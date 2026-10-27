China suspende las emisiones de la Liga después de que Mbappé se ria de su meme con el “dictador” Mao Zedong

Kylian Mbappé admitió que su meme favorito era el que lo comparaba con Mao Zedong

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Un meme que compara al futbolista francés Kylian Mbappé con el exlíder chino Mao Zedong desató una crisis diplomático-comercial en China. La televisión estatal CCTV suspendió las retransmisiones de LaLiga española y de los partidos del delantero del Real Madrid, mientras varias empresas chinas cancelaron de forma inmediata sus contratos publicitarios con el jugador. La medida de CCTV entró en vigor en la noche del lunes al martes, según informó el medio local The Paper, que citó fuentes vinculadas a la radiotelevisión pública. La decisión también incluyó la retirada de todos los anuncios y vídeos protagonizados por Mbappé.

Todo comenzó cuando Mbappé, preguntado en una entrevista por su meme favorito, respondió: “Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos”. El futbolista no nombró a ningún dirigente, pero en redes sociales circulaba desde hacía meses una imagen con su rostro superpuesto al retrato de Mao Zedong. China reaccionó con dureza. Las autoridades advirtieron que las palabras y los actos que “hieren los sentimientos del pueblo chino serán rechazados por todos los sectores de la sociedad”. La suspensión de CCTV se convirtió así en la respuesta más visible de un organismo estatal ante unas declaraciones de un deportista extranjero.

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La decisión de CCTV se sumó a la de varias compañías que anunciaron este martes el fin de su relación comercial con el jugador. Entre ellas figuran el grupo de bebidas Dongpeng y las lácteas Mengniu y Milkground. Dongpeng Beverage Group difundió comunicados en Weibo, tanto desde su cuenta principal como desde la de su marca Bu Shui La, en los que anunció la ruptura inmediata de sus lazos con Mbappé. La empresa alegó “tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales”. Mengniu y Milkground confirmaron por separado el fin de sus acuerdos comerciales con el delantero, aunque ninguna de las dos precisó en sus comunicados el incidente concreto que motivó la decisión. Mengniu, uno de los principales grupos lácteos de China, mantiene patrocinios deportivos internacionales vinculados al Mundial, al Comité Olímpico Internacional (COI) y al argentino Lionel Messi. Los anuncios de Mbappé para Bu Shui La habían aparecido con frecuencia en marquesinas, autobuses y ascensores de ciudades chinas, sobre todo durante el pasado verano, coincidiendo con el Mundial FIFA de 2026.

Captura de pantalla de la web china especializada en fútbol Dongqiudi, en donde se puede ver cómo en su noticia del Balón de Oro, en la segunda posición, en vez de poner Kylian Mbappé ponen '????', que significa literalmente "no existe tal persona" o "persona no encontrada". La televisión estatal china CCTV suspendió las retransmisiones de la Liga española de fútbol y de los partidos relacionados con el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, tras la polémica por unas declaraciones del francés sobre un 'meme' que lo compara con Mao Zedong. EFE/ Donggiudi

Empresas chinas rompen sus contratos con Mbappé

La plataforma china Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote, informó este martes de que su colaboración con Mbappé había concluido el 31 de diciembre de 2024, al expirar el contrato. La empresa anunció además que estaba revisando y retirando contenidos relacionados con el jugador.

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Por su parte, el portal deportivo Dongqiudi sustituyó el nombre de Mbappé por la expresión “no existe tal persona” en la clasificación del Balón de Oro de 2026, certamen en el que el delantero había terminado segundo. En China, las sátiras sobre antiguos líderes y personalidades vinculadas al Partido Comunista Chino (PCCh) están perseguidas bajo el delito de “difamación de héroes y mártires”. La normativa se aplica en un entorno de fuerte censura de contenidos políticos, lo que explica la reacción inmediata de instituciones y empresas ante el comentario de Mbappé.

La controversia no es un episodio aislado. En septiembre, medios oficiales chinos criticaron al Real Madrid por un mensaje que mencionaba conjuntamente a Nepal y el Tíbet tras una riada, una formulación que la prensa local consideró “incorrecta”. En abril, el FC Barcelona pidió disculpas después de que apareciera una bandera de Taiwán en una página vinculada a su academia internacional. Meses antes, en febrero, el Real Madrid difundió disculpas atribuidas a su defensa Dean Huijsen por republicar en Instagram un contenido calificado de racista y ofensivo hacia los ciudadanos asiáticos. Estos episodios reflejan la sensibilidad del mercado chino ante cualquier referencia a asuntos territoriales o políticos considerados delicados por las autoridades del país.

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