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Sanidad creará una nueva especialidad de Enfermería de Críticos, Urgencias y Emergencias: dos años de formación y una preparación en cada fase

La Comisión de Recursos Humanos inicia su tramitación, tras años de reclamaciones por las sociedades de enfermería

Exterior del área de la unidad de urgencias del hospital universitario de Sant Joan, en Alicante. (REUTERS/Rafael Molina)
Exterior del área de la unidad de urgencias del hospital universitario de Sant Joan, en Alicante. (REUTERS/Rafael Molina)
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La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha acordado este lunes iniciar la tramitación de una nueva especialidad de la rama de enfermería. En los próximos años, los sanitarios podrán aspirar a formarse en Enfermería de Críticos, Urgencias y Emergencias, una especialidad orientada a la atención de personas en situaciones de riesgo vital y de alta complejidad clínica.

La especialidad llega a propuesta de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC) y la Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE). El proceso se inicia, además, tan solo dos años después de que se creara su homóloga en el campo de la Medicina.

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Según Sanidad, el acuerdo supone un reconocimiento de las enfermeras que trabajan en unidades de cuidados críticos, servicios de urgencias y dispositivos de emergencias. En opinión del ministerio, su creación favorecerá la continuidad de los cuidados desde la primera atención y el traslado sanitario hasta el ingreso en una unidad de críticos, con una preparación común para los profesionales que intervienen en las distintas fases del proceso.

Dos años de formación para los nuevos especialistas

Dos enfermeras especialistas (Consejo General de Enfermería)
Dos enfermeras especialistas (Consejo General de Enfermería)

La nueva especialidad seguirá un currículum similar al resto de las disponibles en la rama de Enfermería. Su formación se realizará con dos años de residencia, conocida como EIR. Durante este tiempo, se realizarían diferentes rotaciones clínicas tuteladas por los diferentes servicios vinculados a la atención de urgencias: cuidados intensivos, urgencias hospitalarias, unidades móviles y centros de coordinación sanitaria.

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El aprendizaje se realizaría combinando tanto la práctica asistencial como la formación teórica y la simulación clínica. Los tutores, asimismo, harían una evaluación continuada de las competencias. Todo ello se complementaría con una preparación en habilidades de comunicación, trabajo en equipo y acompañamiento a pacientes y familiares en momentos de incertidumbre.

Una vez creada la especialidad, las enfermeras especialistas se encargarían, entre otras competencias, de la clasificación de pacientes según su prioridad asistencial, la valoración clínica y la detección de signos de compromiso vital. Asimismo, aplicarían medidas de soporte vital y realizarían los cuidados vinculados a la ventilación asistida y otras técnicas de soporte avanzado. Igualmente, coordinarían los traslados sanitarios y la respuesta ante incidentes con múltiples víctimas y catástrofes.

El escaso reconocimiento de las especialidades de Enfermería

Mapa del reconocimiento de las especialidades de Enfermería en España (Consejo General de Enfermería)
Mapa del reconocimiento de las especialidades de Enfermería en España (Consejo General de Enfermería)

En España existen siete especialidades de enfermería reconocidas por la legislación: Obstétrico-Ginecológica (matrona), Salud Mental, Trabajo, Geriátrica, Familiar y Comunitaria, Médico-quirúrgica y Pediátrica. De ellas, solo seis cuentan con desarrollo para la formación de Enfermero Interno Residente (EIR); la Médico-quirúrgica permanece sin implementar.

La Enfermería de Urgencias y Emergencias sería la octava especialidad en aprobarse. Se sumaría así a la lista de categorías que todavía aguardan desarrollo en los sistemas autonómicos de salud. En la práctica, la única especialidad con pleno reconocimiento en todo el país es la de Enfermería Obstétrico-Ginecológica, la matrona. Su estatus responde a una directiva europea de cumplimiento obligatorio, que asegura el reconocimiento de la categoría profesional, una bolsa de empleo exclusiva en las 17 comunidades autónomas y un complemento salarial específico.

Para el resto de las especialidades, cada comunidad autónoma sigue un criterio propio. Algunas crearon una categoría genérica de enfermera especialista, mientras que otras habilitaron plazas para hasta cinco especialidades distintas. La falta de un criterio homogéneo deja a los profesionales de enfermería en una situación de incertidumbre y muchos de ellos terminan sin verla reconocida en su puesto de trabajo. Según el Ministerio de Sanidad, tan solo el 34,5% de las enfermeras especialistas trabajan como tal; el resto ejercen su profesión, pero como enfermeras generalistas.

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