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Una española que vive en Noruega revela cuánto gana y gasta al mes: “Ahorro 1500 euros”

Gana hasta 3.000 euros mensuales, paga 680 de alquiler con todos los gastos incluidos y asegura que, pese al frío y la distancia, vivir en Noruega le permite ahorrar lo que en España tardaría un año entero

Rocío Berlanga, malagueña viviendo en Noruega, explica en un video sus cuentas. (@explorebyrocio / Instagram)
Rocío Berlanga, malagueña viviendo en Noruega, explica en un video sus cuentas. (@explorebyrocio / Instagram)
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Ante una evolución de los sueldos que no consigue compensar el aumento de la inflación, dificultades para acceder al mercado laboral y una cada vez más acuciante crisis de vivienda, muchos jóvenes deciden marcharse de España para buscar oportunidades de empleo en otros países. Rocío Berlanga, una española que emigró a Noruega, asegura que logra ahorrar un mínimo de 1.500 euros cada mes, una cifra que supera el sueldo completo que percibía cuando vivía en España. La joven detalló sus ingresos y gastos en un video publicado en redes sociales para responder a una pregunta que, según ella misma plantea, se repite entre quienes evalúan mudarse al país escandinavo: si realmente compensa económicamente dar el salto. Ella responde sin rodeos: “La respuesta es un sí gigante”.

La española explicó que en un mes cualquiera gana unos 3.000 euros, aunque aclaró que hubo meses excepcionales. “Yo aquí he llegado a ganar en un mes casi 4.000 euros”, afirmó Berlanga. Ese nivel de ingresos, sostiene, es lo que le permite construir un ahorro que en España resultaba impensable. “Es más del sueldo entero que yo tenía en España”, remarcó al referirse a los 1.500 euros mensuales que logra guardar.

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Por qué el alquiler compensa el resto de los gastos

Berlanga identificó la vivienda como la clave que inclina la balanza a su favor. “Salir es más caro, la comida es más cara, el alquiler no es tan caro”, explicó sobre la estructura de costos noruega. Actualmente paga 680 euros mensuales por una habitación en una casa compartida de tres cuartos, dos baños, cocina y un salón amplio. Ese monto incluye luz, agua, wifi y recolección de basura, según detalló.

Miles de españoles emigran a Alemania y Suiza buscando empleo estable y mejores salarios, sobre todo en sanidad, hostelería e ingeniería. Enfrentan barreras idiomáticas y burocracia. En 2023 vivían allí más de 310.000 españoles. Muchos están sobrecualificados. España podría evitar esta fuga profesional mejorando sueldos, estabilidad laboral y acceso a vivienda digna. "Contenido generado con IA".

La joven aclaró que esa elección no responde a una necesidad económica. “Antes tuve otra casa en la que vivía sola porque era un estudio y pagaba menos”, contó, para despejar la idea de que el piso compartido fuera la única opción accesible.

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La comida y el ocio, los otros pilares del cálculo

En alimentación, Berlanga asegura no superar los 300 euros mensuales en compras de supermercado, pese a reconocer que ciertos productos tienen un precio elevado. “Aquí la carne sí es muy cara. Pollo, ternera, salmón, todo”, señaló. Aun así, sostuvo que no resigna consumo: “Yo no me privo de nada, sinceramente, y al mes no me gasto nada desproporcionado”. A esa cifra suma otros gastos fijos: 45 euros de gimnasio y 22 euros del abono mensual de autobús.

Para el ocio, Berlanga calcula entre 300 y 400 euros mensuales, a los que agrega entre 200 y 300 euros en compras personales. Sobre salir a comer o tomar algo, precisó rangos de precios: las cervezas cuestan entre 10 y 15 euros, y una cena puede ubicarse entre 25 y 80 euros según lo que cada persona decida gastar.

El resultado final: ahorro que en España tardaría un año

Pese a lo beneficioso de la cuenta, la joven no oculta las dificultades de vivir lejos de su entorno. “Hace mucho frío, estoy muy lejos, echo de menos mi gente”, admitió, y reconoció que hay días en que se cuestiona la decisión de haber emigrado. Sin embargo, contrapone esa nostalgia con su situación en España, donde, según relató, carecía tanto de recursos como de tiempo libre. “Igualmente antes tampoco tenía ni dinero, ni tiempo, ni ganas”, explicó.

Berlanga cerró su balance con una comparación que resume su experiencia en Noruega: “Que tú en cuatro meses seas capaz de ahorrar lo que no vas a ahorrar en España en un año, tela”.

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