Un comandante de la Armada explica la importancia diplomática de los buques: “Son unos magníficos embajadores de la marca España”

El capitán de navío Rafael Mira Calvo en el asiento de mando en la fragata Navarra (EMAD)

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Las fragatas ‘Navarra’ y ‘Cristóbal Colón’ se encuentran en medio de un despliegue en el Atlántico oriental y el Mediterráneo que combina vigilancia, disuasión, adiestramiento y diplomacia de defensa. Ambas unidades están integradas en la Agrupación Naval Permanente número 2 de la OTAN, conocida como SNMG-2. Al frente del grupo naval viaja el comandante de la 41ª Escuadrilla de Escoltas de la Armada, el capitán de navío Rafael Mira Calvo, embarcado en la ‘Navarra’. En una entrevista publicada por el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), el mando subraya la proyección exterior de los buques españoles: “Nuestros barcos y dotaciones son unos magníficos embajadores de la marca España”.

La actividad a bordo mantiene un ritmo constante. “Un barco de guerra en la mar, y en particular una fragata, no para nunca”, afirma el comandante. Las dotaciones deben atender las misiones operativas, mantener el nivel de alerta durante las 24 horas y aprovechar los periodos de menor exigencia para realizar ejercicios de adiestramiento. Las condiciones meteorológicas pueden añadir dificultades a una navegación que ya exige adaptarse a cometidos cambiantes.

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Nápoles y Split completan la proyección internacional

Las escalas previstas en Nápoles, en Italia, y Split, en Croacia, completan la dimensión operativa de la navegación. Para la Armada, las visitas a puerto sirven para representar a España, mostrar sus capacidades, fortalecer los vínculos con otros países y proyectar la imagen de las Fuerzas Armadas en el exterior. En Nápoles, la presencia de las fragatas permitió reforzar la interacción de la Armada con aliados de la OTAN. La ciudad alberga uno de los cuarteles generales conjuntos del Mando de Operaciones de la Alianza, el JFC. La parada en Split tiene como eje el apoyo a la industria de defensa y la proyección internacional de las capacidades españolas relacionadas con el ámbito naval.

El comandante destaca que la aportación española se apoya en las capacidades técnicas de los buques y sus sistemas de armas, así como en la preparación de las tripulaciones. “Nuestro mayor valor” reside en “la profesionalidad, preparación y calidad humana de nuestras dotaciones”, sostiene, al tiempo que señala el prestigio que mantienen entre los aliados. Mira Calvo defiende que la seguridad española también se construye fuera de sus fronteras, en zonas donde surgen factores de inestabilidad que pueden derivar en amenazas para los intereses nacionales. A su juicio, los despliegues internacionales acreditan el compromiso de España con los socios mediante el aporte de fuerzas y capacidades.

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Tres operaciones OTAN y maniobras con siete países

La misión cuenta con la participación en tres operaciones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN): Sea Guardian, Noble Shield y Neptune Strike. Cada una tiene objetivos y relaciones de mando propios, una circunstancia que, según Mira Calvo, obliga a coordinar con precisión las capacidades de ambos buques y las tareas asignadas en cada fase de la navegación. La operación Sea Guardian ocupa un lugar central por su vinculación con el conocimiento del entorno marítimo en el Mediterráneo. El mando explica que disponer de información analizada permite anticipar amenazas y adoptar decisiones. La misión puede abarcar tareas de seguridad marítima, lucha contra el terrorismo, libertad de navegación o protección de infraestructuras críticas.

La integración en la SNMG-2 permitirá a las fragatas trabajar con unidades navales de siete países. Para el comandante de la 41ª Escuadrilla de Escoltas, esa cooperación aporta un valor añadido al despliegue porque favorece el conocimiento mutuo y la capacidad de actuación conjunta con las Marinas aliadas. Durante Neptune Strike 26.4, las unidades españolas pondrán a prueba sus capacidades en la defensa de grupos de combate de portaaviones y en operaciones ofensivas de largo alcance. Además, participarán en el ejercicio Mare Aperto, organizado por la Marina de Italia, que contará con más de 20 buques, tres submarinos y alrededor de 30 aeronaves militares.

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