es contigo, en colaboración con Bebe. En 2025 celebró una década de trayectoria con el disco 10 años contigo.

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Bombai, concursantes del Benidorm Fest 2027 (Europa Press)

Chema Rivas

Chema Rivas, nacido en Ítrabo, Granada, en 1999, es cantante, compositor y productor que comenzó su carrera musical a los 13 años con una guitarra influenciada por el blues y el rock. Debutó en 2019 con Loco Soñador y alcanzó la fama con Mil Tequilas, certificado con tres discos de platino y ganador del Premio Odeón a Mejor Canción Urbana. Suma éxitos como Entre Tú y Yo, con más de 105 millones de reproducciones en Spotify, y colaboraciones con artistas como Juan Magán y Antonio José, además de su paso por el programa Dúos Increíbles de RTVE.

Chema Rivas, concursante del Benidorm Fest 2027 (RTVE)

Dani Dicostas

Dani Dicostas, nombre artístico de Daniela Díaz Costas, es cantante y compositora nacida en Vigo hace 28 años, hija de Rosa Costas y Silvino Díaz, excomponentes del grupo Aerolíneas Federales. Debutó en 2020 con el álbum Veinte, producido junto a Aaron Rux, que la consolidó como una de las voces jóvenes del indie-pop español. En 2023 publicó Posdata y este 2026 presentó su tercer trabajo, Amores Pasajeros, un disco de sonido más orquestal y ochentero que traerá al Benidorm Fest 2027.

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Dani Dicostas, concursante del Benidorm Fest 2027 (Instagram)

Fran Tuduri

Fran Tuduri es uno de los perfiles más desconocidos del Benidorm Fest 2027. Nació en Madrid en el año 2000 y desde su infancia mostró interés por la música, que lo llevó a aprender guitarra y bajo de manera autodidacta. Como compositor, productor y multiinstrumentista, participa en todo el proceso creativo de sus canciones, desde la escritura hasta la interpretación y la producción.

Fran Tuduri, concursante del Benidorm Fest 2027 (Instagram)

Gale

Uno de los nombres más potentes del Benidorm Fest 2027 es Gale, nombre artístico de Carolina Isabel Colón Juarbe, cantante y compositora puertorriqueña nacida en Arecibo en 1993. Antes de lanzarse como solista se consolidó como una de las compositoras más solicitadas de la música latina, con créditos en más de 114 canciones para artistas como Shakira, Christina Aguilera, Juanes, Cardi B, Anitta y Aitana, entre ellas Copa Vacía y Superestrella.

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Gale, concursante del Benidorm Fest 2027 (Europa Press)

Isabel Aaiún

Isabel Aaiún, nombre artístico de Isabel Casado, es una cantante de neofolk nacida en Madrid en 1987 y criada en el pueblo segoviano de Veganzones, donde antes de dedicarse a la música y pasar al Benidorm Fest 2027 fue amazona profesional y domadora de caballos. Saltó a la fama en 2024 con el remix de su canción Potra salvaje, que se convirtió en el himno no oficial de la selección española durante la Eurocopa de ese año y alcanzó el número uno en las listas de Promusicae.

Imagen de la artista Isabel Aaiún (YouTube)

Ladilla Rusa

Ladilla Rusa es un dúo de electropop formado en 2017 por los periodistas Tania Lozano y Víctor F. Clares, originarios de Montcada i Reixac, Barcelona, que nació como una broma entre amigos de toda la vida. Se dio a conocer con sencillos como Macaulay Culkin. El dúo que se une al Benidorm Fest 2027 Considerado uno de los grupos humorísticos de referencia en España, combina el pop con la sátira social y ha actuado en festivales como el Sonorama y el Cruïlla, además de giras internacionales.

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Ladilla Rusa, concursantes del Benidorm Fest 2027 (Instagram)

Merche

Merche, cuyo nombre real es Mercedes Trujillo Callealta, es una cantautora y productora nacida en Cádiz en 1974 que acumula 25 años de carrera en la música española. Saltó a la fama en 2001 tras participar en Eurocanción, el concurso que eligió al representante de España para Eurovisión, donde quedó sexta con el tema No me pidas más amor. Es autora de la práctica totalidad de su repertorio, con éxitos como Abre tu mente.

Merche en uno de sus conciertos (Europa Press)

Pipiolas

Pipiolas es un dúo madrileño formado en 2020 por Adriana Ubani, nacida en Las Palmas de Gran Canaria, y Paula Reyes, originaria de Alcorcón, quienes se conocieron estudiando interpretación en la RESAD. Debutaron en 2022 con el sencillo Narciso tras fichar por Elefant Records, uno de los sellos más emblemáticos del pop independiente español, y construyeron un estilo que fusiona bedroom pop, house, tecno-pop y punk.

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Pipiolas, concursantes del Benidorm Fest 2027 (Instagram)

*En ampliación