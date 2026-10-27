España

Feijóo defiende el pacto con Vox al Senado: “Es una respuesta esperada ante una coalición de desesperados para controlar la cámara”

“Lo que busco es cumplir con mi deber: poner fin a esta etapa de indecencia y decadencia, lo demás es instrumental”, defiende el presidente y candidato del PP

Alberto Núñez Feijóo, este martes en Onda Cero.
Alberto Núñez Feijóo, este martes en Onda Cero.
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Alberto Núñez Feijóo ha comenzado el martes con Rafa Latorre en Onda Cero, una entrevista relevante al ser la primera tras el acuerdo entre PP y Vox para concurrir al Senado en las elecciones generales. La precampaña también habla de los disturbios en Barcelona o Bilbao, con los que la derecha cree poder desgastar a Pedro Sánchez, achacándolos a la ultraizquierda y a la política migratoria del Gobierno.

Núñez Feijóo valora el pacto con Vox como “una respuesta esperada para una mayoría de los españoles que quiere un cambio y ante una coalición de desesperados -en referencia a Senado de Progreso- en la que desaparecen las siglas del PSOE y donde el PSOE pretende una fusión por absorción de toda la izquierda para controlar la cámara. Había dos posibilidades: permitir que lo hiciera o responder”.

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El líder de la oposición quita hierro al hecho de no presentar candidato por circunscripciones como Guipúzcoa, antepone el fin mayor y asegura eso sí que este movimimiento no se habría planteado de no haberlo hecho antes la izquierda. “Yo lo que busco aquí es cumplir con mi deber: poner fin a esta etapa de indecencia y decadencia en España. (...) Lo demás, es instrumental”, ha zanjado.

El presidente y candidato del PP se compromete a que España "vuelva a tener un gobierno que garantice el derecho a vivir tranquilos".

Los disturbios

Acto seguido, Núñez Feijóo se ha reivindicando, recordando que cuando llegó al PP, este no era primera fuerza en España y “hoy lo es”, y que lo que no quiere ahora es lamentar que pueda faltar un solo escaño el 29 de noviembre: “El que ponga una piedra a la rueda del cambio político asumirá su responsabilidad”. Ha hablado con Abascal pero que “han sido los equipos los que han buscado los puntos de encuentro”.

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En relación con los episodios de violencia estos últimos días en distintas ciudades, ha lamentado “lo que ha pasado en lugares tan tranquilos como La Coruña, y lo que se ha extendido a Barcelona, a Madrid, ayer a Bilbao”. “Que el presidente del Gobierno tarde dos días, ¡dos días!, en pronunciarse y que el ministro del Interior esté desaparecido. Todo eso, Rafa, se acabó“, ha defendido el gallego.

Latorre le ha preguntado por Sol. Cómo sería con él como presidente. Y ha respondido que “la acampada no cumple los parámetros que exigen la libertad de circulación, la libertad de empresa y la salubridad mínima en las calles de madrid”. “Entiendo, por tanto -ha resumido-, que esa acampada debería ser levantada. Libertad de expresión sí, lo que no quiere decir que uno pueda manifestarse donde quiera”.

Noche de disturbios sin reivindicación política en Bilbao (Europa Press)
Vehículos ardiendo tras los disturbios este lunes en Bilbao. (Europa Press)

Marruecos

Sobre Marruecos -“¿cómo habría actuado?“, ha planteado Latorre-, Núñez Feijóo ha expuesto que desde los días 26-27 ya había información del CNI referida a movimientos en el entorno de la frontera, al llamamiento por redes al asalto o sobre la Fiesta del Trono que se celebraba a apenas 25 kilómetros de Ceuta. ”Oiga, se llama a Marruecos el día 28-29 y se dice ‘esto hay que pararlo’“, ha contestado.

“Y si no hay respuesta -ha continuado- es mi obligación desplegar al Ejército en la fontera porque le corresponde velar por la integridad territorial. Y esto es lo que haría. Estoy convencido que si desde el día 26 estamos intercambiando opinión, Marruecos reaccionaría. Pero es que además, desde la invasión en 2021 hubiésemos tenido tiempo para ordenar, protocolizar y garantizar que esto no volviera a ocurrir”.

Núñez Feijóo promete que “levantará las alfombras” con Marruecos o con las cuentas públicas porque “es imposible transitar por ellas sin tropezarte”. Promete también bajar los impuestos “porque los españoles no llegan a fin de mes”. Para ello, “recortaré -ha dicho- gasto de administración, de burocracia, de altos cargos. He leído que había en Moncloa un tipo que se dedicaba a hacer chistes. Es un chiste en sí mismo”.

(Noticia en ampliación)

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