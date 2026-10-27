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Broncano agradece a Pedro Sánchez su récord de audiencia y anuncia una nueva tanda de políticos en ‘La Revuelta’: Gabriel Rufián e Irene Montero

El presentador ha bromeado con el éxito histórico de la entrevista al presidente del Gobierno y confirma la visita conjunta de los representantes de ERC y Podemos

David Broncano, pesentador de 'La Revuelta'. (RTVE)
David Broncano, pesentador de 'La Revuelta'. (RTVE)
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David Broncano sigue saboreando el éxito de una de las noches más especiales de La Revuelta. La visita de Pedro Sánchez el pasado jueves 22 de octubre convirtió el programa de La 1 en un fenómeno de audiencia y permitió al formato alcanzar su mejor resultado histórico.

Cuatro días después, el presentador ha vuelto a sacar el tema en directo, entre bromas de sus colaboradores y agradecimientos cargados de ironía al presidente del Gobierno. Pero la agenda política del espacio no se detiene: Gabriel Rufián e Irene Montero serán los próximos invitados en sentarse juntos frente al jienense.

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La conversación sobre el récord surgió este lunes, cuando Ricardo Castella y Grison quisieron saber si Broncano tenía algo que contar sobre la entrevista a Sánchez. El presentador fingió no estar al tanto de los resultados: “¿Por qué lo dices? No miré las audiencias”, respondió entre risas. Sergio Bezos se sumó a la celebración al revelar que había invitado a desayunar a Broncano para festejar el éxito.

Broncano agradece a Pedro Sánchez el éxito de audiencia

Con el humor que caracteriza al formato, Broncano terminó dirigiéndose a cámara para agradecer al presidente del Gobierno “tantas cosas”. El presentador volvió a jugar con la broma recurrente de que el PSOE le había fichado para conducir el programa y recordó el dato que había conseguido la entrega protagonizada por Sánchez: un 34% de cuota de pantalla, el mejor resultado en la historia del espacio.

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Dos hombres de pie conversan en un plató frente a un sofá rojo y un escritorio de madera sobre una alfombra
Pedro Sánchez conversa de pie con David Broncano en el escenario del programa La Revuelta de Televisión Española. (RTVE)

“Fue el programa más visto de la historia con un 34% de audiencia”, destacó ante los aplausos del público. Broncano comparó el seguimiento con el de “un partido de Champions” y explicó que la curva de espectadores había ido creciendo a lo largo de la emisión. Uno de los momentos más comentados fue la intervención sorpresa de Candela Peña, que disparó todavía más la expectación y llevó al programa a rozar el 50% de cuota durante ese tramo, según comentó el presentador.

Grison también quiso aportar su particular lectura de los datos y comparó la evolución de la audiencia con la de una persona que experimenta un instante de lucidez justo antes de morir. Broncano recogió el comentario y remató la broma con una frase que provocó nuevas carcajadas: “Un repunte de ánimo final y muere”.

La entrevista a Sánchez había generado expectación después de años de bromas sobre el hipotético fichaje de Broncano por parte del presidente. Además, llegó en plena precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Durante su visita, Sánchez hizo balance de sus legislaturas, defendió la inocencia de su hermano y de su mujer y reflexionó sobre los riesgos de las redes sociales y la inteligencia artificial.

Pedro Sánchez sentado en un sofá rojo junto a David Broncano, quien está detrás de un escritorio de madera en un plató de televisión
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, conversa con el presentador David Broncano durante una emisión del programa de televisión La Revuelta en RTVE. (RTVE)

Gabriel Rufián e Irene Montero, próximos invitados de ‘La Revuelta’

La celebración del récord dio paso a otro anuncio relacionado con la actualidad política. Broncano recordó que el programa ha invitado a los principales candidatos a las elecciones, aunque algunos todavía no han respondido. “Siguen invitados”, señaló antes de desvelar los nombres de los próximos protagonistas: “Por lo pronto el jueves estarán Gabriel Rufián e Irene Montero”.

La entrevista conjunta está prevista para este miércoles 28 de octubre, según la programación anunciada por RTVE. Los representantes de ERC y Podemos acudirán al programa en un momento marcado por la colaboración entre sus formaciones de cara a la cita electoral. Para Irene Montero será su debut en La Revuelta, mientras que Rufián regresará al espacio después de su anterior visita, en la que habló de su baile viral con Ester Expósito, de la situación del mercado de la vivienda y de una anécdota personal relacionada con José Luis Ábalos.

Irene Montero y Gabriel Rufián se alían para las elecciones generales de 2026 (Montaje Infobae)
Irene Montero y Gabriel Rufián se alían para las elecciones generales de 2026 (Montaje Infobae)

La presencia de ambos llega después de que sus partidos anunciaran una colaboración electoral que ha generado reacciones en el espacio político situado a la izquierda del PSOE. Su paso por el programa permitirá abordar tanto sus planteamientos políticos como aspectos más personales, dentro del formato de entrevistas que Broncano ha abierto a los candidatos.

Mientras tanto, el espacio sigue pendiente de la respuesta de otros representantes, entre ellos los del PP y Vox. Ada Colau, cabeza de lista del Frente Amplio, ya ha confirmado que acepta la invitación.

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