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Qué hay detrás del hipo, el reflejo involuntario que nos provoca contracciones del diafragma

Si el hipo dura más de 48 horas, se debe buscar ayuda médica

Una mujer intentando controlar el hipo (Magnific)
Una mujer intentando controlar el hipo (Magnific)
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En los momentos más inesperados aparece: durante una comida, en mitad de una conversación o incluso cuando estamos nerviosos. Aunque suele ser una molestia pasajera, el hipo tiene una explicación fisiológica, ya que este fenómeno se produce por una serie de contracciones involuntarias del diafragma, el músculo que separa el tórax del abdomen y desempeña un papel fundamental en la respiración.

Cuando el diafragma se contrae de forma repentina, las cuerdas vocales se cierran brevemente. Ese cierre provoca el característico sonido «hip» que acompaña a cada espasmo. El proceso se repite de manera involuntaria y, en la mayoría de los casos, desaparece por sí solo sin necesidad de tratamiento. Pese a que suele durar unos minutos, en determinadas circunstancias puede prolongarse mucho más tiempo.

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¿Por qué comienza este reflejo? Una de las explicaciones más frecuentes está relacionada con la distensión temporal del estómago. El gastroenterólogo Mark V. Larson, de la Clínica Mayo, señala que comer en exceso o hacerlo demasiado rápido puede favorecer su aparición. Así, la acumulación de aire y la expansión del estómago pueden actuar como desencadenantes de las contracciones del diafragma.

Las bebidas también desempeñan un papel importante. Tomar refrescos carbonatados, consumir demasiado alcohol o beber grandes cantidades de líquido de golpe puede provocar episodios de hipo. A estos factores se suman los cambios bruscos de temperatura y la ingestión de aire al masticar chicle o fumar.

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Sin embargo, no todo depende de la alimentación, ya que las emociones intensas también pueden desencadenar este reflejo. La excitación repentina, el miedo, el estrés o el nerviosismo se encuentran entre los factores que Mayo Clinic relaciona con el hipo de corta duración.

Cuándo es el hipo un problema de salud

En la mayoría de las personas, el hipo es inofensivo. No obstante, cuando dura más de 48 horas, conviene consultar con un profesional sanitario para investigar su posible origen.

Según la Clínica Mayo, los episodios prolongados pueden estar relacionados con la irritación o el daño de los nervios frénicos y vagos, que intervienen en el control del diafragma. El reflujo gastroesofágico, algunas infecciones o inflamaciones y determinados trastornos del sistema nervioso central también pueden estar detrás de estos casos.

Asimismo, ciertas alteraciones metabólicas, como los desequilibrios de electrolitos, la diabetes o las enfermedades renales, pueden favorecer la aparición de hipo persistente. Algunos medicamentos y los problemas relacionados con el consumo de alcohol también figuran entre las posibles causas.

Además de resultar molesto, el hipo prolongado puede interferir con actividades cotidianas como comer, beber, dormir o hablar. En los casos más graves, puede contribuir al agotamiento y a la pérdida de peso.

Una mujer intentando quitarse el hipo bebiendo agua (Adobe Stock)
Una mujer intentando quitarse el hipo bebiendo agua (AdobeStock)

¿Cuándo hay que acudir al médico?

Si el hipo dura más de 48 horas o si su intensidad dificulta la alimentación, el sueño o la respiración, se debe acudir al médico. Identificar la causa es fundamental para determinar si basta con esperar a que desaparezca o si necesita tratamiento.

A pesar de que el hipo es un reflejo involuntario que suele tener un origen cotidiano, desde una comida abundante hasta una emoción repentina, su duración y sus efectos sobre la vida diaria son aspectos clave para distinguir una molestia pasajera de un problema que merece una evaluación médica.

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