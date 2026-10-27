Así están los sondeos para las elecciones generales del 29 de noviembre: PP y Vox mantienen la mayoría absoluta, el PSOE gana terreno y la izquierda fragmentada no logra remontar

Elecciones generales en España 29-N (VisualesIA Scribnews)

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A un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, tres institutos demoscópicos han hecho públicas sus estimaciones de voto, con el Partido Popular como primera fuerza y la suma con Vox por encima de la mayoría absoluta de 176 escaños en los tres casos. Las tres encuestas reflejan una ligera caída del PP, una leve subida del PSOE en dos de los tres casos y una posición estable o en ascenso de Vox respecto de las ediciones anteriores.

PP y Vox superarían los 205 escaños pese a la caída de los populares, según NC Report

La encuesta de NC Report para La Razón, realizada entre el 22 y el 24 de octubre, otorga a los populares un 32,9% de los votos y entre 141 y 143 diputados. El PSOE se quedaría en el 25,8% y entre 100 y 102 escaños, mientras Vox alcanzaría el 19% y una horquilla de 64 a 66 representantes. La entrega anterior del mismo instituto, publicada a comienzos de octubre, daba al PP un 34,1% y entre 146 y 148 escaños, al PSOE un 25% y al 18,2% a Vox. Entre ambas mediciones, el PP pasa de 146-148 a 141-143 escaños, el PSOE sube del 25% al 25,8% y Vox también, del 18,2% al 19%.

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Este sondeo refleja un trasvase de votos entre ambos partidos de derecha. Los populares retendrían solo al 81,9% de quienes les votaron en 2023, mientras que un 13,5% de ese electorado —en torno a 1,10 millones de personas— se decantaría ahora por Vox. El movimiento inverso resulta menor. Pese a ganar diputados respecto a 2023, el PP quedaría dos décimas por debajo de su resultado de aquel año, mientras Vox sumaría 1,56 millones de votos adicionales, con una fidelidad del 88,9% entre su electorado.

El Frente Amplio que lidera Ada Colau obtendría el 6,6% de los votos y entre 8 y 9 escaños, muy por debajo del 12,3% y los 31 diputados que logró Sumar en 2023 con Podemos, que lograría ahora el 2,6% y un escaño, y Adelante Andalucía, con el 1,3% y tres escaños, concurriendo por separado. ERC y Junts obtendrían entre siete y ocho diputados cada uno; EH Bildu, entre seis y siete; el PNV, entre cuatro y cinco; y el BNG, entre uno y dos. El estudio anticipa una abstención del 50% entre los votantes de 18 a 29 años, frente al 29,7% entre los mayores de 64, y sitúa la participación general en el 68,43% entre los residentes en España, por debajo del 71% registrado en 2023.

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Pedro Sánchez anuncia desde Gijón que reformará la Constitución en la próxima legislatura para “blindar” las pensiones “y su revalorización conforme al IPC”, si gana las elecciones generales

El PP pierde seis escaños en dos semanas, pero mantiene 29 diputados de ventaja sobre el PSOE según el último sondeo de SocioMétrica

La encuesta de SocioMétrica para El Español da al PP 135 escaños (32% de los votos) y una ventaja de 29 diputados sobre el PSOE, que se quedaría en 108 (27%). Junto a Vox, con 63 escaños (18,6%), y UPN, la derecha alcanzaría los 200 diputados, con una probabilidad de mayoría absoluta que el instituto cifra en el 99%. La entrega anterior de SocioMétrica, publicada el 11 de octubre, atribuía al PP 141 escaños con el 32,6% de los votos, al PSOE 104 escaños con el 26,2% y a Vox 64 escaños con el 18,8%. Entre ambas mediciones, el PP cae de 141 a 135 escaños, el PSOE sube de 104 a 108 y Vox baja de 64 a 63.

El Frente Amplio caería hasta los 6 escaños, frente a los 31 que obtuvo Sumar en 2023, y Podemos, ya separado de Ada Colau y aliado con ERC, se quedaría sin representación, frente a los 2 escaños que el mismo instituto le atribuía en su sondeo del 11 de octubre.

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El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado este sábado al voto progresista en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para "seguir avanzando en nuestro país" porque, según ha dicho, lo que "proponen Abascal y Feijóo no es una alternancia" sino "una involución" con la "lista interminable de recortes" que a su entender están exhibiendo ya en estas primeras semanas de precampaña. (PSOE)

Vox recorta distancia al PP en el sondeo de Sigma Dos del 26 de octubre

El sondeo de Sigma Dos para El Mundo, publicado el 26 de octubre, sitúa al PP en el 30,6% de los votos y entre 125 y 131 escaños. El PSOE obtendría el 26,1% y entre 103 y 109 diputados, y Vox, el 19,9% y entre 66 y 69 representantes. La entrega anterior de Sigma Dos, del 19 de octubre, daba al PP un 31,5% y entre 132 y 137 escaños, al PSOE un 25,3% y entre 101 y 106 escaños, y a Vox un 19,5% y entre 65 y 68 escaños. Entre ambas mediciones, el PP pasa de 132-137 a 125-131 escaños, el PSOE de 101-106 a 103-109 y Vox de 65-68 a 66-69. El Frente Amplio sumaría el 7,4% y entre 10 y 12 escaños, frente al 8,1% y entre 12 y 14 escaños de la entrega del 19 de octubre, mientras Podemos se mantiene en 1 escaño con el 2,8% de los votos.

ERC obtendría entre 8 y 9 escaños, Bildu entre 7 y 8, y Junts entre 6 y 7, todos ellos en torno al 1,2% del voto. Adelante Andalucía lograría entre 2 y 3 representantes, el PNV entre 4 y 5, y el BNG se quedaría en 2 diputados. Cierran el reparto Compromís, con entre 2 y 3 escaños, y Coalición Canaria, con 0 o 1 escaño, según el 0,4% de intención de voto que le atribuye el estudio.

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Los tres institutos coinciden en mantener al PP como primera fuerza y en otorgar a PP y Vox una suma de escaños por encima de la mayoría absoluta, aunque con una tendencia compartida respecto a sus entregas anteriores: el PP pierde apoyo en los tres sondeos, mientras el PSOE lo recupera en dos de ellos y Vox se mantiene estable o al alza en todos los casos, salvo en SocioMétrica, donde retrocede de 64 a 63 escaños. En el bloque a la izquierda del PSOE, la división entre Frente Amplio, Podemos y Adelante Andalucía se traduce en los tres sondeos en un número de escaños muy inferior a los 31 que obtuvo Sumar en 2023, sin que ninguno de los institutos consultados anticipe una recomposición de ese espacio antes del 29 de noviembre.